Khi một căn hộ được đưa vào khai thác lưu trú ngắn ngày, khách thuê sẽ sử dụng chung sảnh, hành lang, thang máy, bãi giữ xe và các tiện ích với hàng trăm hộ dân khác - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Việc Quốc hội thông qua Luật Nhà ở sửa đổi ngày 21-11, bổ sung ngoại lệ cho phép sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú, được xem là bước tháo gỡ quan trọng đối với mô hình kinh doanh Airbnb vốn tồn tại nhiều vướng mắc pháp lý thời gian qua.

Tuy nhiên, cũng còn những vấn đề cần làm rõ, điều chỉnh từ các bên để có thể phù hợp với quy định mới, đưa quy định mới vào cuộc sống nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan.

Đồng tình chính sách nhưng cần đảm bảo quyền lợi cư dân ở chung cư

Việc Quốc hội thông qua Luật Nhà ở sửa đổi ngày 21-11, bổ sung ngoại lệ cho phép sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú, được xem là bước tháo gỡ quan trọng đối với mô hình kinh doanh Airbnb vốn tồn tại nhiều vướng mắc pháp lý thời gian qua.

Theo quy định mới, hành vi sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở vẫn bị nghiêm cấm, nhưng có ngoại lệ đối với trường hợp cho thuê để ở hoặc lưu trú. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2027.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Hùng, hiện sống tại một khu chung cư trên phường Bình Trưng, TP.HCM, cho hay gia đình ông chọn chung cư với mong muốn không gian sống có phần yên tĩnh, cách biệt, an toàn và đề cao sự riêng tư.

Theo ông, một căn hộ chung cư không giống một phòng khách sạn nằm trong một cơ sở lưu trú độc lập. Khi một căn hộ được đưa vào khai thác lưu trú ngắn ngày, khách thuê sẽ sử dụng chung sảnh, hành lang, thang máy, bãi giữ xe và các tiện ích với hàng trăm hộ dân khác. Những người này có thể không biết ai đang ra vào tòa nhà, khách lưu trú ở căn hộ nào và thời gian ở lại bao lâu.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng cho rằng căn hộ là tài sản hợp pháp. Chủ nhà có quyền khai thác để tạo ra nguồn thu, nhất là khi luật đã cho phép.

“Quyền sở hữu căn hộ không đồng nghĩa chủ nhà có thể sử dụng không gian chung theo cách gây ảnh hưởng đến những người còn lại”, ông Hùng nói.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM (HCMO) Nguyễn Duy Thành nhận định một trong những lo ngại lớn nhất của cư dân là việc kiểm soát người ra vào.

Với mô hình thuê theo ngày, thậm chí theo giờ, người sử dụng căn hộ có thể thay đổi liên tục. Nếu không có quy trình quản lý chặt chẽ, bộ phận an ninh sẽ gặp khó khăn trong việc xác định khách nào đang lưu trú hợp pháp, khách nào được chủ nhà cho phép vào tòa nhà.

Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở sửa đổi, bổ sung ngoại lệ cho phép sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Làm rõ nơi chịu trách nhiệm khi khách lưu trú gây sự cố

Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Nguyễn Quốc Thụy Phương - Đoàn luật sư TP.HCM - bày tỏ quan điểm ủng hộ chủ trương hợp pháp hóa hoạt động cho thuê lưu trú tại căn hộ chung cư theo Luật Nhà ở sửa đổi năm 2026.

Theo bà, một khi pháp luật đã ghi nhận quyền cho thuê căn hộ của chủ sở hữu, ban quản trị và ban quản lý không thể tự đặt ra lệnh cấm chung nhằm tước bỏ quyền khai thác tài sản hợp pháp này.

Cụ thể, Hội nghị nhà chung cư có thẩm quyền quyết định các vấn đề quản lý, sử dụng nhà chung cư như thông qua, sửa đổi nội quy và phương án vận hành.

Luật sư Nguyễn Quốc Thụy Phương cho rằng việc có khách lạ ra vào thường xuyên tự thân không phải là căn cứ pháp lý để kết luận hoạt động lưu trú vi phạm pháp luật. Cư dân không thể dựa vào các suy đoán hay sự lo lắng cảm tính để phản đối quyền kinh doanh của chủ căn hộ. Tuy nhiên, cư dân hoàn toàn có quyền phản ánh, kiến nghị và yêu cầu xử lý khi hoạt động lưu trú thực tế gây ra tiếng ồn, tụ tập mất trật tự, xâm phạm tài sản chung, không tuân thủ quy định cư trú hoặc gây mất an toàn. Để giải quyết mâu thuẫn này, quản trị chung cư cần chuyển dịch từ "tư duy cấm đoán cảm tính" sang "quản trị bằng tiêu chuẩn và trách nhiệm". Ban quản lý có thể triển khai cơ chế định danh khách thuê, khai báo lưu trú bắt buộc, kiểm soát quyền ra vào, phân quyền sử dụng thang máy và ban hành quy trình xử lý vi phạm.

Hội nghị nhà chung cư được phép thiết lập quy trình đăng ký khách, kiểm soát ra vào, quy định việc sử dụng thang máy, tiện ích chung, bảo đảm an ninh trật tự và chi phí vận hành. Tuy nhiên hội nghị không thể mặc nhiên dùng quy định nội bộ để cấm tuyệt đối hoặc hạn chế trá hình một hoạt động mà luật đã cho phép.

Khi phát sinh sự cố an ninh, mất trật tự hoặc hư hỏng tài sản chung, trách nhiệm pháp lý phải được bóc tách và phân định rõ theo từng chủ thể và quan hệ pháp lý.

Đối với khách lưu trú: Phải chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp đối với toàn bộ hành vi vi phạm và các thiệt hại do mình gây ra.

Đối với chủ căn hộ: Có nghĩa vụ của bên cho thuê, phải cung cấp thông tin cần thiết, phối hợp quản lý người thuê và bảo đảm việc kinh doanh tuân thủ nội quy tòa nhà.

Trường hợp có căn cứ xác định chủ căn hộ vi phạm nghĩa vụ, có lỗi hoặc không thông báo cho người thuê thì phải chịu trách nhiệm tương ứng, đồng thời liên đới bồi thường thiệt hại khi có căn cứ pháp luật. Dù vậy, pháp luật không thể mặc nhiên quy toàn bộ trách nhiệm cho chủ căn hộ chỉ vì sự cố do khách gây ra tại căn hộ cho thuê.

Đối với ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành: Phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ về quản lý phần sở hữu chung, kiểm soát an ninh, vận hành hệ thống kỹ thuật và xử lý sự cố trong phạm vi thẩm quyền.

Không thể để cư dân gánh chi phí kinh doanh Hiện nay, phí quản lý chung cư thường được tính trên diện tích căn hộ theo thỏa thuận, hợp đồng và quy định áp dụng tại từng dự án. Trong khi đó, căn hộ cho thuê lưu trú có thể tạo ra tần suất sử dụng thang máy, sảnh, hành lang, bãi xe và các tiện ích chung cao hơn căn hộ có một gia đình sinh sống ổn định. Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện ban quản trị một khu chung cư tại TP.HCM cho rằng nếu chi phí phát sinh từ hoạt động khai thác lưu trú tăng lên nhưng được phân bổ đồng đều cho tất cả cư dân, những người không kinh doanh có thể phải gánh một phần chi phí không do mình tạo ra. Ngược lại, việc tự ý áp mức phí quản lý cao hơn đối với căn hộ cho thuê Airbnb cũng không thể chỉ dựa trên quyết định đơn phương của ban quản trị. Vì vậy, theo người này, cần có căn cứ pháp lý, phương pháp tính minh bạch, được thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy chế quản lý vận hành chung cư.