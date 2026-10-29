Khép lại mùa Tiếp sức đến trường 2026: Những con số ấn tượng nhất có thể bạn chưa biết

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (bên trái) và ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trên tất cả, cái “nhất” lớn nhất chính là sức mạnh của lòng nhân ái, khi sự sẻ chia không dừng lại ở một suất học bổng tiếp sức tân sinh viên nghèo hiếu học trên giảng đường.

1. Tổng số tiền trao đi lớn nhất và số lượng học bổng Tiếp sức đến trường nhiều nhất trong 23 năm: 1.247

Chương trình Tiếp sức đến trường 2026 là năm có tổng kinh phí học bổng lớn nhất, với hơn 24 tỉ đồng được trao đến 1.247 tân sinh viên nghèo hiếu học trên khắp mọi miền đất nước.

Đằng sau những con số là những giọt nước mắt nhẹ nhõm của cha mẹ, những nỗi lo học phí vơi bớt và những ước mơ giảng đường được tiếp tục.

Với 10 điểm trao học bổng trên cả nước gồm Quảng Trị (130 suất), Đà Nẵng (112 suất), Sơn La (119 suất), Ninh Bình (139 suất), Huế (106 suất), Lâm Đồng (121 suất), Cần Thơ (99 suất), Khánh Hòa (80 suất), Vĩnh Long (86 suất) và TP.HCM (254 suất), những nhịp cầu nhân ái đã được nối dài, để tinh thần hiếu học được nâng niu và những ước mơ không bị bỏ lại phía sau vì nghịch cảnh.

Chương trình năm 2026 khép lại với một dấu mốc đáng nhớ, nhưng câu chuyện về lòng nhân ái sẽ còn tiếp tục.

Chương trình năm 2026 khép lại với dấu mốc đáng nhớ tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

2. Bạn đọc ủng hộ kinh phí và quà tặng cho các tân sinh viên trong các bài báo Tiếp sức đến trường nhiều nhất: 2,2 tỉ đồng

Năm 2026 ghi dấu ấn khi bạn đọc chung tay ủng hộ tân sinh viên khó khăn là các gương mặt trong các bài báo được đăng trên Tuổi Trẻ thông qua số tài khoản của báo và trao trực tiếp, tổng số tiền hơn 2,2 tỉ đồng.

Đằng sau những con số là những câu chuyện thực sự lay động lòng người. Như chuyện Phạm Hữu Mân, tân sinh viên Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Sau bài viết Mẹ ung thư qua đời, tân sinh viên Bách khoa ngồi bán dép ở chợ Nghĩa Hòa trên báo Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc đã tìm đến sẻ chia với Mân. Tính đến ngày 26-10, hơn 336 triệu đồng được gửi về tài khoản báo Tuổi Trẻ và hỗ trợ trực tiếp.

Khi biết số tiền đã đủ trang trải học phí bốn năm đại học và thuốc men cho cha, Mân xin dừng nhận hỗ trợ, đồng thời gửi lại cho chương trình 60 triệu đồng để trao học bổng cho bốn tân sinh viên khó khăn khác.

3. Công ty CP Phân bón Bình Điền là nhà tài trợ lớn nhất Tiếp sức đến trường 2026

Năm 2026, Công ty CP Phân bón Bình Điền thông qua Quỹ “Đồng hành nhà nông” tiếp tục đóng góp 5 tỉ đồng cho chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ - là nhà tài trợ nhiều nhất cho chương trình năm nay.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, cho biết sau 23 năm, Tiếp sức đến trường đã đồng hành cùng nhiều thế hệ tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện bước vào giảng đường đại học.

Phát biểu tại lễ trao học bổng ngày 28-10, ông Đông cho biết Bình Điền nỗ lực kinh doanh hiệu quả để có thêm nguồn lực thực hiện trách nhiệm cộng đồng, tiếp sức tân sinh viên khó khăn cùng báo Tuổi Trẻ và các nhà hảo tâm.

“Điều tôi mong nhất là các cháu cố gắng rèn luyện, tu dưỡng và học tập thật tốt, để sau này trở thành những công dân có ích, có thể tự lo cho bản thân, gia đình và đóng góp cho đất nước”, ông Đông chia sẻ.

“Tôi khâm phục nghị lực của các cháu, dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng vẫn cố gắng học tập, vươn lên và xây dựng cuộc sống. Chính nghị lực ấy cũng là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục cố gắng”, ông Đông nói.

Ông Ngô Văn Đông nói Bình Điền nỗ lực kinh doanh, thêm nguồn lực tiếp sức sinh viên khó khăn - Ảnh: DUYÊN PHAN

4. Lý Tuyết Ngãi là sinh viên nhận hỗ trợ nhiều nhất từ bạn đọc qua số tài khoản Tuổi Trẻ: 92,94 triệu đồng

Lý Tuyết Ngãi (18 tuổi, Cà Mau) mất mẹ từ năm 4 tuổi, sống cùng cha và anh trai. Hơn 3 năm trước, cha Ngãi bị đột quỵ, liệt nửa người. Từ năm 15 tuổi, Ngãi vừa học, vừa chăm cha ở bệnh viện, vừa tranh thủ đi mua bắp chuối về bán để trang trải cuộc sống.

Suốt 3 năm THPT, bằng những nỗ lực chắt chiu, Ngãi dành dụm được gần 7 triệu đồng để đóng học phí học kỳ đầu ngành hệ thống thông tin, Trường cao đẳng Cần Thơ. Thế nhưng, khi vừa bước vào giảng đường, Ngãi chỉ còn chưa đến 500.000 đồng, trong khi còn phải tìm chỗ ở, kiếm việc làm thêm và lo học phí cho học kỳ tiếp theo.

Câu chuyện của Ngãi đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia của bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Tính đến ngày 26-10-2026, gần 200 lượt bạn đọc đã gửi hỗ trợ Ngãi thông qua tài khoản của báo Tuổi Trẻ với tổng số tiền 92,94 triệu đồng.

Với 92,94 triệu đồng, Lý Tuyết Ngãi là trường hợp nhận được số tiền hỗ trợ nhiều nhất từ bạn đọc qua tài khoản báo Tuổi Trẻ trong mùa Tiếp sức đến trường năm thứ 23.

Cô sinh viên Lý Tuyết Ngãi rong ruổi trong các cánh đồng để tìm mua bắp chuối đem bán kiếm tiền đi học - Ảnh: THANH HUYỀN

5. Sinh viên Trần Thị Luyến nhận hỗ trợ từ bạn đọc tổng giá trị cao nhất: Hơn 340 triệu đồng

Trần Thị Luyến (18 tuổi, quê Quảng Trị) có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ khuyết tật, chị gái bị thiểu năng. Suốt 14 năm, ba mẹ con được chùa Phước Sơn (Gia Lai) cưu mang. Lớn lên trong sự đùm bọc của nhà chùa, Luyến luôn học giỏi, vừa học vừa phụ giúp việc chùa.

Nay, Luyến trúng tuyển ngành y học cổ truyền, Trường đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, với ước mơ trở thành thầy thuốc giúp người.

Sau khi câu chuyện của Luyến được đăng trên báo Tuổi Trẻ, Trường đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã trao học bổng toàn phần trị giá khoảng 330 triệu đồng, hỗ trợ Luyến trong suốt 6 năm học. Ngoài ra, một Phật tử đã tặng Luyến xe máy và máy tính xách tay phục vụ việc học.

Tính đến ngày 26-10-2026, Luyến là tân sinh viên nhận được sự hỗ trợ trực tiếp và qua tài khoản báo Tuổi Trẻ với tổng giá trị lớn nhất trong các trường hợp được bạn đọc giúp đỡ.

Riêng số tiền bạn đọc gửi qua tài khoản báo Tuổi Trẻ là gần 10 triệu đồng.

Sư cô Tịnh Tâm (trái), trụ trì chùa Phước Sơn (Gia Lai) và tân sinh viên Trần Thị Luyến vui mừng khi được nhà trường cấp học bổng toàn phần 6 năm đại học - Ảnh: TẤN LỰC

6. Năm 2026 - cột mốc đổi mới toàn diện từ gây quỹ đến phương cách nhận hồ sơ

Một dấu ấn đặc biệt của Tiếp sức đến trường năm 2026 không chỉ nằm ở số lượng học bổng và kinh phí trao tặng kỷ lục, mà còn ở cách chương trình đổi mới việc gây quỹ và tiếp nhận hồ sơ theo hướng chuyển đổi số.

Ngày 16-8, báo Tuổi Trẻ đã tổ chức livestream, talkshow “Một khát vọng - Vạn tấm lòng” để công bố chương trình Tiếp sức đến trường 2026, phát trên các kênh của báo Tuổi Trẻ (https://tuoitre.vn), kênh TikTok @baotuoitre).

Tại đây, khán giả gặp gỡ, giao lưu với những sinh viên từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường, lắng nghe câu chuyện vượt khó và hành trình chạm đến ước mơ đại học nhờ sự chung tay của bạn đọc Tuổi Trẻ.

Một điểm nhấn của Tiếp sức đến trường 2026 là hình thức gây quỹ thông qua livestream bán hàng. Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Công ty Nesty tổ chức phiên livestream trên kênh TikTok @thanhnesty của ông Tạ Văn Thành, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập thương hiệu Nesty, nhằm gây quỹ hỗ trợ tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Kết quả ấn tượng từ phiên livestream là 15.000 sản phẩm được bán ra, đóng góp gần 500 triệu đồng cho Quỹ Tiếp sức đến trường 2026. Trong đó, Nesty đóng góp 350 triệu đồng.

Không chỉ đổi mới cách gây quỹ, chương trình Tiếp sức đến trường năm 2026 còn thay đổi quy trình tiếp nhận hồ sơ học bổng theo hướng số hóa.

Theo đó, tân sinh viên có nhu cầu đăng ký học bổng hoặc người giới thiệu tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn điền thông tin trực tuyến theo mẫu tại địa chỉ: https://tiepsucdentruong.web.app.

Sau khi hoàn tất đăng ký, người nộp hồ sơ được cấp một mã hồ sơ để thuận tiện cho việc ghi nhận và theo dõi thông tin.

Á hậu 1 Miss Grand Việt Nam 2024 Lê Phan Hạnh Nguyên (bên phải) cùng doanh nhân Tạ Văn Thành (giữa) tại livestream bán hàng gây quỹ cho Tiếp sức đến trường 2026, ngày 16-8 - Ảnh: DUYÊN PHAN



7. Số suất học bổng đặc biệt nhiều nhất: 34 suất, 50 triệu đồng/suất

Từ gần 4.000 hồ sơ đăng ký học bổng, chương trình đã chọn ra 34 gương mặt tân sinh viên có hoàn cảnh ngặt nghèo nhưng ý chí vượt khó hơn người. Các bạn đã được trao 34 suất suất học bổng đặc biệt, mỗi suất trị giá 50 triệu đồng/4 năm học.

Tiêu biểu trong 34 suất có Hà Thị Thu Hiền - Trường đại học Yersin Đà Lạt. Sinh ra không có cha, mẹ bệnh tâm thần, ông bà ngoại lần lượt qua đời, bao nhiêu chiều mưa, sấm sét cô phải chạy khắp nơi tìm đưa mẹ về nhà. Vượt qua nhiều nỗi đau, Hiền đậu vào đại học.

Nguyễn Đình Vương - Đại học Duy Tân. Mồ côi mẹ, mắc bệnh vảy nến di truyền từ cha, Vương mang biệt danh “người rắn” lớn lên cùng những cơn đau thể xác lẫn tinh thần. Lúc nhỏ, Vương bị kỳ thị không được đến trường, 24 tuổi mới bắt đầu là sinh viên.

Dương Quốc Khánh - Phân hiệu Trường đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM. Cha qua đời sau thời gian mắc bệnh Parkinson. Mẹ mắc tâm thần phân liệt, đến tháng 2-2026 tiếp tục bị đột quỵ, hiện nằm một chỗ và cần người chăm sóc.

12 tân sinh viên được nhận suất học bổng đặc biệt tại TP.HCM, hôm 28-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

8. Nhà hảo tâm kêu gọi quyên góp trên mạng bền bỉ và hiệu quả nhất: Thầy Nguyễn Thiện Tống

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Huế, là nhà hảo tâm kêu gọi quyên góp trên không gian mạng được hưởng ứng nhiều nhất.

CLB "Tiếp sức đến trường" Huế - nơi quy tụ những người yêu mến xứ Huế - đã tài trợ suốt 23 mùa vượt khó cùng tân sinh viên. Từ 6 suất học bổng đầu tiên cách đây 22 năm, đến nay CLB đã trao hơn 1.614 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 16 tỉ đồng, đồng thời hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt, việc làm và phương tiện đi lại cho nhiều sinh viên xa nhà. Riêng năm 2026, CLB kêu gọi được hơn 1,575 tỉ đồng, trao 105 suất học bổng.

Năm nay đã 80 tuổi, suốt 22 năm qua, PGS.TS Nguyễn Thiện Tống cùng các nhà tài trợ đã vượt qua biết bao khó khăn để duy trì quỹ học bổng đáng quý, cùng báo Tuổi Trẻ trao cơ hội cho hàng ngàn sinh viên Huế đến với giảng đường và tốt nghiệp thành tài.

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống (bên phải) trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên nghèo tại TP.HCM, ngày 28-10 - Ảnh: DUYÊN PHAN