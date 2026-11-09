Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Kinh doanh

Ngắm 10 không gian trải nghiệm xanh ấn tượng nhất Ngày hội Việt Nam Xanh 2026

tác giả
TRƯƠNG LINH
và 3 tác giả khác
TRƯƠNG LINH
TRƯƠNG LINH
NHẬT XUÂN
NHẬT XUÂN
THY NHUNG
THY NHUNG
HÀ PHƯƠNG
HÀ PHƯƠNG

Sau hai ngày diễn ra tại công viên Phan Đình Phùng, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 khép lại với hàng chục ngàn lượt khách tham quan. Tại buổi bế mạc, những không gian trải nghiệm ấn tượng đã được vinh danh.

Ngắm 10 không gian trải nghiệm xanh ấn tượng nhất Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 1.

Chủ đề của Việt Nam Xanh 2027 sẽ là Cùng hành động - Kiến tạo tương lai

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11, do Báo điện tử Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) tổ chức, với sự phối hợp của Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM.

TIN LIÊN QUAN

Theo Ban tổ chức, tại sự kiện, các đơn vị đã đưa những sản phẩm, giải pháp xanh đến gần cộng đồng thông qua cách trưng bày sáng tạo và các hoạt động trải nghiệm sinh động.

Để ghi nhận những nỗ lực ấy, Ban tổ chức đã bình chọn 10 không gian trải nghiệm xanh ấn tượng, dựa trên các tiêu chí về tính sáng tạo, trải nghiệm xanh và khả năng tương tác với khách tham quan.

Ngắm 10 không gian trải nghiệm ấn tượng tại Ngày hội Việt Nam Xanh:

Ngắm 10 không gian trải nghiệm xanh ấn tượng nhất Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 2.

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, gian hàng Suntory Pepsico Việt Nam thu hút hơn 900 khách tham gia tương tác, gần 350 phần quà đã được phát ra. Đây cũng là gian hàng nhận được sự bình chọn đông nhất tới từ khách tham quan trải nghiệm tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 với 537 bình chọn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngắm 10 không gian trải nghiệm xanh ấn tượng nhất Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 3.

Vừa là Top 10 Không gian trải nghiệm xanh ấn tượng do Ban tổ chức bình chọn, gian hàng của Tập đoàn TH cũng nằm trong Top 5 Không gian trải nghiệm xanh ấn tượng có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả với 361 bình chọn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngắm 10 không gian trải nghiệm xanh ấn tượng nhất Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 4.

Gian hàng của Công ty TNHH SIAM CITY CEMENT - INSEE Vietnam gây ấn tượng với chuỗi hoạt động tương tác tại sự kiện; trong 2 ngày tổ chức, đơn vị đã phát ra khoảng 800 phần quà cho người tham dự - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngắm 10 không gian trải nghiệm xanh ấn tượng nhất Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 5.

Theo thống kê, tổng số lượt khách tham gia tương tác tại gian hàng Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam lên tới 1.000 người, 328 quà tặng/ưu đãi/voucher đã được trao tặng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngắm 10 không gian trải nghiệm xanh ấn tượng nhất Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 6.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh trải nghiệm sản phẩm pallet làm từ bã mía và xơ dừa tại gian hàng Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngắm 10 không gian trải nghiệm xanh ấn tượng nhất Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 7.

Gian hàng OU Green Plus - Trường ĐH Mở TP.HCM với sức trẻ cũng là đơn vị có mức bình chọn cao thứ 2 của Top 5 khách đến tham quan Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngắm 10 không gian trải nghiệm xanh ấn tượng nhất Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 8.

Đại diện Vingroup - gian hàng của VinFast gây ấn tượng vì trải nghiệm lái xe thử miễn phí - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngắm 10 không gian trải nghiệm xanh ấn tượng nhất Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 9.

Alta Plastic thu hút 400 lượt tham quan với nhiều sản phẩm từ nhựa bắt mắt - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngắm 10 không gian trải nghiệm xanh ấn tượng nhất Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 10.

Nhiều nghệ sĩ check-in tại Gian hàng xanh "Rừng kể" của đại diện Gen Zero - Thanh niên Vì phát triển bền vững - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngắm 10 không gian trải nghiệm xanh ấn tượng nhất Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 11.

Đại diện Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn mang tới Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 sáng kiến Túi lưới EcoNet để mỗi chiếc túi kể câu chuyện xanh của riêng mình, thu hút nhiều bạn trẻ tới trải nghiệm, tham quan - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bên cạnh những không gian trải nghiệm xanh do Ban tổ chức bình chọn, các đơn vị còn mang đến nhiều không gian trải nghiệm sinh động, giúp khách tham quan trực tiếp tìm hiểu sản phẩm, thực hành và khám phá những lựa chọn xanh trong cuộc sống.

Qua 2 ngày hoạt động, khán giả đã lựa chọn ra Top 5 những không gian để lại ấn tượng tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026:

1. Gian hàng của Suntory Pepsico Việt Nam với 537 bình chọn

2. OU Green Plus - Trường đại học Mở TP.HCM với 409 bình chọn

3. Tập đoàn TH với 361 bình chọn

4. Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 với 343 bình chọn

5. Annam Gourmet với 214 bình chọn

Trao giải Cuộc thi viết "Kiến tạo nông nghiệp tương lai"

Trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng AgriS tổ chức cuộc thi viết "Kiến tạo nông nghiệp tương lai", nhằm tìm kiếm và lan tỏa những câu chuyện, mô hình, giải pháp sáng tạo góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị nông sản Việt.

1 giải đặc biệt thuộc về tác giả Nguyễn Trần Đoan Trang với tác phẩm "Số hóa" niềm tin để nâng tầm nông sản Việt.

1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng cho tác giả Lương Quang Thi với tác phẩm Nâng quyền định giá nông sản.

2 giải nhì, mỗi giải 7 triệu đồng, thuộc về tác giả Ngọc Minh với tác phẩm Năm nay đất có khỏe không? và tác giả Nguyễn Văn Thứ với tác phẩm Nông nghiệp Việt Nam vươn toàn cầu: Đừng chờ lớn mới đầu tư, hãy đầu tư để trở nên lớn.

3 giải ba, mỗi giải 4 triệu đồng, được trao cho các tác giả Đoàn Văn Thanh với tác phẩm Giải mã 'bài toán khó' EUDR bằng bản đồ số cà phê Đắk Lắk; Nguyễn Thái Thịnh với tác phẩm Tái sinh vỏ ca cao; Nguyễn Lê Đức Trọng với tác phẩm Dạy nhà nông nghệ thuật đặt câu hỏi cho AI.

Bên cạnh đó, cuộc thi có 5 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng, dành cho các tác giả Tạ Tư Vũ, Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Nhật Trường, Phúc Thịnh và Trần Thị Thu Phương.

5 tác phẩm được vinh danh gồm: Nền nông nghiệp Việt không thể vận hành bằng may rủi; Giữ cây lúa là giữ lợi thế chiến lược của Việt Nam; Đưa con giấm trở thành 'chìa khóa' của công nghiệp bao bì; Măng cụt Lái Thiêu - di sản nông nghiệp trăm năm của siêu đô thị mới; Nông nghiệp chữa lành.

Ngoài ra, 5 tác giả được trao giải Bạn đọc bình chọn, mỗi giải 1 triệu đồng, gồm: tác giả Ngọc Minh với tác phẩm Năm nay đất có khỏe không?; tác giả Nguyễn Thái Thịnh với tác phẩm Tái sinh vỏ ca cao; tác giả Trần Dương Khang với tác phẩm Phía sau một hạt đường là cả một hành trình; tác giả Thái Minh Công với tác phẩm Nông nghiệp tương lai từ những hợp tác xã nghĩ lớn; tác giả Lê Nguyễn Kiều My với tác phẩm Từ vỏ trái cây bị lãng quên đến giấc mơ nông nghiệp xa.

Thông qua các tác phẩm dự thi, những kinh nghiệm từ thực tiễn và ý tưởng đổi mới được chia sẻ, khơi gợi tình yêu nông nghiệp và tinh thần chủ động kiến tạo những thay đổi tích cực.

Ngắm 10 không gian trải nghiệm xanh ấn tượng nhất Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 11.

TS Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Marketing Việt Nam, Chủ tịch điều hành Dự án Tiếp thị Nông sản Việt (ngoài cùng bên trái) cùng nhà báo Lê Cao Cường - Phó tổng biên tập báo điện tử Tuổi Trẻ (ngoài cùng bên phải) trao giải cho các bài viết đoạt giải - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngắm 10 không gian trải nghiệm xanh ấn tượng nhất Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 11.

Ông Nguyễn Gia Huy Chương, Giám đốc điều hành PRO Việt Nam (bìa trái) và Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Top 6 Hoa hậu Thế giới 2026, Sáng lập Chương trình Gen Zero (bìa phải) - trao giải cho các tác phẩm đoạt giải - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững

Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai.

Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững.

Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…

Ngắm 10 không gian trải nghiệm xanh ấn tượng nhất Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 12.

Ngắm 10 không gian trải nghiệm xanh ấn tượng nhất Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh 15.Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 và những con số biết nói

Sau hai ngày diễn ra tại công viên Phan Đình Phùng, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 khép lại với hàng chục ngàn lượt khách tham quan, trải nghiệm, hơn 27.000 sản phẩm quà tặng được trao và hàng triệu lượt tương tác trên các nền tảng truyền thông.


TRƯƠNG LINH - NHẬT XUÂN - THY NHUNG - HÀ PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: PRO Việt Nam Ngày hội Việt Nam Xanh Việt Nam xanh

    Dòng sự kiện: Việt Nam xanh

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất