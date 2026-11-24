Luật đất đai sửa đổi 2026 quy định bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí - Ảnh: NAM TRẦN

Đây là một trong những điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi năm 2026 (gọi tắt Luật đất đai 2026) vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua, có hiệu lực từ ngày 1-7-2027.

Ngày 24-11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin Luật đất đai 2026 được xây dựng theo hướng luật khung, tập trung quy định những nguyên tắc và chính sách cơ bản về quản lý, sử dụng đất, giao Chính phủ quy định chi tiết các nội dung thuộc thẩm quyền.

Cách tiếp cận này thể hiện bước đổi mới trong tư duy lập pháp, vừa bảo đảm sự ổn định của chính sách đất đai, vừa tạo điều kiện để Chính phủ chủ động, linh hoạt trong tổ chức thi hành, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí

Một trong những điểm mới của Luật đất đai 2026 là chuyển trách nhiệm chủ trì tham mưu về bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất từ cơ quan nông nghiệp và môi trường sang cơ quan tài chính cấp tỉnh.

Theo đó, cơ quan tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan nông nghiệp và môi trường, cơ quan xây dựng và các cơ quan liên quan xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất. UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Cùng với việc chuyển đầu mối tham mưu, Luật thay thế cơ chế xác định giá đất cụ thể theo từng trường hợp bằng việc áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất.

Theo cơ chế mới, địa phương sử dụng chung căn cứ này để tính các khoản thu ngân sách nhà nước từ đất đai, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí. Hệ số điều chỉnh cho phép điều chỉnh giá tăng hoặc giảm để phản ánh sự khác biệt về vị trí, hạ tầng, quy hoạch và các yếu tố khác đã được xác định trong bảng giá đất.

HĐND cấp tỉnh quyết định bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất định kỳ 3 năm một lần. Trong kỳ, địa phương có thể xem xét điều chỉnh khi hạ tầng, quy hoạch, địa giới hành chính thay đổi hoặc khi có yêu cầu quản lý.

Về lộ trình, Luật mới quy định bảng giá đất và hệ số điều chỉnh được ban hành để áp dụng từ ngày 1-1-2028.

Luật Đất đai năm 2026 cũng làm rõ ba trường hợp người sử dụng đất có thể tiếp tục sử dụng đất khi hết thời hạn - Ảnh: NAM TRẦN

Ba trường hợp người sử dụng đất có thể tiếp tục sử dụng đất khi hết thời hạn

Luật Đất đai năm 2026 cũng làm rõ ba trường hợp người sử dụng đất có thể tiếp tục sử dụng đất khi hết thời hạn.

Việc gia hạn theo mục đích cũ hay giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mới phụ thuộc vào quy hoạch và nhu cầu sử dụng đất trong từng trường hợp.

Thứ nhất, khi mục đích sử dụng đất vẫn phù hợp với quy hoạch, người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước gia hạn.

Thời hạn gia hạn được xác định theo quy định của Luật đối với từng trường hợp sử dụng đất. Quy định này kế thừa chính sách gia hạn đã được thực hiện qua nhiều thời kỳ, giúp người sử dụng đất yên tâm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thứ hai, khi Nhà nước thay đổi, điều chỉnh quy hoạch để sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh hoặc mục đích công cộng không có mục đích kinh doanh, nếu Nhà nước chưa thu hồi đất thì người sử dụng đất có nhu cầu được gia hạn để tiếp tục sử dụng theo mục đích đã được giao đất, cho thuê đất.

Thời gian gia hạn gắn với thời gian Nhà nước chưa thu hồi đất. Nhờ đó, trong thời gian chờ thực hiện quy hoạch, người dân, doanh nghiệp có thể tiếp tục sản xuất, kinh doanh trên diện tích đang sử dụng, tránh tình trạng phải ngừng hoạt động trong khi đất vẫn để trống.

Thứ ba, khi mục đích sử dụng đất không còn phù hợp do Nhà nước thay đổi, điều chỉnh quy hoạch, nếu Nhà nước chưa thu hồi đất và người sử dụng đất đề xuất dự án đầu tư trên chính diện tích đó phù hợp với quy hoạch đã thay đổi, điều chỉnh thì được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Quy định này tạo điều kiện để người sử dụng đất chủ động chuyển đổi hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch mới, tận dụng công trình, hạ tầng hiện có còn phù hợp với dự án, giảm chi phí tháo dỡ, di dời và đầu tư lại.

Đối với đất hết thời hạn mà người sử dụng đất không được gia hạn và cũng không thuộc trường hợp được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mới nêu trên, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thu hồi đất.