Chung cư Vĩnh Hội, phường Vĩnh Hội, TP.HCM xuống cấp nghiêm trọng sau gần 60 năm - Ảnh: C.T.

Mừng vì được bảo vệ quyền tài sản, vẫn lo tiền xây nhà mới

Bà Trần Thị H.H. (56 tuổi, ngụ TP.HCM) chia sẻ khu chung cư đang sống được xây khoảng hơn 35 năm trước. Khi Luật Nhà ở sửa đổi được Quốc hội thông qua, bà vui mừng vì quyền tài sản gắn với căn hộ vốn là khoản vay trả góp hơn 10 năm trời càng thêm rõ ràng.

Bà hiểu thời hạn sử dụng nhà chung cư theo hồ sơ thiết kế và kết quả kiểm định thực tế, đồng thời bảo đảm quyền tài sản hợp pháp của chủ sở hữu. Khi chung cư phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại, quyền của chủ sở hữu không chỉ được nhìn nhận qua diện tích căn hộ, mà còn gắn với quyền sử dụng đất tại nơi có nhà chung cư.

Nhưng bà H. vẫn lo vì nếu nhiều năm về sau khu chung cư phải phá dỡ, xây mới thì gia đình không biết lấy tiền đâu để góp.

“Nghe mọi người nhẩm tính giả sử căn hộ tái định cư được bố trí có diện tích 70m², nếu căn hộ chung cư ở TP.HCM có giá tương đương 50 triệu đồng/m², khi đó tổng giá trị căn hộ lên tới 3,5 tỉ đồng. Không phải đóng tiền sử dụng đất nhưng số tiền còn lại chắc cũng khá cao”, bà H. lo lắng nói.

Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế theo kết luận kiểm định - Ảnh: C.T.

Không đóng góp kinh phí, quyền lợi chủ sở hữu căn hộ chung cư được giải quyết thế nào?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Diệp Năng Bình, Đoàn luật sư TP.HCM, nói mức đóng góp của mỗi hộ dân căn cứ vào phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phương án tài chính của dự án đã được chấp thuận. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án, tính toán và đề xuất mức đóng góp nhưng không được tự ý quyết định, áp đặt số tiền đối với từng hộ dân.

Theo khoản 2 Điều 42 Nghị định 98, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 54, kinh phí đóng góp được xác định trên cơ sở diện tích căn hộ mới được bố trí tái định cư nhân với giá nhà ở xây dựng mới, tính theo tổng mức đầu tư dự án do các bên thỏa thuận.

Luật sư lưu ý theo khoản 1 Điều 44 Nghị định 98, quyền sử dụng đất của mỗi chủ sở hữu được xác định theo tỉ lệ diện tích căn hộ và phần diện tích khác của họ trên tổng diện tích sàn tương ứng. Đây là căn cứ xác định quyền lợi về đất khi bồi thường, không phải công thức trực tiếp tính khoản tiền đóng góp xây dựng lại chung cư.

Trường hợp không đủ khả năng tài chính, chủ sở hữu có thể lựa chọn không tiếp tục đóng góp và nhận bồi thường bằng tiền theo quy định, thay vì nhận căn hộ tái định cư kèm nghĩa vụ tài chính. Khoản bồi thường được xác định trên cơ sở giá trị quyền sử dụng đất theo tỉ lệ sở hữu. Một số trường hợp còn được tính cả giá trị còn lại của căn hộ.

Do đó, khoản tiền người dân nhận được không mặc nhiên tương đương giá trị một căn hộ mới mà phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Lối cầu thang tại chung cư Thanh Đa, phường Bình Quới vừa bị thu hồi, giải tỏa - Ảnh: C.T.

Cần cơ chế tài chính để người dân không bị đẩy vào thế khó Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), việc xây dựng lại chung cư hết niên hạn cần có cơ chế tài chính rõ ràng, bảo đảm quyền lợi của chủ sở hữu. HoREA đề xuất kinh phí đóng góp của từng hộ được xác định bằng tỉ lệ diện tích căn hộ nhân với suất đầu tư xây dựng mới 1m² sàn nhà ở tại thời điểm phá dỡ. Chủ sở hữu có thể tự đóng góp kinh phí để xây dựng lại hoặc hợp tác với nhà đầu tư. Trong trường hợp chủ sở hữu không có nhu cầu, không có khả năng đóng góp hoặc không lựa chọn được nhà đầu tư, HoREA đề xuất bàn giao lại diện tích đất cho Nhà nước để giao nhà đầu tư khác thực hiện dự án. Khi đó, người dân được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất theo tỉ lệ diện tích sử dụng chung tại thời điểm bồi thường, đồng thời được hỗ trợ tái định cư theo quy định. Trường hợp quy hoạch không tiếp tục xây dựng lại chung cư tại vị trí cũ, chủ sở hữu được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất và bố trí tái định cư ở khu vực khác.