Thể Công - Viettel (áo trắng) chia tay AFC Champions League Two 2026 - 2027 từ vòng bảng - Ảnh: AFC

Chiều 25-11 tại Úc, Thể Công - Viettel đá lượt về với Melbourne Victory tại bảng E, AFC Champions League Two 2026 - 2027. Cả hai đã hòa nhau 1-1 ở lượt đi trên sân Hàng Đẫy, đang nuôi hy vọng ít ỏi đi tiếp.

HLV tạm quyền Guilherme Almeida của Thể Công - Viettel tung ra sân đội hình chất lượng, với sự góp mặt của Đinh Viết Tú, Lương Chí Khải, Paulinho Curua, Lucas Ribamar hay Rimario Gordon. Đội bóng áo lính gây ra nhiều khó khăn cho đại diện nước Úc khi làm tốt khâu phòng ngự, không để đối phương đánh phủ đầu.

Phần lớn thời gian trận đấu là màn giằng co cân sức của 2 đội. Cả Thể Công - Viettel và Melbourne Victory chơi ăn miếng trả miếng nhưng các chân sút đều phung phí cơ hội. Đại diện Việt Nam tung ra 14 cú sút nhưng chỉ 3 đi trúng đích.

Chiều ngược lại, Melbourne có 5 lần đưa bóng đi trúng cầu môn, chỉ có may mắn và sự xuất sắc của thủ môn Caruso Minh Khang mới giúp Thể Công - Viettel giữ sạch lưới đến cuối trận.

Hòa 0-0 chung cuộc, Thể Công - Viettel có thêm 1 điểm, nhưng không đủ để đi tiếp tại AFC Champions League Two 2026 - 2027. Sau 5 vòng, đội bóng áo lính đứng cuối bảng với 2 điểm, qua đó chia tay giải châu Á sớm 1 vòng đấu.

Đây là mùa giải tệ hại của Thể Công - Viettel. Trận hòa này nối dài mạch không thắng liên tiếp của đội bóng áo lính lên con số 12 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa.

Với Melbourne, đội bóng này vẫn còn hy vọng, nhưng mất quyền tự quyết, phải trông chờ các kết quả còn lại để vượt qua vòng bảng.

Sông Lam Nghệ An nối dài chuỗi 11 trận không thắng của Thể Công - Viettel Hòa 0-0 trên sân Hàng Đẫy, Thể Công - Viettel tiếp tục không biết thắng, nâng chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên con số 11.



