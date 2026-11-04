Thể Công - Viettel - FC Seoul (Hiệp 1): 0-0

Thể Công - Viettel (áo đỏ) sẽ gặp khó khăn ở Hàn Quốc trước đội chủ nhà FC Seoul - Ảnh: MINH ĐỖ

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Làm khách trên đất Hàn Quốc, HLV Guilherme Almeida gây bất ngờ khi làm mới đội hình Thể Công - Viettel bằng việc trao cơ hội đá chính đầu tiên tại châu lục cho cầu thủ trẻ 20 tuổi Nguyễn Hoàng Khanh và thủ môn Lawrence Caruso.

Đây là trận đấu đầu tiên của đại diện Việt Nam sau khi chia tay HLV Velizar Popov. Ngay trong lần đầu làm nhiệm vụ, HLV tạm quyền Guilherme Almeida đã quyết định tung đội hình "lạ".

Trong khi đó, Seoul FC vẫn cho thấy sự thận trọng và tham vọng lớn khi tái sử dụng bộ ba tấn công từng gây khó dễ cho đại diện Việt Nam ở lượt đi gồm Young-Wook, Ruiz và Anderson.