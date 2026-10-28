Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường: Lãnh đạo TP trân trọng sự bền bỉ, tâm huyết của đội ngũ Tuổi Trẻ

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại chương trình - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tiếp sức hàng chục ngàn học sinh, sinh viên bằng sự tận tâm

Ông Cường cho rằng bằng tất cả tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của mình, Báo Tuổi Trẻ đã tổ chức chương trình "Vì ngày mai phát triển", học bổng "Tiếp sức đến trường", kết nối hàng ngàn tấm lòng hảo tâm, mời gọi hàng trăm doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành, tiếp sức, giúp cho hàng chục ngàn học sinh, sinh viên bước chân đến giảng đường, trường học, chạm đến giấc mơ tri thức.

Lãnh đạo thành phố trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự tận tâm, trách nhiệm, tâm huyết và bền bỉ của những anh chị nhà báo thực hiện chương trình trong suốt thời gian qua, để học bổng "Tiếp sức đến trường" tiếp tục là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Ông Cường nhấn mạnh sự tiếp sức hôm nay cho các sinh viên sẽ giúp các em tiếp tục nỗ lực học tập, phấn đấu trở thành những nhân tố tích cực.

Những nhân vật chính trong lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" chính là các bạn tân sinh viên - những người có khát vọng vươn lên và đang được tiếp sức để hiện thực hóa khát vọng đó.

Tôi mong muốn các bạn luôn ghi nhớ và tri ân các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ và những người làm chương trình "Tiếp sức đến trường", xem đó như là động lực để học tập tốt, hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình và biến thành hành động cụ thể trong hành trình vượt qua khó khăn, chinh phục tri thức, định vị bản thân. Ông Nguyễn Mạnh Cường (Phó chủ tịch UBND TP.HCM)

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM (bên phải) và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Bùi Thanh Nhân trao học bổng đến các tân sinh viên khó khăn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Mong nhiều hơn doanh nghiệp, nhà hảo tâm 'tiếp sức' cho Tuổi Trẻ trong hành trình Tiếp sức đến trường

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã trân trọng tri ân và bày tỏ tình cảm chân thành, sâu sắc đến các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ - những đơn vị, cá nhân đã tham gia với chương trình bằng tất cả tấm lòng, tinh thần trách nhiệm đối với sự học của những người trẻ.

Ông Cường hy vọng ngày càng có nhiều các nhà hảo tâm quan tâm, đồng hành và hỗ trợ để chương trình "Vì ngày mai phát triển", học bổng "Tiếp sức đến trường" của Báo Tuổi Trẻ tiếp tục là cầu nối chân thành giữa những tâm hồn biết chia sẻ, dám đồng hành và những khát vọng vươn lên của các bạn trẻ, vì những giá trị nhân văn cao đẹp.

Theo ông, học bổng "Tiếp sức đến trường" hôm nay tiếp tục là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã kết nối, vận động các tấm lòng của xã hội, kịp thời tiếp sức, đồng hành với các em tân sinh viên trong hành trình chinh phục tri thức, vượt khó vươn lên.

Sự tiếp sức hôm nay cho các sinh viên sẽ giúp các bạn tiếp tục nỗ lực học tập, phấn đấu trở thành những nhân tố tích cực, không chỉ thay đổi hoàn cảnh bản thân, gia đình mà còn góp phần đóng góp cho sự phát triển của đất nước, của thành phố.

Lãnh đạo thành phố tin tưởng rằng các bạn sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện để trở thành những con người tài năng, đóng góp nhiều nhất có thể cho quê hương, cho đất nước.

"Học bổng "Tiếp sức đến trường" được nhận hôm nay không chỉ là sự đồng hành, hỗ trợ về vật chất mà còn là niềm tin và kỳ vọng của xã hội. Tôi mong mỗi bạn hãy trân trọng cơ hội quý giá này, xem đó là động lực để nhắc chính mình không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và sống có trách nhiệm", ông Cường phát biểu.