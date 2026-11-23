Đùa giỡn bằng cách làm tổn thương người khác - Ảnh: AI tạo

Trước đây, lớp tôi có bạn H. phát âm tiếng Anh chưa tốt, đó là điểm yếu mà bạn ấy đang cố gắng khắc phục. Mỗi lần H. đứng lên đọc bài là có vài bạn nhại lại giọng của bạn ấy cho các bạn khác cười.

Ban đầu H. còn cười theo, sau này cô gọi thì H. toàn cúi mặt xuống bàn.

Lúc đó tôi hiểu H. đang cố gắng học để khắc phục việc phát âm tiếng Anh chưa tốt của mình. Nhưng các bạn trong lớp đã biến cái lỗi của H. thành trò cười, thành một thứ đáng xấu hổ khiến bạn càng mất tự tin hơn.

Tôi nghĩ muốn tiến bộ thì phải có môi trường được phép mắc lỗi. Với ngoại ngữ, cứ bắt đầu từ những câu ngắn, luyện phát âm, tự kiểm tra rồi thử nói trong tình huống thực tế. Sai chỗ nào thì sửa chỗ đó, chứ không cần đợi hoàn hảo mới dám mở miệng.

Vậy thì H. sai chỗ nào để bị đem ra làm trò cười?

Một bạn từng thừa cân bắt đầu tập thể dục thì bị nhắc chuyện cân nặng cũ. Một người từng học dở cố gắng phát biểu lại bị hỏi: "Ủa, nay cũng biết học hả?".

Người ta đang tốt lên mà có người cứ muốn giữ họ mãi ở phiên bản khiến họ tự ti nhất?

Nhiều người thích đem ngoại hình, hoàn cảnh gia đình hay khả năng học tập của người khác ra để đùa. Đến khi người bị đùa khó chịu thì lại bảo nhạy cảm quá. Nhưng nếu một trò đùa khiến người trong cuộc liên tục tổn thương, tại sao không dừng lại? Hài hước đâu nhất thiết phải có một người bị hạ thấp để những người còn lại được cười.

Có thể với người nói, đó chỉ là một câu đùa, nhưng với người nghe lại là lý do khiến họ không muốn cố gắng trước mặt ai nữa.

Trưởng thành rồi, tôi mới hiểu: biết giữ thể diện cho người khác là một kiểu tử tế. Không phải lúc nào mình cũng cần khen hay an ủi người khác. Đôi khi chỉ cần đừng bình phẩm về điều họ đang tự ti, đừng hùa theo đám đông và biết xin lỗi khi lỡ nói quá lời.

Tôi không phải không thích những người hài hước, nhưng tôi ghét những người lấy sự tổn thương của người khác làm chất liệu gây cười. Nếu thật sự là bạn bè thì hãy khiến nhau tự tin hơn, chứ đừng biến nhau thành trò tiêu khiển.

Có những câu nói, người nói có thể quên ngay nhưng người nghe thì nhớ cả năm. Và câu "giỡn thôi mà!" không phải là "giấy phép" để bạn có thể nói gì cũng được.

Còn các bạn, đã bao giờ bị một câu "giỡn thôi mà!" làm tổn thương hay chưa?