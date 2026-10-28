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Gác giấc mơ giảng đường 2 năm, nay đậu Khoa học tự nhiên, 3h sáng giao thịt kiếm tiền đi học

tác giả
YẾN TRINH
YẾN TRINH
YẾN TRINH

Hôm nay Trần Hưng Thịnh (sinh năm 2006), tân sinh viên ngành kỹ thuật điện tử - viễn thông, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), được trao học bổng Tiếp sức đến trường. 3h sáng mỗi ngày, Thịnh thức dậy chạy xe máy giao thịt bò thuê cho một cơ sở bán thịt tại Bình Chánh (TP.HCM).

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Tân sinh viên Trần Hưng Thịnh trúng tuyển ngành kỹ thuật điện tử - viễn thông, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chàng trai thư sinh từng đi làm khu công nghiệp, hiện giao thịt kiếm thêm

Cha mẹ ly hôn năm Thịnh lên lớp 8 và Thịnh sống với ba. Ba của Thịnh tuổi ngoài 50, hiện làm bảo vệ ở Tây Ninh, thu nhập 6 triệu đồng/tháng. 

Năm 2024, Thịnh đậu vào Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) với số điểm 27,25.

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Tân sinh viên Trần Hưng Thịnh trong chuyến giao thịt bò cuối lúc 6h sáng rồi đến trường - Ảnh: NVCC

Thế nhưng khi ba mắc bệnh tiểu đường nặng phải chạy chữa, Thịnh đành gác lại giấc mơ giảng đường để đi làm kiếm tiền. 

"Trong thời gian đó, buổi sáng tôi đi làm tại một công ty gỗ ở Bình Dương cũ, buổi tối tranh thủ ôn thi. 

Có lúc cảm thấy nản lòng, nhưng nhìn hoàn cảnh gia đình và sự vất vả của ba, tôi lại tự động viên mình cố gắng", Thịnh tâm sự.

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Hưng Thịnh nỗ lực học tập sau hai năm tạm gác giấc mơ đại học - Ảnh: NVCC

Có thời gian Thịnh miệt mài làm việc trong khu công nghiệp ở Bình Dương cũ từ 6h sáng đến 22h, thu nhập 9 triệu đồng/tháng. 

Trừ tiền trọ 1 triệu đồng, chi phí ăn uống và khoản gửi về phụ ba, chị hai, Thịnh chắt chiu được chút ít để nuôi giấc mơ học đại học.

"Hai năm tạm gác việc học, có lúc nào Thịnh từng nghĩ mình sẽ không còn cơ hội trở lại giảng đường?". Nghe chúng tôi hỏi, Thịnh cho biết: "Tôi vẫn luôn tin rằng việc học là cả đời, nên khi có cơ hội sẽ cố gắng tiếp tục".

Ba và Thịnh ít có dịp gặp nhau, ai cũng trong guồng quay cơm áo. Dù vậy, ba vẫn thường động viên Thịnh tiếp tục học: "Bây giờ con không học thì sẽ không thay đổi được gì, sẽ sống như vậy hoài". Lời dặn dò động viên của ba đã âm thầm tiếp thêm động lực cho con trai.

Học và làm thêm quần quật, chỗ ở cách trường 20km

Bước vào ngưỡng cửa đại học trễ hơn bạn bè 2 năm, Thịnh chọn ngành kỹ thuật điện tử - viễn thông, dựa trên kết quả xét tuyển học bạ, điểm thi THPT và Thịnh đạt 980 điểm kỳ thi đánh giá năng lực.

Để trang trải chi phí, mấy tháng nay Thịnh làm thêm công việc giao thịt bò từ 3h sáng tới khoảng 6h rồi chạy xe đến trường. 

May mắn, chủ nơi làm việc dành cho Thịnh một căn phòng nhỏ miễn phí, giúp Thịnh giảm bớt một phần gánh nặng nơi thị thành.

Mỗi tháng Thịnh kiếm khoảng 4 triệu đồng từ công việc giao thịt bò để trang trải việc học. Chàng trai dong dỏng cao, đeo kính cận thư sinh đã trải qua nhiều thử thách rèn nghị lực.

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Hưng Thịnh còn là bí thư chi đoàn của lớp đại học, nhiệt tình tham gia các phong trào - Ảnh: NVCC

Do nơi trọ cách trường khoảng 20km, để đến lớp, có ngày giao thịt xong Thịnh chạy xe máy đi. Có ngày tân sinh viên kết hợp đi xe buýt đến ga metro rồi tiếp tục di chuyển xuống Làng đại học Thủ Đức.

Khi biết mình được nhận học bổng, Thịnh bất ngờ. Chàng tân sinh viên quê Vĩnh Long bộc bạch: "Tôi vui lắm. Sau hai năm quần quật đi làm và ôn thi lại, suất học bổng như một sự động viên, bù đắp cho những nỗ lực của tôi.

Tôi sẽ ưu tiên dùng số tiền này để đóng học phí học kỳ hai. Học phí kỳ một 18,3 triệu đồng, trong đó ba cho một ít, tôi mượn người thân một nửa, phần còn lại dùng tiền dành dụm trước đây".

Sau khi tốt nghiệp, Thịnh mong muốn làm việc trong lĩnh vực lập trình. Khi có công việc ổn định, Thịnh sẽ tiếp tục phụ giúp ba và chị hai, cho ba đỡ phần nào gánh nặng cơm áo khi tuổi già và bệnh tật bủa vây.

Hưng Thịnh cũng ấp ủ một ước mơ khác là xây dựng một dự án dành cho cộng đồng, vì hay xem các anh chị trên mạng làm thiện nguyện rất thiết thực. Tân sinh viên hiện là bí thư chi đoàn của lớp đại học, nhiệt tình với các chương trình Đoàn, Hội.

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- Ảnh 6.Chạy xe ôm kiếm tiền vì không có cha mẹ, HS giỏi thành phố, đậu Đại học Kinh tế TP.HCM

Nguyễn Trí Thiện và em trai “bị bỏ lại” bên đời, sống với ông bà ngoại. Thiện phải làm thêm mưu sinh nhưng đoạt giải nhì học sinh giỏi của TP.HCM, vừa trúng tuyển ngành quản trị bệnh viện (Đại học Kinh tế TP.HCM).

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YẾN TRINH
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    Chủ đề: Học bổng Tân sinh viên Tiếp sức đến trường Tân sinh viên khó khăn

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