Mẹ mất, nữ sinh nghỉ một năm làm ở xưởng lắp ráp ô tô, nay đậu đại học: Học phí phải vay, tôi biết ơn học bổng

Tân sinh viên đến nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, tổ chức tại Đài Truyền hình TP.HCM, tối ngày 28-10 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngày 28-10, báo Tuổi Trẻ, Thành Đoàn TP.HCM và Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức lễ trao học bổng dành cho 255 tân sinh viên vượt khó của TP.HCM, các tỉnh Đông Nam Bộ và tổng kết chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2026 với chủ đề “Một khát vọng - Vạn tấm lòng” tại Đài Phát thanh & Truyền hình TP.HCM.

Chương trình lễ trao được truyền hình trực tiếp lúc 20h trên kênh HTV1 và các nền tảng của báo Tuổi Trẻ.

Tại TP.HCM, chương trình sẽ trao 255 suất học bổng dành cho tân sinh viên TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh trị giá hơn 4,1 tỉ đồng.

Kinh phí tài trợ cho tân sinh viên TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh do ông Dương Thái Sơn & Những người bạn, Hội Tương trợ và Hợp tác Đức - Việt, Công ty cổ phần Hoàng Kim, Công ty Daiichi Life Việt Nam; Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op), Quỹ Đồng hành nhà nông (Công ty cổ phần phân bón Bình Điền), Quỹ Khuyến học Vinacam (Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam); Công ty phân bón Việt Nhật.

12 đại học và trường đại học gồm: Đại học Kinh tế TP.HCM; Trường ĐH Văn Hiến; Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM; Trường ĐH Văn Lang; Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM); Trường ĐH Luật TP.HCM; Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM); Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM); Trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM; Trường ĐH Sài Gòn; Trường ĐH Giao Thông Vận tải TP.HCM… cùng sự ủng hộ của ông Tạ Văn Thành - Chủ tịch, nhà sáng lập thương hiệu Nesty, Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Dược phẩm và Đầu tư TV-Reiwapharm I, Ngân hàng ACB, TS.BS Tăng Hà Nam Anh… và bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ.

Bên cạnh kinh phí học bổng, các công ty còn tài trợ quà cho sinh viên như: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã tài trợ quà tặng ba lô; Quỹ Khuyến học Vinacam (Công ty CP Tập đoàn Vinacam) tài trợ 12 laptop, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM (ĐH Quốc gia TP.HCM) 10 laptop mới cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn; Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ hỗ trợ 20 suất học tiếng Anh cho tân sinh viên tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh.

Từ 17h, tại nhà hát truyền hình TP.HCM (HTV) đã có đông tân sinh viên về dự lễ trao học bổng. Đi cùng với các tân sinh viên còn có những phụ huynh đồng hành cùng con. Nhiều tân sinh viên vừa tan học đã bắt xe buýt đến dự với tinh thần phấn khởi, vui tươi.

Từ giã trường Y vì mẹ phát hiện ung thư, nữ sinh nghỉ một năm đi làm rồi lại đậu đại học: Học bổng động viên tôi

Dù từng phải gác lại việc học, Khuyên chưa bao giờ nghỉ mình sẽ bỏ học, vì với Khuyên học là con đường duy nhất để thay đổi hoàn cảnh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại chương trình trao học bổng Tiếp sức đến trường, Đào Thị Bích Khuyên, tân sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, vui mừng khi biết mình dược giúp để tiếp tục học.

Khuyên từng phải rời giảng đường Trường ĐH Y Dược Cần Thơ khi mẹ phát hiện bị ung thư dạ dày. Quyết định nghỉ học khiến Khuyên đôi lúc cảm thấy buồn bã, nhưng vẫn quyết tâm.

Trong một năm nghỉ học, Khuyên đi phụ quán cà phê, có ngày làm việc từ sáng đến tối để kiếm tiền trang trải sinh hoạt và phụ giúp gia đình, một phần tiền Khuyên để lại để đi học đại học. Dù mệt mỏi, Khuyên vẫn tranh thủ ôn tập lúc thay ca, quyết tâm thi lại đại học.

Khi trúng tuyển ngành Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, học kỳ đầu, đúng lúc mẹ bước vào giai đoạn điều trị, Khuyên phải nhờ người thân hỗ trợ học phí. Hiện Khuyên đang làm thêm công việc gia sư để trang trải chi phí mỗi tháng.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ bỏ việc học. Sau lần phải nghỉ học, tôi hiểu rằng nếu có cơ hội, tôi phải cố gắng nắm lấy. Suất học bổng Tiếp sức đến trường không chỉ là khoản hỗ trợ thiết thực mà còn là động lực để tôi vững tin đi tiếp, cảm ơn chương trình rất nhiều", Khuyên nói.

Con trai đậu ĐH Quốc gia TP.HCM, người mẹ làm tạp vụ xin nghỉ chở con đi 20km lãnh học bổng

Tân sinh viên Nguyễn Thiều Tiến Lợi (ngành Kỹ thuật máy tính, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Minh Hoa (57 tuổi) đến dự lễ trao học bổng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhận tin được trao học bổng, Nguyễn Thiều Tiến Lợi (sinh năm 2008, ngành Kỹ thuật máy tính, Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), báo ngay cho mẹ là bà Nguyễn Thị Minh Hoa (57 tuổi).

Hai mẹ con chở nhau đi 20km từ phường Bình Nhâm (TP.HCM) đến buổi lễ, mang theo túi bánh mì ngọt ăn khi đói.Lương tạp vụ 5 triệu đồng/tháng, bà phải xoay xở nhiều khoản chi phí nhưng luôn tâm niệm: "Giờ cỡ nào cỡ, tôi cũng ráng lo cho con học".

Nhìn mẹ, Lợi xót xa: "Hè vừa qua, mẹ bị té, phải phẫu thuật sụn đầu gối với chi phí hơn 20 triệu đồng. Dù bác sĩ dặn nghỉ ngơi ba tháng, vừa hết hè mẹ đã đi làm".

Mẹ bị té 10 ngày thì Lợi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngày thi, lo mẹ ở nhà không người chăm sóc, Lợi gọi nhờ mợ ghé ngang trông mẹ. Buổi lễ hôm nay, Lợi định tự đi nhưng mẹ muốn đi cùng, nhìn con nhận học bổng. Hai mẹ con luôn đồng hành, Lợi là món quà quý nhất của bà Hoa trên đời này.

Bà tự hào vì con biết phụ giúp từ nhỏ, biết làm bánh và tự lo nhiều việc trong nhà. Bà luôn nhắc Lợi cố gắng học để có tương lai tốt hơn.

Suốt ba năm THPT, Lợi đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Lợi thích môn Toán, Vật lý, thường tìm thêm bài tập trên mạng để hiểu bài sâu hơn.Học phí học kỳ đầu 20,9 triệu đồng, bà phải vay mượn để đóng tạm. Nhà xa, lợi chờ việc học ổn định rồi tìm việc làm thêm, mong vừa theo đuổi ước mơ đại học, vừa san sẻ gánh nặng với mẹ.

Mẹ bệnh mất, nữ sinh nghỉ một năm làm ở xưởng lắp ráp ô tô, năm nay đậu đại học: Học phí phải vay, tôi biết ơn học bổng

Đặng Thanh Hằng - Phân hiệu Học viện và Hành chính công tại TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Năm lớp 8, Đặng Thị Thanh Hằng (xã Bình Khánh, TP.HCM), sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM, mồ côi mẹ vì sau thời gian dài mẹ điều trị ung thư máu. Những khoản vay mượn chạy chữa để lại số nợ hơn 100 triệu đồng, trở thành gánh nặng đối với người cha làm nghề xe ôm truyền thống.

Thương cha vất vả, Hằng quyết định dành một năm sau khi tốt nghiệp lớp 12 để đi làm.

Hằng vào làm tại một công ty lắp ráp dụng cụ sửa chữa ô tô ở khu chế xuất quận 7 cũ, từ 6h sáng đến 18h, kiếm 8-9 triệu đồng/tháng. Công việc nặng nhọc, thường xuyên phải lắp ráp các bộ phận bằng sắt dưới gầm xe và tiếp xúc với hóa chất khiến cô gái có thể trạng yếu nhiều lần kiệt sức.

Sau ba tháng, Hằng chuyển sang làm tại quán cà phê gần nhà với mức lương 20.000 đồng/giờ, thu nhập cao nhất khoảng 3,6 triệu đồng/tháng. Tại đây, Hằng kiêm nhiều việc từ pha chế, thu ngân đến phục vụ.

Năm 2026, sau khi trúng tuyển học viện, Hằng vừa học vừa làm tại cửa hàng gà rán, với mức lương 27.000 đồng/giờ. Một ngày làm khoảng 5 tiếng sau mỗi lúc tan trường hoặc lịch học trống.

"Mẹ luôn dặn tôi phải học hết đại học. Lời mẹ dặn là động lực để tôi không từ bỏ ước mơ", Hằng chia sẻ.

Sau giờ làm phục vụ, Hằng lại miệt mài ôn thi đến 4-5h sáng. Chậm một năm học vì mưu sinh, Hằng dồn hết sức lực, quyết tâm đỗ đại học.

Đậu đại học, Hằng mỗi ngày rời nhà từ 5h sáng, qua phà, lặn lội hơn 20km đến trường bằng chiếc xe cũ cà tàng được họ hàng cho. Có hôm, về đến nhà lúc nửa đêm, nhưng bài vở vẫn hoàn thành. Nỗi đau càng chồng chất khi bà, người chăm sóc Hằng từ nhỏ, đột ngột qua đời ngày 8-3. Hằng gắng gượng đứng dậy, quyết tâm đỗ đại học để đổi thay cuộc đời. "

Ba tôi phải vay mượn khắp nơi để đủ tiền nhập học. Tôi rất biết ơn học bổng Tiếp sức đến trường vì không chỉ giúp ba vơi bớt gánh nặng tài chính mà còn tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục theo đuổi ước mơ, thực hiện lời hứa với mẹ", Hằng chia sẻ.

Nữ sinh mồ côi mẹ đoạt giải tiếng Anh quốc gia, đậu Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM: Tôi xúc động khi nhận học bổng

Trần Nguyễn Minh Dương chia sẻ bản thân rất vui khi nhận được học bổng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mồ côi mẹ từ khi mới 1 tuổi, cha tái hôn, Trần Nguyễn Minh Dương (Đà Nẵng), sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), lớn lên trong sự chở che của bà nội và bà cố. Nay bà cố đã qua đời, bà nội cũng ngoài 70 tuổi.

Không may tháng 7 vừa qua, bà nội bị ngã, phải phẫu thuật, đến nay vẫn đi lại khó khăn. Hiểu rõ hoàn cảnh của mình, suốt những năm phổ thông, Dương luôn cố gắng đạt kết quả tốt. Năm lớp 10, Dương đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; hai năm lớp 11 và 12 đạt học sinh giỏi.

Ngoài ra, Dương còn giành giải nhì và giải ba kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, thành phố trong năm 2025 và 2026; giải ba cuộc thi IOE cấp tỉnh và giải khuyến khích IOE cấp quốc gia năm 2025.

Bước vào giảng đường đại học, Dương tiếp tục tự tìm cách trang trải chi phí học tập. Dương nhận dạy gia sư hai buổi mỗi tuần, mỗi buổi được trả 250.000 đồng. Khoản tiền ấy giúp Dương san sẻ phần nào học phí và chi tiêu, dù chưa thể giải quyết hết những khó khăn của gia đình.

Có những lúc mệt mỏi trước áp lực học hành và nỗi lo cho bà, Dương vẫn cố gắng cân bằng việc học với công việc làm thêm. Những lời động viên của bà nội cùng sự giúp đỡ từ người thân, hàng xóm tiếp thêm cho Dương động lực để đi tiếp.

"Nhận được học bổng tôi thật sự rất xúc động. Tôi sẽ dùng khoản hỗ trợ để đóng học phí, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính và yên tâm tiếp tục việc học. Tôi cũng hy vọng rằng sau này mình có thể giúp đỡ những bạn trẻ khó khăn ở quê hương", Dương nói.

Nhà tài trợ Vũ Duy Hải - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam:

Khi hoạt động kinh doanh khó khăn, chúng tôi nhớ đến nghị lực của SV chương trình này

Ông Vũ Duy Hải, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam, Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ khuyến học Vinacam, dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Là những người đồng hành cùng chương trình bền bỉ nhiều năm, chúng tôi rất cảm ơn Báo Tuổi Trẻ đã là một địa chỉ kết nối cho vạn tấm lòng. Sức lan tỏa của chương trình thực sự làm cho những người đóng góp vào học bổng thấy tin và phấn khởi.

Chúng tôi tiếp sức cho các em về vật chất, còn các em trao lại cho chúng tôi những bài học về nghị lực. Khi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình khó khăn, chúng tôi nhìn nghị lực của các em vượt khó để vượt lên chính mình, để tiếp tục tạo ra sản phẩm, cùng Báo Tuổi Trẻ tiếp sức cho các em.

Không gì vui hơn khi những người tài trợ như Vinacam và hàng vạn tấm lòng nhìn thấy các em học tập ra trường và trưởng thành, còn là những người có ích cho xã hội.

Mỗi năm, chúng tôi lại gặp được rất nhiều bạn ở những lần tiếp sức đến trường trước đây thành công ở nhiều lĩnh vực. Có người là kỹ sư, có người là bác sĩ, có người làm trong các cơ quan nhà nước. Và các em đều là những người tử tế.

Mỗi hoàn cảnh có khác nhau nhưng tựu chung lại, các bạn dù không chọn được cách mình sinh ra nhưng lại biết vươn lên kiên cường. Đấy là những điều làm cho những người đồng hành với Báo Tuổi Trẻ như chúng tôi xúc động nhất.

PGS.TS Trần Lê Quan - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên, TP.HCM - đơn vị tài trợ: Mong học bổng Tiếp sức đến trường lớn mãi để giúp nhiều sinh viên hơn nữa.

Với tôi chương trình Tiếp sức đến trường có ý nghĩa rất quan trọng, giúp các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có được nguồn lực ban đầu để bước vào giảng đường đại học.

Khi các em chưa đủ điều kiện tài chính để trang trải học phí và sinh hoạt, các em sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Sự hỗ trợ kịp thời sẽ giúp các em tiếp tục theo đuổi ước mơ, xây dựng tương lai và từng bước cải thiện cuộc sống gia đình.

Qua theo dõi những trường hợp được chương trình hỗ trợ, tôi nhận thấy mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau. Có em gặp khó khăn do gia đình thiếu thốn kinh tế, có em mồ côi hoặc phải vượt qua những biến cố lớn trong cuộc sống. Học bổng không chỉ giúp các em vơi bớt gánh nặng tài chính mà còn trao thêm các em sự động viên.

Cha thương binh nặng và mẹ làm thuê 12 tiếng/ngày, không có tiền học thêm nhưng đậu Bách khoa TP.HCM, đạt 952 điểm năng lực

Phạm Minh Triết (phường Thạnh Mỹ Tây, Trường đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Từ 17h, Phạm Minh Triết (phường Thạnh Mỹ Tây, Trường đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM) háo hức đến nhận học bổng Tiếp sức đến trường.

Ba Triết là thương binh hạng 1/4, từng tham gia chiến trường Campuchia năm 1984. Di chứng chiến tranh khiến ông mất cánh tay trái, liệt chân phải, mang nhiều vết đạn ở ngực và gần như mất hoàn toàn khả năng lao động. Mẹ Triết trở thành trụ cột kinh tế, làm giúp việc từ 6h đến 18h mỗi ngày, với mức lương khoảng 7 triệu đồng/tháng.

Tuổi thơ Triết gắn với những mùa mưa ngập nhà trong ngôi nhà đến 23 người nhiều thế hệ.

Điều đáng quý là Triết không để những khó khăn của gia đình trở thành lý do để buông xuôi. Triết dành thời gian cho sách vở. Từ Trường THPT Trưng Vương, Triết tiếp tục chinh phục mục tiêu lớn hơn trở thành sinh viên Trường đại học Bách khoa TP.HCM, với số điểm 952 trong kỳ thi đánh giá năng lực, tiếng Anh đạt 8,75 điểm.

Triết không qua một lớp học thêm nào. Triết duy trì khoảng 4-5 giờ tự học mỗi ngày tại thư viện, sau đó tiếp tục học thêm 2-3 giờ ở nhà. Minh Triết còn rất hiếu thảo. Sau giờ học, Triết phụ mẹ việc nhà, dìu cha đi lại và đút cơm khi cha đau bệnh.

"Dù khó khăn, tôi vẫn quyết tâm học thành kỹ sư để phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ người khó khăn. Học bổng Tiếp sức đến trường giúp tôi yên tâm học tập", Triết chia sẻ.

Đây là điểm trao thứ 10, khép lại chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2026 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” lần thứ 639 của báo Tuổi Trẻ. Chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2026 của báo Tuổi Trẻ đã trao học bổng cho 1.247 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của cả nước với tổng kinh phí hơn 24 tỉ đồng (chưa bao gồm chi phí hỗ trợ, tổ chức… cho tân sinh viên). Mỗi suất học bổng là 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn và 50 triệu đồng/ suất đặc biệt trong suốt 44 năm học.

* Báo Tuổi Trẻ đang tường thuật trực tiếp. Chương trình phát sóng trực tiếp trên kênh HTV1 và các nền tảng của báo Tuổi Trẻ lúc 20h tối nay 28-10.

Tiếp sức đến trường 2026: TP.HCM khép lại hành trình trao học bổng năm nay