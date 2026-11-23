Luật cũng nghiêm cấm chủ đầu tư thu tiền dưới mọi hình thức để bảo đảm ký hợp đồng mua bán, thuê mua, chuyển nhượng bất động sản trước khi sản phẩm đủ điều kiện đưa vào kinh doanh - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Cấm tuyệt đối thu tiền đặt cọc khi dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua ngày 21-11 đã bổ sung nhiều quy định đáng chú ý.

Cụ thể, khoản 4 Điều 10 quy định chủ đầu tư không được thu tiền dưới mọi hình thức để bảo đảm ký hợp đồng mua bán, thuê mua, chuyển nhượng bất động sản trước khi sản phẩm đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Điều 18 Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi quy định chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán hoặc giá thuê mua bất động sản, và chỉ khi bất động sản đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán, giá thuê mua; khoản tiền này được tính vào số tiền thanh toán lần đầu của hợp đồng. Quy định này đặt ra giới hạn rõ ràng đối với việc huy động tiền của khách hàng từ giai đoạn đầu, đồng thời ngăn chủ đầu tư thu tiền giữ chỗ, đặt cọc khi dự án hoặc sản phẩm chưa đủ điều kiện kinh doanh.

Cùng với đó, khoản 7 Điều 10 quy định chủ đầu tư dự án bất động sản không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán, thuê mua bất động sản.

Trường hợp dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên, việc xác định chủ đầu tư ký các hợp đồng này thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Trao đổi riêng với Tuổi Trẻ, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), nói quy định mới này nhằm khắc phục triệt để hạn chế của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và 2023.

Ở luật cũ, do chỉ quy định chủ đầu tư được nhận tiền đặt cọc khi dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã lách luật bằng cách áp dụng Bộ luật Dân sự để huy động vốn thông qua các hình thức như "thỏa thuận giữ chỗ" hay "đặt chỗ". Vì vậy ở luật mới, quy định mới này đã bịt lỗ hổng cũ, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để xử lý các chủ đầu tư cố tình vi phạm và bảo vệ người tiêu dùng hơn.

Theo chuyên gia tài chính và bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên, quy định về quản lý đặt cọc không hoàn toàn mới bởi pháp luật vốn đã cấm chủ đầu tư nhận cọc quá 5%, cấm ủy quyền cho bên thứ ba ký hợp đồng cọc và yêu cầu dự án phải đủ điều kiện mới được thu tiền.

Dù luật mới đã bổ sung quy định cấm thu tiền "dưới mọi hình thức" nhằm trám kẽ hở từ các hợp đồng tư vấn hay dịch vụ, nút thắt cốt lõi của thị trường vẫn nằm ở các công ty sân sau.

Trên thực tế, chủ đầu tư thường không trực tiếp thu tiền mà thông qua bên thứ ba hoặc các pháp nhân sân sau đứng ra huy động vốn. Do đó, nếu luật không kiểm soát triệt để các pháp nhân liên kết này thì kẽ hở lách luật vẫn sẽ tồn tại.

Phải kiểm soát cả bản chất giao dịch

Theo luật sư Nguyễn Đăng Tư, Đoàn luật sư TP.HCM, câu hỏi đặt ra là quy định cấm thu tiền dưới mọi hình thức có đủ sức ngăn chặn những cách thức lách luật hay không?

Vì nếu chủ đầu tư không trực tiếp nhận tiền mà khách hàng chuyển cho một sàn giao dịch, công ty môi giới hoặc đơn vị phân phối, hợp đồng giữ chỗ cũng có thể được thay bằng thỏa thuận tư vấn, đăng ký nguyện vọng, hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng dịch vụ.

Nếu chỉ căn cứ vào tên gọi hợp đồng hoặc chủ thể trực tiếp nhận tiền, việc xác định bản chất giao dịch có thể gặp khó khăn. Bởi điều cần quan tâm không chỉ là khoản tiền được gọi tên như thế nào, mà còn là mục đích thu tiền, nội dung thỏa thuận và quyền lợi mà khách hàng nhận được sau khi nộp tiền.

Để xác định một khoản tiền có thuộc trường hợp bị cấm hay không, cần xem xét mục đích thực tế của việc thu tiền, nội dung thỏa thuận và mối quan hệ giữa các bên tham gia giao dịch.

Nếu khoản tiền được thu nhằm bảo đảm khách hàng có quyền mua một bất động sản cụ thể trong tương lai, trong khi bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, việc thay đổi tên gọi của thỏa thuận không đương nhiên làm thay đổi bản chất giao dịch.

Tuy nhiên, cũng cần phân biệt khoản tiền nhằm bảo đảm quyền mua bất động sản với những giao dịch dịch vụ, tư vấn độc lập và hợp pháp.

"Không phải mọi khoản tiền khách hàng chuyển cho doanh nghiệp bất động sản trước thời điểm mở bán đều mặc nhiên là tiền giữ chỗ trái quy định. Việc xác định vi phạm cần căn cứ vào bản chất giao dịch và các chứng cứ liên quan", luật sư Tư nói.

Đại diện một chủ đầu tư bất động sản tại TP.HCM cho rằng một vấn đề khác là trách nhiệm của chủ đầu tư khi đơn vị phân phối, môi giới hoặc bên trung gian đứng ra nhận tiền của khách hàng. Khoản 7 Điều 10 đã quy định rõ việc chủ đầu tư không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký các hợp đồng đặt cọc, mua bán, thuê mua bất động sản. Tuy nhiên, quy định này cần được phân biệt với trường hợp đơn vị trung gian thực hiện hoạt động tiếp thị, tư vấn hoặc các dịch vụ phân phối sản phẩm. Đối với những khoản tiền do bên thứ ba tiếp nhận, cần làm rõ việc thu tiền có được chủ đầu tư giao thực hiện hay không, khoản tiền có được chuyển về hoặc sử dụng theo thỏa thuận với chủ đầu tư hay không, và giao dịch thực chất nhằm mục đích gì. Không thể chỉ dựa vào việc tiền được chuyển vào tài khoản của đơn vị môi giới để kết luận chủ đầu tư đã vi phạm; ngược lại, cũng không thể mặc nhiên loại trừ trách nhiệm của chủ đầu tư chỉ vì doanh nghiệp không trực tiếp đứng tên nhận tiền.