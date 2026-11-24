Áo dài là một nét văn hóa rất đẹp của phụ nữ Việt Nam - Ảnh minh họa: T.ĐIỂU

Việc ứng xử đẹp thể hiện trong từng lời nói, hành động và cách chúng ta đối đãi với nhau mỗi ngày.

Những chuyện nhỏ từ gia đình

Điều trước hết bắt đầu từ gia đình. Đó là lời hỏi thăm sau một ngày làm việc: "Công việc hôm nay của con thế nào?" "có nhiều việc lắm không?" "Hôm nay con đi học vui không? Kể mẹ nghe nào".

Là tiếng cảm ơn khi được giúp đỡ, lời xin lỗi khi lỡ làm người thân buồn. Là cha mẹ làm gương cho con bằng cách sống tử tế, con cái biết kính trọng ông bà, anh chị em biết nhường nhịn, sẻ chia.

Một mái nhà không cần giàu sang, chỉ cần các thành viên biết lắng nghe, tôn trọng và yêu thương nhau đã là một không gian văn hóa đáng quý.

Ra khỏi nhà, điều đó được thể hiện qua cách chúng ta ứng xử nơi công cộng. Đi thang máy biết giữ cửa cho người phía sau, vào hàng quán biết xếp hàng, tham gia giao thông không chen lấn, bóp còi inh ỏi. Không xả rác, không lấn chiếm vỉa hè, biết nhường ghế cho người già, giúp đỡ người gặp khó khăn...

Những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại góp phần làm nên diện mạo văn minh của làng xóm, khu phố hoặc nơi công cộng.

Tôi luôn có thiện cảm với những hình ảnh rất đời thường: một người cúi xuống nhặt mẩu rác trên đường, một người đi xe máy dừng lại nhường đường cho người đi bộ, một bạn trẻ chủ động nhường ghế cho người lớn tuổi trên chuyến xe buýt đông đúc.

Chẳng cần ai nhắc nhở hay tuyên dương, họ vẫn làm vì nghĩ đến sự thuận tiện và cảm xúc của người khác.

Ra đường biết giúp đỡ, nhường nhịn nhau

Trong thời đại số, ứng xử đẹp còn thể hiện qua cách chúng ta sử dụng mạng xã hội. Biết kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, bình luận có chừng mực, tôn trọng ý kiến khác biệt và không dùng lời lẽ xúc phạm người khác cũng là những biểu hiện của lối sống văn minh.

Đằng sau mỗi tài khoản vẫn là một con người có cảm xúc và lòng tự trọng.

Đáng tiếc, đôi khi chúng ta lại dễ bỏ qua những việc ngay trước mắt: muốn đường phố sạch đẹp nhưng vẫn tiện tay vứt rác; muốn được tôn trọng nhưng sẵn sàng chen ngang khi xếp hàng; muốn con trẻ lễ phép nhưng người lớn lại cư xử thiếu chuẩn mực.

Ứng xử đẹp không nằm ở những khẩu hiệu hay lời nói đẹp đẽ mà phải được chứng minh bằng chính hành động của mỗi người.

Để có những hành động và ứng xử đẹp, tôi nghĩ mỗi người không cần phải làm điều gì thật lớn lao. Hãy bắt đầu bằng một lời cảm ơn, một hành động nhường nhịn, một lần nhặt rác đúng nơi quy định, hay đơn giản là bớt một lời cáu gắt với người thân.