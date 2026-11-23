Dịch chuyển nhân tài chỉ có ý nghĩa khi đi cùng cơ chế đánh giá đáng tin cậy - Ảnh minh họa: VINUNI

Trong bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ có thể rời câu lạc bộ này để đến với đội bóng khác đang cần tài năng của mình. Sự dịch chuyển ấy mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp, giúp các đội bổ sung vị trí còn thiếu và tạo động lực để giới cầu thủ không ngừng nâng cao năng lực. Tài năng phải ngồi quá lâu trên ghế dự bị là điều đáng tiếc cho cả cá nhân lẫn tập thể.

Từ câu chuyện ấy, có thể gợi mở hướng nghiên cứu về sử dụng nhân lực trong khu vực công. Khi địa phương này đang thiếu nhân sự có năng lực ở lĩnh vực nhất định, còn nơi khác có cán bộ, công chức phù hợp nhưng chưa được phát huy, liệu có thể hình thành cơ chế kết nối chủ động hơn giữa hai bên?

Điều đáng tham khảo là cách tìm kiếm nhân sự theo nhu cầu, tạo cơ hội dịch chuyển và đánh giá bằng đóng góp thực tế.

Khơi thông nguồn lực trong bộ máy

Lâu nay, khi bàn về thu hút nhân tài, chúng ta thường chú ý đến tuyển dụng từ bên ngoài, những hồ sơ có bằng cấp nổi bật hay các khoản hỗ trợ ban đầu. Trong khi đó, ngay trong bộ máy vẫn có đội ngũ am hiểu chuyên môn, từng trải thực tiễn, giàu tinh thần trách nhiệm nhưng chưa được bố trí phù hợp.

Kết quả công tác chưa nổi bật không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ hạn chế về năng lực. Đôi khi, sở trường nằm ở lĩnh vực khác hoặc vị trí đang đảm nhiệm chưa tạo điều kiện để phát huy. Nếu việc bố trí ít có cơ hội được xem xét lại, tổ chức có thể bỏ phí nguồn lực đã được đào tạo, còn cán bộ, công chức dần mất động lực phấn đấu.

Vì vậy, chính sách trọng dụng nhân tài nên dành sự quan tâm thỏa đáng cho việc dịch chuyển nhân sự trong hệ thống. Địa phương có nhu cầu công khai vị trí, yêu cầu chuyên môn và nhiệm vụ dự kiến giao; cán bộ, công chức đủ điều kiện được đăng ký nguyện vọng để cấp có thẩm quyền xem xét. Qua đó, việc bố trí có thêm căn cứ từ cả yêu cầu của tổ chức lẫn khả năng, mong muốn cống hiến của cá nhân.

Trước hết, nơi thu hút phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết. Đó có thể là cải thiện quy trình phục vụ hành chính, tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đầu tư hoặc nâng cao chất lượng tham mưu chính sách. Mỗi nhiệm vụ đòi hỏi kinh nghiệm, phương pháp và khả năng tổ chức khác nhau. Yêu cầu càng cụ thể, việc lựa chọn càng có căn cứ.

Hồ sơ năng lực cũng nên thể hiện rõ những việc ứng viên đã làm, vai trò trong kết quả chung và mức độ phù hợp với nhiệm vụ mới. Bằng cấp, thâm niên là thông tin cần thiết nhưng chưa đủ để xác định khả năng giải quyết công việc thực tế. Thành tích cần được kiểm chứng, tránh lựa chọn theo danh tiếng hoặc những nhận xét chung chung.

Có thể nghiên cứu thí điểm cơ chế này ở một số vị trí công chức chuyên môn có nhu cầu rõ ràng, thông qua tuyển chọn công khai, đánh giá năng lực và xác định kết quả kỳ vọng. Đối với chức danh lãnh đạo, quản lý, việc bố trí tiếp tục tuân thủ quy trình, thẩm quyền về công tác cán bộ.

Trách nhiệm từ cả hai phía

Thu hút được nhân sự phù hợp mới là bước đầu. Kết quả còn phụ thuộc vào cách giao việc, quyền hạn, nguồn lực và sự phối hợp của cơ quan tiếp nhận. Dù được mời về với nhiều kỳ vọng, cán bộ, công chức cũng khó tạo chuyển biến nếu phải chờ đợi kéo dài, thiếu thông tin hoặc được phân công trái chuyên môn.

Bởi vậy, cùng với yêu cầu đối với nhân sự được lựa chọn, cần xác định trách nhiệm của lãnh đạo nơi tiếp nhận. Nhiệm vụ giao đến đâu, điều kiện thực hiện phải được bảo đảm tương ứng. Khi kết quả chưa đạt, việc đánh giá phải xem xét cả năng lực cá nhân lẫn cách tổ chức công việc. Trách nhiệm sử dụng nhân tài không thể kết thúc ở quyết định tiếp nhận.

TP.HCM đang đứng trước yêu cầu tạo động lực phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Việc thu hút và trọng dụng nhân tài là yếu tố quan trọng để thành phố tăng tốc, sáng tạo và phát triển bền vững - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ở chiều ngược lại, cơ quan đang sử dụng nhân sự cũng cần nhìn việc chuyển công tác trong lợi ích chung. Thay đổi nhân sự có thể gây xáo trộn, đòi hỏi bàn giao và chuẩn bị lực lượng kế nhiệm. Tuy nhiên, khó khăn trước mắt không nên trở thành lý do trì hoãn vô thời hạn việc xem xét nguyện vọng chính đáng. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức đến nơi có thể đóng góp tốt hơn cũng là trách nhiệm đối với nguồn lực của đất nước.

Cơ chế ấy còn đặt ra yêu cầu cải thiện môi trường làm việc. Muốn giữ chân nhân tài, cơ quan phải giao việc phù hợp, đánh giá công tâm và ghi nhận xứng đáng. Cơ hội dịch chuyển sẽ tạo động lực để cán bộ, công chức nâng cao năng lực, đồng thời thúc đẩy lãnh đạo chú trọng hơn đến chất lượng quản trị và cách đối xử với đội ngũ.

Đánh giá công bằng để tạo động lực

Dịch chuyển nhân tài chỉ có ý nghĩa khi đi cùng cơ chế đánh giá đáng tin cậy. Kết quả công vụ không thể đo đơn giản bằng số lượng hồ sơ hoặc tốc độ hoàn thành công việc. Tháo gỡ vụ việc tồn đọng nhiều năm có thể đòi hỏi công sức lớn hơn xử lý hàng loạt thủ tục thường xuyên. Tiêu chí thiếu đầy đủ dễ khuyến khích tâm lý chọn việc dễ để có thành tích, né việc khó để tránh rủi ro.

Do đó, đánh giá phải tính đến chất lượng, độ khó, điều kiện thực hiện và tác động của công việc. Sự liêm chính, tinh thần hợp tác, thái độ phục vụ nhân dân cũng là những yêu cầu không thể thiếu. Thành tích chuyên môn không thể bù đắp cho hành vi gây chia rẽ hoặc đẩy trách nhiệm sang đồng nghiệp.

Trên cơ sở ấy, trường hợp không đáp ứng nhiệm vụ được xem xét đào tạo bổ sung, bố trí lại hoặc giải quyết chế độ theo quy định. Quá trình này cần có căn cứ, cơ hội giải trình và thời gian khắc phục phù hợp. Sàng lọc công bằng vừa tạo áp lực phấn đấu, vừa bảo vệ cán bộ dám nhận việc khó trước những đánh giá cảm tính.

Chênh lệch nguồn lực giữa các địa phương cũng là vấn đề đáng quan tâm. Nếu chỉ cạnh tranh bằng đãi ngộ, nơi khó khăn có thể càng thiếu nhân lực. Vì thế, việc tiếp nhận lâu dài nên kết hợp với biệt phái theo nhiệm vụ, hỗ trợ chuyên môn có thời hạn và đào tạo đội ngũ tại chỗ, để kinh nghiệm và năng lực được chia sẻ rộng hơn trong hệ thống.

Giá trị của cơ chế này nằm ở việc mở thêm con đường cống hiến cho cán bộ, công chức có năng lực và thêm khả năng lựa chọn cho cơ quan có nhu cầu. Khi nỗ lực được ghi nhận bằng cơ hội nghề nghiệp, động lực làm tốt công việc sẽ lớn hơn tâm lý chỉ lo giữ vị trí.

Trọng dụng nhân tài, suy cho cùng, là tạo điều kiện để năng lực trở thành đóng góp có ích. "Đất dụng võ" của người giỏi chính là nơi họ được tin cậy giao việc, có điều kiện thực hiện và được đánh giá công tâm. Thành công của việc dùng người phải thể hiện bằng những vấn đề được giải quyết và chất lượng phục vụ mà người dân thực sự cảm nhận được.