Bảo vệ không cho phụ huynh vào trường kiểm tra suất ăn bán trú: Hoan nghênh địa phương chấn chỉnh kịp thời

Lãnh đạo phường Nha Trang kiểm tra công tác bữa ăn bán trú ở trường học trên địa bàn - Ảnh: UBND phường Nha Trang

Sau khi Tuổi Trẻ đăng tải bài viết "Phụ huynh đến trường kiểm tra suất ăn bán trú, bảo vệ không cho vào" nhiều bạn đọc đã bày tỏ ý kiến tán thành khi chính quyền phường Nha Trang đã kịp thời chấn chỉnh.

Bạn đọc Nguyễn Anh cho rằng trong sự việc này chính quyền đã xử lý rất nhanh, đồng thời họp bàn chấn chỉnh, giải quyết dứt điểm tình trạng phụ huynh không thể vào kiểm tra suất ăn bán trú ở trường.



"Hoan nghênh cách xử lý của phường Nha Trang khi đã nhanh chóng chấn chỉnh việc này, suất ăn bán trú là vấn đề mà phụ huynh nào cũng quan tâm" - bạn đọc Nguyễn Anh nêu.

Bạn đọc Dung Dung nêu ý kiến: "Rất mong các trường lưu tâm siết chặt khâu quản lý bán trú, vừa đảm bảo định lượng dinh dưỡng cho học sinh, vừa tạo điều kiện cởi mở cho phụ huynh cùng tham gia giám sát dinh dưỡng bữa ăn".

Còn bạn đọc Ngọc Xuyến bình luận "Hoan nghênh chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã vào cuộc chấn chỉnh nhanh chóng".

Để công tác quản lý suất ăn bán trú được hiệu quả, một số bạn đọc cũng hiến kế các trường nên công khai số điện thoại của hiệu trưởng và hiệu phó trước cổng trường để phụ huynh đến có thể gọi báo.

"Các trường nên có sổ ghi chép tên phụ huynh, con học lớp mấy, nếu có vấn đề gì xảy ra truy xuất cho nhanh" - bạn đọc Trần Minh chia sẻ.

Bạn đọc TD nêu quan điểm "Nhà trường hãy tách phần ăn bán trú thành dịch vụ xã hội hóa phi lợi nhuận đối với trường, cho phép phụ huynh lựa chọn và thanh toán trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ, từ đó sẽ có cạnh tranh giữa các nhà cung cấp với nhau mà trường còn đỡ lo về phần này".

Còn bạn đọc Minh cho rằng các trường cứ làm đúng quy định, công khai minh bạch rõ ràng thì không có gì phải sợ, phụ huynh hay ai vào kiểm tra nhà trường cứ cho vào, cấp trang phục bảo hộ để đảm bảo an toàn khi vào bếp ăn, tránh mang mầm bệnh vào bếp ăn tập thể.

Trước đó, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo các phường ở Nha Trang cho biết họ đều khuyến khích và mong muốn phụ huynh phối hợp với địa phương trong việc giám sát, kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú cho học sinh để đảm bảo chất lượng, minh bạch, khách quan.

Siết trách nhiệm xã, phường về bữa ăn bán trú Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương và các cơ sở giáo dục. Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trên địa bàn quản lý. Các địa phương phải thực hiện nghiêm phương châm quản lý "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả", tuyệt đối không buông lỏng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát.