Mỗi người chỉ cần giữ bình tĩnh, giảm tốc độ và nhường nhau một chút sẽ góp phần hạn chế va chạm, giữ an toàn cho mọi người - Ảnh tư liệu

Câu chuyện về những lời nhắn nhủ hài hước nhưng ý nghĩa trên các phương tiện giao thông nhận được nhiều chia sẻ từ bạn đọc Tuổi Trẻ Online.

Nhiều ý kiến cho rằng khi đường phố đông đúc, mỗi người chỉ cần giữ bình tĩnh, giảm tốc độ và nhường nhau một chút sẽ góp phần hạn chế va chạm, giữ an toàn cho mọi người.

Bạn đọc Minh Long viết: "Không hiểu sao xe buýt vừa bật xi nhan vào trạm là nhiều người lại tranh thủ vượt lên. Nhường người ta vài giây có mất mát gì đâu, vừa an toàn vừa đỡ nguy hiểm cho người khác".

Cùng quan điểm, bạn đọc có email viud****@gmail.com bày tỏ sự bức xúc về hành vi bấm còi vô tội vạ khi tham gia giao thông của một số người.

"Điển hình là đoạn đường tôi đi làm hằng ngày, tôi gặp cả hơn chục giao lộ có trụ đèn xanh đỏ, hầu như đèn vừa chuyển xanh để di chuyển tiếp là phía sau chưa gì hết bắt đầu bóp còi inh ỏi, trong khi hàng xe rất đông ùn ứ, đâu phải cần thiết bóp còi trong các trường hợp này", bạn đọc này chia sẻ.

Một bạn đọc khác nêu một số ví dụ về việc thiếu ý thức khi tham gia giao thông: "Có giấy phép lái xe nhưng nhiều người chạy xe theo kiểu không hiểu luật, không biết quyền ưu tiên trước sau khi ra vào, hướng rẽ, đường ưu tiên, đường không ưu tiên, đường hẻm chạy ra mà không cần dừng lại quan sát".

Ngoài ra, bạn đọc có email thie****@gmail.com chia sẻ kinh nghiệm chủ động đi sớm của mình để tránh tâm lý vội vàng khi đường đông. Theo bạn đọc này, nên trừ hao khoảng 15 phút cho việc di chuyển, chờ đèn tín hiệu hoặc gặp ùn tắc.

Bên cạnh những góp ý về ý thức tham gia giao thông, một số bạn đọc cũng dành lời khen cho những lời nhắc nhở gần gũi, hài hước trên đường phố.

Bạn đọc Quyen 123 nhận xét: "Mấy câu nhắc nhở hài hước quá". Còn bạn đọc Mỹ Ngọc cho rằng: "Nhắn nhủ dễ thương như vậy ai đâu mà nỡ giành đường".

Trong khi đó, bạn đọc Tiến đánh giá cách truyền tải này vừa lịch sự, vừa giúp người đi đường cảm thấy thoải mái, bớt căng thẳng khi lái xe.