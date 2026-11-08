Hàng chục ngàn người trải nghiệm, hơn 27.000 quà tặng trao tay tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026

Khách mời tham dự lễ bế mạc Ngày hội Việt Nam Xanh vào tối 8-11 - Ảnh: VĂN TRUNG

Tối 8-11, lễ bế mạc Ngày hội Việt Nam Xanh - với sự phối hợp của Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM - diễn ra dưới sự tham dự của nhiều khách mời, doanh nghiệp và các bạn trẻ.

Từ nhận thức xanh đến hành động xanh

Sau hai ngày diễn ra tại công viên Phan Đình Phùng, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 khép lại với hàng chục ngàn lượt khách tham quan, trải nghiệm, hơn 27.000 sản phẩm quà tặng được trao và hàng triệu lượt tương tác trên các nền tảng truyền thông.

Với chủ đề "Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững", chương trình tiếp tục đưa các giải pháp xanh đến gần người dân, kết nối doanh nghiệp với cộng đồng và thúc đẩy những hành động thiết thực vì môi trường.

Các gian hàng thu hút người tham gia trong 2 ngày 7 và 8-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11, do Báo điện tử Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) tổ chức, với sự phối hợp của Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM.

Đây là năm thứ ba chương trình Việt Nam Xanh được triển khai, tiếp nối hành trình từ "Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế" năm 2024, "Thúc đẩy tiêu dùng xanh" năm 2025 đến "Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững" năm 2026.

Nếu những năm đầu chương trình tập trung nâng cao nhận thức, khuyến khích phân loại rác và tiêu dùng có trách nhiệm, thì năm 2026 hướng đến những giải pháp cụ thể hơn trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Ngày hội trở thành không gian để người dân trực tiếp trải nghiệm sản phẩm xanh, tìm hiểu công nghệ, thực hành tái chế và tiếp cận các mô hình phát triển bền vững.

Chương trình quy tụ các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, xây dựng, tiêu dùng, giáo dục và môi trường, tạo cơ hội kết nối giữa nhà sản xuất, nhà cung cấp giải pháp và người tiêu dùng.

Đo lường phát thải theo thời gian thực tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026

Theo nhà báo Lê Cao Cường, Phó tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ, sau hai ngày diễn ra, chương trình thu hút hàng chục ngàn lượt khách tham quan, trải nghiệm, với hơn 27.000 sản phẩm và quà tặng xanh được trao đến người dân.

Ông Lê Cao Cường, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, phát biểu tại lễ bế mạc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thông điệp Việt Nam Xanh cũng được lan tỏa qua hơn 60 tin bài, 20 video trên báo Tuổi Trẻ, hàng trăm bài viết trên các cơ quan báo chí khác, cùng hàng triệu lượt tương tác và hàng chục triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Theo ông Cường, điều đọng lại sâu sắc nhất không chỉ là những con số mà còn là hình ảnh các gia đình mang rác tái chế đến ngày hội, trẻ em hào hứng học phân loại rác, sinh viên tham gia thử thách sáng tạo và doanh nghiệp giới thiệu những giải pháp xanh từ hoạt động sản xuất.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên ban tổ chức thực hiện đo lường phát thải của ngày hội theo thời gian thực, qua đó đánh giá tác động môi trường và hướng đến tổ chức các sự kiện ngày càng có trách nhiệm, bền vững hơn.

Máy đo lường phát thải tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhìn lại hành trình ba năm thực hiện chương trình, ông Cường nhấn mạnh chuyển đổi xanh cần bắt đầu từ những hành động gần gũi, tạo ra hiệu quả thực chất và có sự chung tay của toàn xã hội.

"Không ai có thể một mình làm nên một Việt Nam Xanh. Nhưng mỗi người đều có thể góp phần làm cho Việt Nam xanh hơn", ông Cường chia sẻ. Nhà báo Lê Cao Cường nhấn mạnh chuyển đổi xanh phải đi từ nhận thức đến hành động, tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Với thông điệp "Cùng hành động - Kiến tạo tương lai", Việt Nam Xanh 2027 hướng đến mở rộng sự kết nối, thúc đẩy hợp tác và nhân rộng các giải pháp xanh, để bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm hôm nay mà còn là cam kết với các thế hệ mai sau.

Mỗi cá nhân có thể góp phần tạo ra sự thay đổi

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Gia Huy Chương - Giám đốc điều hành PRO Việt Nam - cho rằng giá trị của Ngày hội Việt Nam Xanh không chỉ nằm ở hai ngày tổ chức mà còn ở những hành động cụ thể, sáng kiến doanh nghiệp được duy trì và các mối quan hệ hợp tác được hình thành sau sự kiện.

Ông Nguyễn Gia Huy Chương, Đại diện PRO Việt Nam chia sẻ tại lễ Bế mạc - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Theo ông, ngày hội sẽ khép lại nhưng hành trình chuyển đổi xanh chắc chắn không dừng lại. Đánh giá về hành trình tổ chức, ông Huy Chương cho biết mỗi năm Ngày hội Việt Nam Xanh đều mở ra cơ hội truyền tải thông điệp môi trường gần gũi hơn với cộng đồng.

Nếu năm 2025 tập trung khơi dậy nhận thức và thúc đẩy lựa chọn tiêu dùng xanh, thì năm 2026, với chủ đề "Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững", chương trình hướng đến việc đưa chuyển đổi xanh đi xa hơn những cam kết, nhận thức, trở thành hành động cụ thể và giải pháp có khả năng ứng dụng, tạo ra thay đổi thực chất.

Các khách mời tham dự lễ bế mạc Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Để lựa chọn xanh trở thành thói quen của mỗi chúng ta, cần có những sản phẩm phù hợp, những giải pháp thuận tiện và hơn nữa là một hệ sinh thái đủ đồng bộ để thúc đẩy những lựa chọn đó", ông nhấn mạnh.

Theo đại diện PRO Việt Nam, mỗi cá nhân có thể góp phần tạo ra thay đổi từ cách lựa chọn sản phẩm và thói quen phân loại rác tại nguồn. Tuy nhiên, để những hành động này tạo tác động trên quy mô lớn, cần sự phối hợp của nhiều bên.

"Doanh nghiệp cũng cần cần đổi mới tư duy, thiết kế và lựa chọn nguyên liệu bao bì; trong khi hệ thống thu gom, phân loại phải được đầu tư, kết nối hiệu quả hơn. Các cơ chế, chính sách cũng cần tạo điều kiện để huy động nguồn lực xã hội tham gia", ông Huy Chương nhấn mạnh.

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…