Ngắm 10 không gian trải nghiệm xanh ấn tượng nhất Ngày hội Việt Nam Xanh 2026

Trao giải Cuộc thi viết "Kiến tạo nông nghiệp tương lai"

Trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng AgriS tổ chức cuộc thi viết "Kiến tạo nông nghiệp tương lai", nhằm tìm kiếm và lan tỏa những câu chuyện, mô hình, giải pháp sáng tạo góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị nông sản Việt.

1 giải đặc biệt thuộc về tác giả Nguyễn Trần Đoan Trang với tác phẩm "Số hóa" niềm tin để nâng tầm nông sản Việt.

1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng cho tác giả Lương Quang Thi với tác phẩm Nâng quyền định giá nông sản.

2 giải nhì, mỗi giải 7 triệu đồng, thuộc về tác giả Ngọc Minh với tác phẩm Năm nay đất có khỏe không? và tác giả Nguyễn Văn Thứ với tác phẩm Nông nghiệp Việt Nam vươn toàn cầu: Đừng chờ lớn mới đầu tư, hãy đầu tư để trở nên lớn.

3 giải ba, mỗi giải 4 triệu đồng, được trao cho các tác giả Đoàn Văn Thanh với tác phẩm Giải mã 'bài toán khó' EUDR bằng bản đồ số cà phê Đắk Lắk; Nguyễn Thái Thịnh với tác phẩm Tái sinh vỏ ca cao; Nguyễn Lê Đức Trọng với tác phẩm Dạy nhà nông nghệ thuật đặt câu hỏi cho AI.

Bên cạnh đó, cuộc thi có 5 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng, dành cho các tác giả Tạ Tư Vũ, Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Nhật Trường, Phúc Thịnh và Trần Thị Thu Phương.

5 tác phẩm được vinh danh gồm: Nền nông nghiệp Việt không thể vận hành bằng may rủi; Giữ cây lúa là giữ lợi thế chiến lược của Việt Nam; Đưa con giấm trở thành 'chìa khóa' của công nghiệp bao bì; Măng cụt Lái Thiêu - di sản nông nghiệp trăm năm của siêu đô thị mới; Nông nghiệp chữa lành.

Ngoài ra, 5 tác giả được trao giải Bạn đọc bình chọn, mỗi giải 1 triệu đồng, gồm: tác giả Ngọc Minh với tác phẩm Năm nay đất có khỏe không?; tác giả Nguyễn Thái Thịnh với tác phẩm Tái sinh vỏ ca cao; tác giả Trần Dương Khang với tác phẩm Phía sau một hạt đường là cả một hành trình; tác giả Thái Minh Công với tác phẩm Nông nghiệp tương lai từ những hợp tác xã nghĩ lớn; tác giả Lê Nguyễn Kiều My với tác phẩm Từ vỏ trái cây bị lãng quên đến giấc mơ nông nghiệp xa.

Thông qua các tác phẩm dự thi, những kinh nghiệm từ thực tiễn và ý tưởng đổi mới được chia sẻ, khơi gợi tình yêu nông nghiệp và tinh thần chủ động kiến tạo những thay đổi tích cực.

TS Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Marketing Việt Nam, Chủ tịch điều hành Dự án Tiếp thị Nông sản Việt (ngoài cùng bên trái) cùng nhà báo Lê Cao Cường - Phó tổng biên tập báo điện tử Tuổi Trẻ (ngoài cùng bên phải) trao giải cho các bài viết đoạt giải - Ảnh: QUANG ĐỊNH