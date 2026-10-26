Những lúc tan tầm, đường phố đông đúc, đi đường càng thêm khó chịu vì hơi nóng - Ảnh: HƯƠNG THẢO

Chuyện này chắc ai cũng từng trải nghiệm qua vài lần, theo tôi để ý thì thường gặp với người phía trước chạy xe máy tay côn.

Trong trường hợp hai bên còn khoảng trống thì bạn có thể xoay trở đế né cái ống pô, còn nếu như trong cảnh tứ bề đều là xe chen chúc nhau nơi dừng chờ đèn thì coi như chịu trận, không thể góp ý gì được.

Với người lớn thì cố gắng chịu đựng vài phút tới đèn xanh rồi né lẹ, chỉ thương mấy chị có con cháu nhỏ để bé ngồi ghế phụ phía trước hoặc địu con trước ngực.

Nhiều lúc đứa nhỏ bị hơi nóng phụt ra làm giật cả mình, người mẹ chỉ biết dùng tay che chắn chứ không còn cách gì.

Tôi không biết người chạy xe mà ống pô chĩa thẳng vào người khác có nhận biết được sự khó chịu mà chiếc xe mình đang đi gây ra cho người khác không, chứ riêng với những "nạn nhân" bất đắc dĩ thì đó là trải nghiệm không dễ chịu chút nào.