Muốn kiểm tra suất ăn bán trú của con, phụ huynh nên làm gì?

Suất ăn bán trú tại một trường tiểu học trên địa bàn phường Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 12-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết tỉnh này đã ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị 33 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục trên địa bàn, trong đó tăng cường giám sát suất ăn bán trú.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng quy trình, hướng dẫn hoạt động tổ chức bếp ăn tập thể; hướng dẫn giám sát việc thực hiện quy trình cung cấp thực phẩm, bảo đảm giám sát chặt chẽ các khâu.

Sở Giáo dục và Đào tạo phải rà soát toàn bộ bếp ăn tập thể, căng tin trường học trên toàn tỉnh, phối hợp với UBND cấp xã tổ chức đánh giá toàn diện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý sự cố an toàn thực phẩm, xây dựng phương án ứng phó, phòng ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm trong các trường học.

Về kiểm tra suất ăn bán trú, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ngành giáo dục tỉnh này chỉ đạo các trường tạo điều kiện và cơ chế để Ban đại diện cha mẹ học sinh trong các trường tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, tham gia kiểm chứng, đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh.

Tiến hành test nhanh (nếu có đủ điều kiện) đối với các nhóm nguyên liệu, thực phẩm nguy cơ cao và kiểm tra khu vực chế biến.

Đối với trường hợp sử dụng suất ăn từ bên ngoài, người đứng đầu cơ sở giáo dục chủ trì tổ chức các đoàn kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến của đơn vị cung cấp.

Các trường thực hiện giám sát thường xuyên hoạt động tổ chức bữa ăn để bảo đảm việc cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú thực hiện theo đúng quy định về an toàn thực phẩm.

Theo ông Nguyễn Thanh Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - quy định trên tạo điều kiện và cơ chế để Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia, giám sát bữa ăn học đường, nhưng không phải phụ huynh nào có nhu cầu thì đều đòi vào trường kiểm tra được, bởi còn đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngoài ra, nhà trường cũng không thể bố trí tiếp được hết mọi phụ huynh có nhu cầu kiểm tra, giám sát.

Ông Hà nói phụ huynh nên thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, có Tổ theo dõi suất ăn, thực phẩm hàng ngày. Các phụ huynh khác muốn nắm thông tin thì thông qua kênh của tổ theo dõi này.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trước đó, một số phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Nha Trang - phân hiệu Phước Tân phản ánh họ không được vào kiểm tra các suất ăn bán trú, đến cổng thì bảo vệ không cho vào. Nhà trường sau đó đã chấn chỉnh và cho biết luôn hoan nghênh phụ huynh đến tham quan việc tổ chức bữa ăn bán trú của học sinh, đồng thời nhắc nhở nhân viên bảo vệ, nhân viên phục vụ bán trú thực hiện đúng chủ trương đón tiếp phụ huynh đến tham quan.