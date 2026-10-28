24 tỉ đồng trao tặng 1.247 tân SV 34 tỉnh thành; Hơn 2,2 tỉ đồng bạn đọc tặng tân SV trong các bài báo Tiếp sức đến trường

Năm 2026, hơn 24 tỉ đồng đã được báo Tuổi Trẻ và các nhà hảo tâm trao đến 1.247 tân sinh viên cả nước; Hơn 2,2 tỉ đồng bạn đọc tặng tân sinh viên trong các bài báo Tiếp sức đến trường; 34 tân sinh viên nhận suất học bổng đặc biệt 50 triệu đồng/suất; Chương trình nhận gần 4.000 hồ sơ đăng ký.

Gần 3 tháng qua, hơn 140 bài viết về các gương mặt tân sinh viên đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường 2026 (chọn từ gần 4.000 hồ sơ đăng ký) đã thực sự lay động bạn đọc cả nước.

Có những bài báo khép lại sau vài phút đọc tuôn nước mắt, nhưng cũng có những câu chuyện kéo dài hơn, là khi bạn đọc quá xúc động và có hành động cụ thể, quyết định gửi tiền, quà đến giúp trực tiếp cho các tân sinh viên trong các bài báo mà chương trình đã chọn lọc và đăng tải.

Ngoài ra, còn có nhiều bạn đọc gặp gỡ bằng được các nhân vật ngoài đời để sẻ chia và động viên trực tiếp. Nhiều trường đại học quyết định miễn giảm học phí, và cả chính quyền, đoàn thể vào cuộc xây nhà, hỗ trợ các tân sinh viên.

Lễ trao học bổng tại Ninh Bình ngày 10-10, một trong 10 lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường năm 2026 - Ảnh: NAM TRẦN

Phạm Hoàng Xuân Dung (18 tuổi, Ninh Bình) mồ côi mẹ từ năm 3 tuổi, không biết cha là ai, được bà ngoại gần 80 tuổi nuôi lớn bằng khoản lương hưu ít ỏi. Dung vừa học vừa làm thêm, tự học qua mạng và đạt 24,8 điểm thi tốt nghiệp THPT, trở thành á khoa khối C00 của trường, trúng tuyển ngành luật học, Học viện Ngân hàng.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hiền (ngồi giữa, bên trái) và đại diện UBND phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình tới nhà thăm hỏi hai bà cháu Phạm Hoàng Xuân Dung ngày 28-8 - Ảnh: THÀNH NAM

Cháu đi học không có tiền bà ngoại khóc nức nở, xúc động trước câu chuyện, bà Trần Thị Hiền - đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam - đã trực tiếp đến thăm gia đình, trao 50 triệu đồng, tiếp sức để Dung đi học.

Không chỉ vậy, nhiều nhà hảo tâm khác đã gửi tiền hỗ trợ Dung thêm gần 50 triệu đồng tính đến ngày 5-10.

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cảm ơn các nhà hảo tâm và khen ngợi nghị lực của các tân sinh viên tại lễ trao học bổng ở Ninh Bình ngày 10-10 - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Thị Thu Hiền, tân sinh viên Quảng Ngãi đậu ngành thiết kế nội thất, Trường đại học Yersin Đà Lạt, có hoàn cảnh bất hạnh không biết cha, mẹ mắc tâm thần, ông bà ngoại lần lượt qua đời.

Từ nhỏ, Hiền vừa chăm sóc mẹ, quán xuyến việc nhà cho gia đình cậu. Những ngày mưa gió, Hiền vẫn chạy đi tìm mẹ ở miếu hoang, ngoài đường, bởi sợ mẹ gặp chuyện chẳng lành thì mất mẹ.

Mẹ bệnh tâm thần nên mỗi ngày Hiền phải đi tìm - Ảnh: TRẦN MAI

Câu chuyện của Hiền đã chạm đến trái tim nhiều bạn đọc. Tính đến ngày 20-10, có 92 lượt bạn đọc báo Tuổi Trẻ chung tay hỗ trợ Hiền tổng cộng 77,87 triệu đồng (cập nhật số liệu đến ngày 27-10).

Lý Tuyết Ngãi (18 tuổi, Cà Mau) mất mẹ từ năm 4 tuổi, sống cùng cha và anh trai. Hơn 3 năm trước, cha Ngãi bị đột quỵ, liệt nửa người, mọi gánh nặng gia đình dồn lên vai Ngãi khi mới 15 tuổi. Suốt 3 năm THPT, Ngãi vừa học, vừa chăm cha ở bệnh viện, vừa rong ruổi mua bắp chuối đem bán. Ngãi dành dụm được gần 7 triệu đồng đóng học phí học kỳ đầu ngành hệ thống thông tin Trường cao đẳng Cần Thơ.

Mẹ mất, cha bị liệt nửa người, 15 tuổi Lý Tuyết Ngãi đã gánh vác gia đình. Cô đi mua bắp chuối để bán lấy tiền trang trải. Bao tải bắp chuối nặng đã làm cô gái chao đảo mỗi khi qua đò - Ảnh: THANH HUYỀN

Trong túi Ngãi không còn nổi 500.000 đồng chi tiêu, trong khi phải tìm chỗ ở, kiếm việc làm thêm, lo học phí kỳ tiếp theo.

Tính đến ngày 26-10-2026, đã có gần 200 lượt bạn đọc gửi qua báo Tuổi Trẻ tặng Ngãi 92.940.000 đồng. Một số bạn đọc cũng gửi trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Ngãi hơn 6 triệu đồng.

Sau mỗi bút ký về số phận, nhiều bạn đọc lại lặng lẽ xin số tài khoản để gửi chút tiền hỗ trợ. Có người góp một khoản tiền lớn, có người chỉ gửi vài chục, vài trăm ngàn đồng nhưng mỗi sự đóng góp đều mang theo một thông điệp quý giá: mong các tân sinh viên đừng vì nghèo khó mà phải từ bỏ ước mơ.

Niềm tin ấy không tự nhiên mà có, mà được vun đắp từ những câu chuyện chân thật, thông tin minh bạch và sự đồng hành bằng cả trách nhiệm lẫn lòng nhân ái.

Tính đến ngày 27-10, nhiều bạn đọc đã gửi qua tài khoản của báo điện tử Tuổi Trẻ hơn 950 triệu đồng ủng hộ các nhân vật trong các bài viết.

Bên cạnh đó, bạn đọc còn tìm cách gặp nhân vật ngoài đời, các trường đại học tặng học phí, các đoàn thể, chính quyền tặng nhà và chăm lo cho các nhân vật thêm 1,2 tỉ đồng.

Như vậy, tổng giá trị mà bạn đọc xa gần, các trường và cơ quan tiếp sức cho các nhân vật trong các bài báo Tiếp sức đến trường 2026 đăng trên Tuổi Trẻ là hơn 2,2 tỉ đồng.

Ở tuổi 18, Nguyễn Thị Yến Như (thôn Bình Kiều, xã Hiệp Đức, Đà Nẵng) phải đối diện thực tế nghiệt ngã: mẹ nằm liệt giường sau tai nạn chuẩn bị ghép sọ não, bà ngoại đã 103 tuổi - Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Mẹ mất, Phạm Hửu Mân, tân sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng, lặng lẽ tiếp nối mẹ bán dép ở chợ Nghĩa Hòa (xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) - Ảnh: TRẦN MAI



Bà Trần Thị Hiền - đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty CP xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam - không kìm nổi xúc động khi chứng kiến các hoàn cảnh tại lễ trao học bổng ở Ninh Bình ngày 10-10 - Ảnh: NAM TRẦN

Trong phần Bình luận ở các bài viết, bạn đọc động viên, cảm phục những tân sinh viên vượt khó, theo đuổi ước mơ giảng đường - Video: TRƯƠNG KIÊN - VĂN VIÊN - TRẦN HUY - HUỲNH SA

Danh sách các tân sinh viên trong các bài báo Tiếp sức đến trường được bạn đọc ủng hộ

Nhiều giọt nước mắt đã rơi khi chứng kiến cuộc hội ngộ của hai mẹ con và nghe về cuộc đời quá nhiều đau xót của các tân sinh viên trong lễ trao học bổng tại Sơn La cho sinh viên các tỉnh miền núi Tây Bắc ngày 3-10-2026 - Ảnh: NAM TRẦN

Từ gần 4.000 hồ sơ đăng ký học bổng, chương trình đã chọn ra 34 gương mặt tân sinh viên có hoàn cảnh ngặt nghèo nhưng ý chí vượt khó hơn người. Các bạn đã được trao tận tay 34 suất suất học bổng đặc biệt, mỗi suất trị giá 50 triệu đồng/4 năm học.

34 số phận khác nhau, nhưng tất cả đều chung một khát vọng bỏng cháy: dùng tri thức để vượt lên nghịch cảnh và đáp đền tình yêu thương. Khán phòng của các đợt trao học bổng đầy những khoảng lặng xúc động khi họ kể về mình. Đó là giọt nước mắt của sự khâm phục trước những tấm gương chưa từng gục ngã trước số phận, là sự ngỡ ngàng, vỡ òa khi những điều kỳ diệu mà các nhà hảo tâm bất ngờ dành cho họ.

Sa Mai Hương (tân sinh viên Trường cao đẳng Y Dược Pasteur Hà Nội) mất mẹ ngay khi Hương vừa cất tiếng khóc chào đời. Người mẹ nuôi là y tá trạm y tế đón Hương về chưa trọn 10 tháng cũng qua đời. Hương mồ côi lần thứ hai, rồi được chị gái của mẹ nuôi cưu mang như người mẹ thứ ba.

Sa Mai Hương khóc nức nở khi người mẹ thứ 3 xuất hiện trên sân khấu giao lưu tại Sơn La - Ảnh: NAM TRẦN

Gia đình gặp biến cố, phải bán hết nhà cửa đất đai để trả nợ và đi ở thuê, cô học trò nhỏ đã biết ra chợ mổ gà thuê, dọn dẹp quán ăn, làm phục vụ từ năm lớp 7 kiếm tiền phụ mẹ, nuôi ước mơ trở thành thầy thuốc chữa bệnh cho người nghèo.

Giây phút Hương nghẹn ngào gửi lời yêu thương đến người mẹ thứ ba qua clip chiếu trên màn hình, để rồi vỡ òa ôm chầm lấy mẹ khi ban tổ chức bất ngờ đưa bà đến sân khấu, đã làm cả hội trường lắng đọng trong nước mắt. Nhà hảo tâm trao tặng Hương suất học bổng 50 triệu đồng.

Sa Mai Hương và Lùng Thị Hà Linh, hai tân sinh viên vùng cao, lớn lên trong những gia đình thiếu vắng cha mẹ nhưng vẫn nỗ lực vượt khó để giữ lấy ước mơ đến giảng đường. Video: CHÍ TUỆ - DƯƠNG LIỄU - VŨ TUẤN - QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - DIỄM HƯỜNG - TRINH TRÀ

Lê Thành Đạt (tân sinh viên ngành kinh tế luật, Trường đại học Cần Thơ) là đứa trẻ bị bỏ rơi ở cô nhi viện, Đạt may mắn được nhận nuôi. Suốt những năm THPT, Đạt vừa học vừa chật vật làm phụ bếp đến gần 23h mới về đến nhà, vậy mà thành tích học tập đáng nể.



Sự xuất hiện bất ngờ của bà nội nuôi trên sân khấu cùng cái ôm siết chặt và những giọt nước mắt giàn giụa đã chứng minh một điều: tình yêu thương chân thành có thể chữa lành mọi tổn thương và biến những đứa trẻ thiếu may mắn thành những con người kiên cường, sống tử tế. Đạt đã được trao suất học bổng 50 triệu đồng.

Những ước mơ không dừng lại vì nghèo khó: LÊ THÀNH ĐẠT và TRƯƠNG MỸ HOA - Video: LAN NGỌC - PHẠM DIỄM - QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - HUỲNH SA - TRINH TRÀ

34 suất học bổng đặc biệt trao đi chính là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các tân sinh viên. Đúng như lời khẳng định đầy ấm áp của một khách mời dự chương trình: "Miễn các em còn đi tới, sẽ luôn có những bàn tay nâng đỡ".

1. Trương Đức Kiên - Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Cha khiếm thị, mẹ bán bánh mì, nhà quá nghèo lại bị bệnh rụng tóc trọc đầu, Kiên từng tuyệt thực, nghỉ học vì tự ti, sau đó tự thấy phải học thật giỏi, “kết quả học sẽ bảo vệ mình”.

Trương Đức Kiên, cậu học trò đã lớn lên trong một gia đình mà mỗi bước tiến về phía trước đều phải đổi bằng rất nhiều nhọc nhằn - Video: HOÀNG TÁO

2. Nguyễn Tiến Nhật - Trường đại học Xây dựng miền Trung. Cha mất khi Nhật chưa đầy 1 tuổi, mẹ đi bước nữa rồi mất liên lạc, cậu sinh viên nghèo được ông bà nội hơn 90 tuổi nuôi ăn học.

3. Bùi Thị Phương Trinh - Trường cao đẳng Y tế Quảng Trị. Cha đi biệt tích khi Trinh còn nhỏ, lớp 2 mẹ qua đời, ba chị em Trinh một bị tâm thần, một thiểu năng trí tuệ, chỉ Trinh lành lặn. Khi bà qua đời, 11 năm qua 3 chị em được Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị cưu mang.

Tân sinh viên Nguyễn Tiến Nhật, Trường đại học Xây dựng miền Trung, và Bùi Thị Phương Trinh, Trường cao đẳng Y tế Quảng Trị, giao lưu tại lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường ngày 25-9 - Ảnh: HOÀNG TÁO

4. Ngô Thu Trang - Trường đại học Hàng hải Việt Nam. Cha mất lúc 4 tuổi, mẹ đi bước nữa, Trang và em gái ở với ông bà ngoại, rồi bà mất, chị em Trang đi làm thuê dịp hè để phụ ông. Khi Trang đậu đại học, em gái lại gặp tai nạn giao thông.

5. Nguyễn Thị Hương - Đại học Bách khoa Hà Nội. Mẹ qua đời vì ung thư, cha bệnh tâm thần, 14 tuổi Hương thành trụ cột gồng gánh cả gia đình. Mỗi ngày, hai chị em Hương may được khoảng 500 chiếc khăn, kiếm 50.000 đồng.

6. Võ Tài - Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Sinh ra không biết mặt cha, mẹ đi thêm bước nữa, Tài lớn lên cùng ông bà ngoại. Vừa đậu đại học, Tài nhận dạy gia sư trực tuyến và xin làm nhân viên bưng bê tại một quán ăn gần trường.

Võ Tài là thủ khoa đầu vào ngành công nghệ thông tin. Võ Hoài Anh trúng tuyển ngành răng - hàm - mặt, nhưng phía sau thành tích đáng tự hào là những nhọc nhằn mưu sinh và khát vọng đổi thay cuộc đời bằng tri thức - Video: NHẬT LINH - TRẦN THIỆN - NGUYỄN DO - QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

7. Võ Hoài Anh - Trường đại học Y Dược (Đại học Huế). Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ 57 tuổi giúp việc ở TP.HCM, Hoài Anh ở nhà một mình, là một trong số ít học sinh được Chủ tịch UBND TP Huế tặng bằng khen.

8. Nguyễn Đình Thái - Trường đại học Y Dược - Đại học Huế. Cha mẹ đau yếu, nhà nghèo khó, đoạt nhiều giải học sinh giỏi cấp thành phố.

2 sinh viên giao lưu là Võ Hoài Anh và Võ Tài, cùng 2 tân sinh viên Nguyễn Đình Thái, Trường đại học Y Dược - Đại học Huế, Nguyễn Thị Thiên Ý, Trường đại hoc Ngoại ngữ Huế - nhận 4 suất học bổng đặc biệt trong lễ trao ngày 14-10 tại TP Huế - Ảnh: HOÀNG TÁO

9. Nguyễn Thị Thiên Ý - Trường đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế. Cha bỏ đi biệt tích, mẹ bị tai nạn mất sức lao động, em trai học lớp 5, để có tiền học phí, Thiên Ý đi làm giúp việc mỗi tháng được hơn 2 triệu đồng.

10. Sa Mai Hương - Trường cao đẳng Y dược Pasteur (Hà Nội). Mẹ mất ngay lúc Hương chào đời, y tá xã nhận nuôi được 10 tháng thì mất, Hương mồ côi lần hai. Chị gái mẹ nuôi Hương trở thành người mẹ thứ ba. Nhà nghèo, nợ nần, Hương biết làm thuê đủ thứ việc, kiếm tiền từ lớp 7.

11. Lùng Thị Hà Linh - Trường đại học Thái Nguyên. Mẹ mất khi Linh mới 6 tháng tuổi, hai năm sau cha cũng qua đời, Linh sống với bà 70 tuổi. Nhà quá nghèo, Linh phải đi phụ cửa hàng ăn để có tiền học.

Từ những bản làng vùng cao, hai tân sinh viên Sa Mai Hương và Lùng Thị Hà Linh giữ lấy ước mơ đến trường - Video: CHÍ TUỆ - DƯƠNG LIỄU - VŨ TUẤN - QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - DIỄM HƯỜNG - TÔN VŨ

12. Nguyễn Thị Thúy Hương - Trường đại học Đà Lạt. Mẹ tai biến nằm liệt giường, cha phụ hồ, Hương đậu đại học nhưng không có tiền, xin bảo lưu kết quả để đi làm, chăm mẹ. Khi Tuổi Trẻ chuyển hoàn cảnh của Hương đến Trường đại học Đà Lạt, nhà trường cho Hương được trả góp học phí.

13. Hà Thị Thu Hiền - Trường đại học Yersin Đà Lạt. Sinh ra không có cha, mẹ bệnh tâm thần, ông bà ngoại lần lượt qua đời, bao nhiêu chiều mưa, sấm sét cô phải chạy khắp nơi tìm đưa mẹ về nhà. Vượt qua nhiều nỗi đau, Hiền đậu vào đại học.

Tân sinh viên Hà Thị Thu Hiền khóc nấc nói không nên lời khi chia sẻ về hoàn cảnh của mình trong lễ trao học bổng - Ảnh: TẤN LỰC

14. Lê Thành Đạt - Trường đại học Cần Thơ. Bị bỏ rơi ở cô nhi viện, Đạt được một tình nguyện viên nhận nuôi, lớn lên trong gia đình ba thế hệ không cùng huyết thống. Từ THPT, Đạt vừa học vừa làm thêm tại các quán ăn, làm phụ bếp, nhiều đêm 23h mới về nhà.

Lê Thành Đạt - cậu bé bị bỏ rơi ở cô nhi viện ngày nào - ôm lấy bà nội nuôi khi bà bất ngờ xuất hiện trong hội trường tại lễ trao học bổng tại Cần Thơ ngày 22-10 - Ảnh: DUYÊN PHAN

15. Trương Mỹ Hoa - Trường đại học Trà Vinh. Mẹ mất, cha gần 60 tuổi vừa chạy xe ôm, vừa buôn bán tạp hóa, Hoa làm thêm dịp hè kiếm tiền. Ngày mẹ mất trong Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, Hoa đang đi học ở quê không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối.

16. Lê Bùi Thị Tình - Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Lớn lên thiếu vắng cha, mẹ bị tai nạn lao động, từ năm lớp 6, mỗi ngày Tình dậy từ 4h sáng theo mẹ đến xưởng cá làm thêm kiếm tiền, trước ngày vào đại học, cô làm thêm ở khu công nghiệp.

17. Trần Nguyễn Hồng Ngọc - Trường đại học Y Dược - Đại học Đà Nẵng. Cha bị cụt cả 2 chân, mẹ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, chị gái bị tâm thần, anh trai làm công nhân, Ngọc mang theo nỗi lo không biết còn ở bên mẹ được bao lâu.

Cậu học trò ‘người rắn’ nhận học bổng Tiếp sức đến trường suất đặc biệt 50 triệu đồng

18. Nguyễn Đình Vương - Trường đại học Duy Tân. Mồ côi mẹ, mắc bệnh vảy nến di truyền từ cha, Vương mang biệt danh “người rắn” lớn lên cùng những cơn đau thể xác lẫn tinh thần. Lúc nhỏ, Vương bị kỳ thị không được đến trường, 24 tuổi mới bắt đầu là sinh viên.

19. Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Trường đại học Nha Trang. Mẹ mất lúc 10 tuổi, 15 tuổi cha mất. Anh trai nghỉ học nhường cho em được tới trường, Tuyền đi làm thêm từ những năm tháng phổ thông, vào đại học làm thêm tại nhà hàng từ chiều tới đêm.

20. Võ Thị Kim Chi - Trường đại học Nha Trang. Cha đột quỵ qua đời trong mùa dịch COVID-19, mẹ bán vé số, ngôi nhà của gia đình bị ngân hàng siết nợ, ba mẹ con phải ở trọ. Từ khi học THCS, Chi đã đi làm thêm đủ việc kiếm tiền phụ mẹ.

21. Nguyễn Thị Thùy Dương - Trường cao đẳng Y tế Đồng Tháp. Lớp 10 mẹ mất, lớp 12 cha qua đời, thành tích học tập xuất sắc nhưng sợ anh hai không lo nổi, Dương học cao đẳng cho đỡ tiền.

Phạm Đào Huỳnh Anh và Nguyễn Thị Thùy Dương nỗ lực vượt qua mất mát, quyết tâm theo đuổi ước mơ giảng đường với sự chở che, động viên của người thân - Video: MẬU TRƯỜNG - ĐẶNG TUYẾT - QUỲNH NGHI - TRƯƠNG KIÊN - HUỲNH SA - TÔN VŨ

22. Phạm Đào Huỳnh Anh - Trường đại học Sài Gòn. Mới 11 tháng tuổi mẹ mất, cha có gia đình mới, Huỳnh Anh ở với ngoại rồi ông bà lần lượt qua đời, đành nương tựa cậu ruột. Nhà nghèo, khoản học phí đầu năm gần 20 triệu đồng cậu vay mượn nhiều nơi mới gom đủ.

23. Nguyễn Hoàng Minh Anh - Đại học Y Dược TP.HCM. Cha mẹ ly hôn, ở với mẹ, cha vừa bị đột quỵ, đoạt giải nhì sinh học TP.HCM, đậu đại học 27,5 điểm.

24. Trần Trung Trực - Trường đại học Công nghiệp TP.HCM. Mẹ mất năm 12 tuổi, cha đột quỵ rồi mất 2 năm sau đó. Trực vừa học vừa chăm sóc cha cho đến khi cha mất.

25. Nguyễn Văn Thuận - Trường đại học Công nghiệp TP.HCM. Cha mẹ bị tai nạn mất từ khi Thuận còn nhỏ. Thuận sống với ông bà nội và anh em họ hàng, được sự hỗ trợ của Nhà nước để ăn học. Thuận đã nỗ lực để vượt lên hoàn cảnh của mình và đậu vào đại học.

26. Nguyễn Thị Tường Vi - Trường đại học Văn Hiến. 1 tuổi mẹ bỏ đi, cha có vợ mới, sống cùng bà nội đến năm lớp 9 thì bà mất, Vi không còn nhà và người thân nên phải thuê trọ, sống tự lập. Hè lớp 10 xin vào công ty làm thời vụ kiếm tiền học.

27. Đoàn Phúc Trường - Trường đại học Văn Hiến. Cha mẹ ly hôn, lớp 9 cha qua đời, mẹ bán vé số nuôi Trường nhưng năm 2023 bị tai nạn chấn thương sọ não, gãy chân, sức khỏe yếu, thu nhập từ vé số giảm sút.

28. Dương Linh Dương - Trường đại học Văn Hiến. Mất cha mẹ từ nhỏ, sống cùng bà ngoại đã lớn tuổi, sức khỏe yếu. Toàn bộ chi phí đều trông chờ tiền làm thuê bấp bênh của người cậu ruột bị câm điếc bẩm sinh.

29. Nguyễn Thị Phương Nguyên - Trường đại học Văn Hiến. Mẹ bị tiểu đường và di chứng bệnh gan mất sức lao động, cha bị bệnh tim và thần kinh, là lao động tự do với thu nhập bất bênh, tiền kiếm được không đủ chữa bệnh phải vay mượn khắp nơi.

30. Nguyễn Phạm Thành Khoa - Trường đại học Văn Hiến (TP.HCM). Thành Khoa mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với bà là nhà giáo đã nghỉ hưu.

31. Dương Quốc Khánh - Phân hiệu Trường đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM. Cha qua đời sau thời gian mắc bệnh Parkinson. Mẹ mắc tâm thần phân liệt, đến tháng 2-2026 tiếp tục bị đột quỵ, hiện nằm một chỗ và cần người chăm sóc.

32. Nguyễn Thị Thảo Trâm - Trường đại học Công Thương TP.HCM. Năm Trâm học lớp 12 mẹ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, bệnh đã di căn lên não và trải qua ba ca phẫu thuật. Trâm làm thêm tại siêu thị để phụ giúp gia đình.

33. Giang Chí Phúc - Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Cha bị lao và mổ hai khớp háng do bị hoại tử; mẹ đang điều trị trầm cảm; bà ngoại đang bị ung thư. Phúc đi làm nhiều việc cùng lúc để giảm bớt gánh nặng tài chính: làm công việc chỉnh lý hồ sơ và làm bếp trong quán ăn.

34. Lê Ngọc Kim Phụng - Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bố làm bảo vệ, mẹ buôn bán nhỏ tại nhà. Bố mẹ đều mắc hen suyễn mạn tính nên sức khỏe hạn chế, không thể làm những công việc nặng.

7 tân sinh viên được tài trợ học phí toàn bậc đại học 7 tân sinh viên thuộc chương trình Tiếp sức đến trường đã được Quỹ của gia đình cố nhà giáo Lê Thiệu Dũng - Nguyễn Thị Minh Khang tài trợ học phí toàn bậc đại học. Đây là lần thứ hai quỹ tài trợ cho các tân sinh viên do báo Tuổi Trẻ giới thiệu. 1. Đồng Nhật Diễm My - ngành khoa học dữ liệu, Trường đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM 2. Tạ Minh Tâm - ngành kỹ thuật điện tử - viễn thông, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM 3. Nguyễn Thị Diễm My - ngành kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo, Trường đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM 4. Đồng Ngọc Mỹ An - ngành toán ứng dụng (CTTA), Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM 5. Nguyễn Lê Nguyên Hạnh - ngành quan hệ quốc tế, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM 6. Hoàng Dương Khang - ngành thiết kế vi mạch, Trường đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM 7. Trần Thị Huyền Trang - ngành kinh doanh quốc tế, Trường đại học Ngân hàng TP.HCM.

Bạn đọc gửi lời tri ân các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đồng hành cùng chương trình học bổng Tiếp sức đến trường 2026 - Video: TRƯƠNG KIÊN - VĂN VIÊN - TRẦN HUY - NHƯ QUỲNH

Niềm vui của cả người nhận và các vị khách mời, nhà hảo tâm trao học bổng Tiếp sức đến trường

Mỗi lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường đều để lại cảm xúc bùi ngùi và cũng đầy niềm tin về nỗ lực hơn người của những tân sinh viên khó khăn được hỗ trợ - Ảnh: DUYÊN PHAN





Sa Mai Hương - tân sinh viên Trường cao đẳng Y Dược Pasteur (Hà Nội) và Lùng Thị Hà Linh, 18 tuổi, người dân tộc Phù Lá, Lào Cai, được trao 2 suất học bổng đặc biệt - Ảnh: NAM TRẦN

Nhà tài trợ trao học bổng cho tân sinh viên giàu nghị lực khu vực Vĩnh Long, Đồng Tháp trong lễ trao tại Vĩnh Long ngày 25-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhà tài trợ trao học bổng cho tân sinh viên giàu nghị lực khu vực Vĩnh Long, Đồng Tháp trong lễ trao tại Vĩnh Long ngày 25-10 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường cho các tân sinh viên tỉnh Khánh Hòa ngày 24-10 - Ảnh: TẤN LỰC

Lễ trao học bổng cho sinh viên tại TP Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Các thành viên CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng trao học bổng cho tân sinh viên

Ông Lê Đình Thuần - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa (trái), và ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa, trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: TẤN LỰC

Ông Nguyễn Văn Thảnh (bên trái) - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng và ông Trần Thái Bình - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, trao học bổng cho tân sinh viên Nguyễn Trung Nguyên - Ảnh: TẤN LỰC

12 trường đại học chung tay cùng Tuổi Trẻ trong mùa Tiếp sức đến trường 2026, với tổng số tiền đóng góp 4,25 tỉ đồng

Bạn đọc chia sẻ những cảm xúc, niềm tin và sự trân trọng dành cho chương trình Tiếp sức đến trường, nơi tiếp thêm động lực để tân sinh viên vượt khó, theo đuổi ước mơ giảng đường - Video: TRƯƠNG KIÊN - VĂN VIÊN - TRẦN HUY - HUỲNH SA