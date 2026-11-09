Ngắm 10 không gian trải nghiệm xanh ấn tượng nhất Ngày hội Việt Nam Xanh 2026

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11, do Báo điện tử Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) tổ chức, với sự phối hợp của Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM.
Theo Ban tổ chức, tại sự kiện, các đơn vị đã đưa những sản phẩm, giải pháp xanh đến gần cộng đồng thông qua cách trưng bày sáng tạo và các hoạt động trải nghiệm sinh động.
Để ghi nhận những nỗ lực ấy, Ban tổ chức đã bình chọn 10 không gian trải nghiệm xanh ấn tượng, dựa trên các tiêu chí về tính sáng tạo, trải nghiệm xanh và khả năng tương tác với khách tham quan.
Ngắm 10 không gian trải nghiệm ấn tượng tại Ngày hội Việt Nam Xanh:
Bên cạnh những không gian trải nghiệm xanh do Ban tổ chức bình chọn, các đơn vị còn mang đến nhiều không gian trải nghiệm sinh động, giúp khách tham quan trực tiếp tìm hiểu sản phẩm, thực hành và khám phá những lựa chọn xanh trong cuộc sống.
Qua 2 ngày hoạt động, khán giả đã lựa chọn ra Top 5 những không gian để lại ấn tượng tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026:
1. Gian hàng của Suntory Pepsico Việt Nam với 537 bình chọn
2. OU Green Plus - Trường đại học Mở TP.HCM với 409 bình chọn
3. Tập đoàn TH với 361 bình chọn
4. Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 với 343 bình chọn
5. Annam Gourmet với 214 bình chọn
Trao giải Cuộc thi viết "Kiến tạo nông nghiệp tương lai"
Trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng AgriS tổ chức cuộc thi viết "Kiến tạo nông nghiệp tương lai", nhằm tìm kiếm và lan tỏa những câu chuyện, mô hình, giải pháp sáng tạo góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị nông sản Việt.
1 giải đặc biệt thuộc về tác giả Nguyễn Trần Đoan Trang với tác phẩm "Số hóa" niềm tin để nâng tầm nông sản Việt.
1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng cho tác giả Lương Quang Thi với tác phẩm Nâng quyền định giá nông sản.
2 giải nhì, mỗi giải 7 triệu đồng, thuộc về tác giả Ngọc Minh với tác phẩm Năm nay đất có khỏe không? và tác giả Nguyễn Văn Thứ với tác phẩm Nông nghiệp Việt Nam vươn toàn cầu: Đừng chờ lớn mới đầu tư, hãy đầu tư để trở nên lớn.
3 giải ba, mỗi giải 4 triệu đồng, được trao cho các tác giả Đoàn Văn Thanh với tác phẩm Giải mã 'bài toán khó' EUDR bằng bản đồ số cà phê Đắk Lắk; Nguyễn Thái Thịnh với tác phẩm Tái sinh vỏ ca cao; Nguyễn Lê Đức Trọng với tác phẩm Dạy nhà nông nghệ thuật đặt câu hỏi cho AI.
Bên cạnh đó, cuộc thi có 5 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng, dành cho các tác giả Tạ Tư Vũ, Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Nhật Trường, Phúc Thịnh và Trần Thị Thu Phương.
5 tác phẩm được vinh danh gồm: Nền nông nghiệp Việt không thể vận hành bằng may rủi; Giữ cây lúa là giữ lợi thế chiến lược của Việt Nam; Đưa con giấm trở thành 'chìa khóa' của công nghiệp bao bì; Măng cụt Lái Thiêu - di sản nông nghiệp trăm năm của siêu đô thị mới; Nông nghiệp chữa lành.
Ngoài ra, 5 tác giả được trao giải Bạn đọc bình chọn, mỗi giải 1 triệu đồng, gồm: tác giả Ngọc Minh với tác phẩm Năm nay đất có khỏe không?; tác giả Nguyễn Thái Thịnh với tác phẩm Tái sinh vỏ ca cao; tác giả Trần Dương Khang với tác phẩm Phía sau một hạt đường là cả một hành trình; tác giả Thái Minh Công với tác phẩm Nông nghiệp tương lai từ những hợp tác xã nghĩ lớn; tác giả Lê Nguyễn Kiều My với tác phẩm Từ vỏ trái cây bị lãng quên đến giấc mơ nông nghiệp xa.
Thông qua các tác phẩm dự thi, những kinh nghiệm từ thực tiễn và ý tưởng đổi mới được chia sẻ, khơi gợi tình yêu nông nghiệp và tinh thần chủ động kiến tạo những thay đổi tích cực.
Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững
Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai.
Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững.
Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…
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