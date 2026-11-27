Lịch trực tiếp V-League vòng 9 - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Thép Xanh Nam Định bước vào vòng 9 V-League 2026-2027 với ngôi đầu bảng và 19 điểm sau 8 trận.

Trong khi đó, Công An Hà Nội có 14 điểm nhưng mới đá 7 trận. Nếu thắng tại Thiên Trường, đội bóng thủ đô sẽ thu hẹp cách biệt với Nam Định xuống còn 2 điểm.

Ngược lại, một chiến thắng sẽ giúp đội chủ nhà nới khoảng cách với đối thủ lên 8 điểm. Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên FPT PLAY và TV360.

Cùng lúc 18h ngày 27-11, Sông Lam Nghệ An tiếp Ninh Bình trên sân Vinh. Ninh Bình đang đứng thứ hai với 16 điểm, hơn Sông Lam Nghệ An 2 điểm.

Ngày 28-11 có ba trận. Lúc 18h, Công An TP.HCM gặp Hoàng Anh Gia Lai trên sân Bình Dương, còn Bắc Ninh tiếp SHB Đà Nẵng trên sân Việt Yên.

Đến 19h15, Hà Nội gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy.

Hai trận cuối vòng 9 diễn ra ngày 29-11. Lúc 17h, Thanh Hóa tiếp Thành phố Đồng Nai trên sân Thanh Hóa. Đến 18h, Hải Phòng gặp Thể Công - Viettel trên sân Lạch Tray.

Thể Công - Viettel đang trải qua chuỗi trận thất vọng và chỉ xếp hạng 12 trên bảng xếp hạng V-League 2026-2027.