Cứ ngày cuối tuần, loa phường nơi tôi sinh sống liên tục phát thông báo về giờ đổ rác, địa điểm tập kết, kêu gọi các hộ dân thực hiện nghiêm túc, thậm chí nhắc cả những quy định xử phạt và mức tiền đối với từng hành vi vi phạm.

Thế nhưng, cứ xuống đường vào bất kỳ thời điểm nào, tôi vẫn dễ dàng bắt gặp những túi rác nằm ngổn ngang trước cửa nhà, dọc vỉa hè, gần như khắp khu dân cư.

Biết xả rác là sai mà vẫn làm?

Nghe thông báo thì ai cũng biết quy định, nhưng thực hiện lại là chuyện khác. Một thực tế khiến tôi không khỏi suy nghĩ về hành vi cư xử.

Có những chuyện tưởng như rất nhỏ trong cuộc sống nhưng lại phản ánh khá rõ cách con người ứng xử với cộng đồng. Một người có thể lau dọn căn nhà rất sạch sẽ, nhưng thản nhiên vứt túi rác ra hành lang.

Một người chăm chút từng chậu cây ngoài ban công, nhưng không ngần ngại hắt cả châu nước bẩn thuốc xuống sân chung.

Có người sốt sắng nhắc nhở người khác giữ trật tự, nhưng khi ra đường lại bấm còi inh ỏi, chen lên trước ở nơi đông người.

Cũng có người đi xe đạp vượt đèn đỏ rất tự nhiên, dường như cho rằng phương tiện của mình không cần tuân thủ những quy tắc chung.

Những chuyện ấy chúng ta có thể bắt gặp ở khu tập thể, chung cư, vỉa hè, công viên, thang máy hay ngay trước cửa nhà mình.

Tôi từng nghĩ vấn đề không hẳn nằm ở việc người ta không biết đúng sai. Phần lớn đều hiểu xả rác là không đúng, chen hàng là thiếu lịch sự, gây ồn ào nơi công cộng là làm phiền người khác. Nhưng biết là một chuyện, có tự giác thực hiện hay không lại là chuyện khác.

Dường như có một ranh giới giữa cách chúng ta giữ gìn không gian riêng và cách đối xử với không gian chung. Trong nhà mình, ta có thể rất ngăn nắp, cẩn thận; nhưng bước ra ngoài, đôi khi lại dễ dàng bỏ qua những điều mà chính mình không muốn người khác làm với mình.

Phải chăng chúng ta đang quen với suy nghĩ rằng chỉ cần nhà mình sạch là đủ, còn hành lang, vỉa hè, sân chung hay con đường phía trước thuộc trách nhiệm của ai đó khác?

Bắt đầu từ những việc nhỏ trong đời sống

Một khu phố không thể sạch nếu mỗi gia đình chỉ quan tâm đến phần diện tích sau cánh cửa nhà mình. Một chung cư không thể văn minh nếu cư dân chỉ đòi hỏi quyền lợi cho căn hộ của mình mà quên trách nhiệm với những người xung quanh.

Một nơi cũng khó có thể đáng sống nếu ai cũng muốn được tôn trọng nhưng lại không muốn tự điều chỉnh hành vi.

Hiện nay camera được lắp đặt ở nhiều nơi, biển báo được dựng lên, quy định xử phạt ngày càng cụ thể. Những biện pháp ấy cần thiết, nhưng liệu có thể thay thế ý thức tự giác của mỗi người?

Nếu chỉ vì có camera mà một người không xả rác, vì sợ bị phạt mà không vượt đèn đỏ, vì có người nhắc nhở mà không gây ồn ào, thì khi không có camera, không có chế tài hay người giám sát, họ sẽ hành xử thế nào?

Tôi không phủ nhận vai trò của pháp luật và các quy định bắt buộc cần có kỷ cương, cần xử lý những hành vi cố tình vi phạm. Nhưng nếu mọi hành động đúng đều phải chờ người nhắc, mọi hành vi sai đều cần có người giám sát mới ngăn chặn được, thì rõ ràng chúng ta vẫn thiếu một điều quan trọng: ý thức tự giác.

Ý thức còn thể hiện ở cách một người xếp hàng, nhường ghế cho người già, nói chuyện vừa đủ nghe trong không gian chung, trả lại món đồ nhặt được và cả cách xử lý túi rác của gia đình mình.

Đó là những việc đương nhiên phải làm khi sống trong cộng đồng và mỗi người cần tự giác làm điều đúng đắn khi không có ai nhắc nhở.