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Lịch trực tiếp AFC Champions League Two: Thể Công - Viettel gặp Seoul FC

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Lúc 17h ngày 4-11 (giờ Việt Nam), Thể Công - Viettel làm khách trên sân Seoul World Cup của FC Seoul ở lượt trận thứ tư bảng E AFC Champions League Two 2026-2027.

Lịch trực tiếp AFC Champions League Two: Thể Công - Viettel gặp CLB Hàn Quốc - Ảnh 1.

Lịch trực tiếp AFC Champions League Two: Thể Công - Viettel gặp CLB Hàn Quốc - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Trận đấu của Thể Công - Viettel và Seoul FC được truyền hình trực tiếp trên VTV và TV360.

Chỉ một tuần sau trận thua 0-5 tại Hàng Đẫy, Thể Công - Viettel gặp lại nhà vô địch Hàn Quốc với một thay đổi trên ghế huấn luyện.

Sau thất bại 1-3 trước Nam Định ở vòng 6 V-League, đội bóng áo lính chia tay HLV Velizar Popov và giao quyền dẫn dắt cho ông Guilherme Almeida, trợ lý phụ trách thủ môn. 

Chuyến làm khách tại Seoul là trận đầu tiên của ông trên cương vị HLV trưởng tạm quyền.

Ở lượt đi ngày 28-10, Thể Công - Viettel để Moon Seon-min mở tỉ số ngay phút thứ 8. Bốn bàn còn lại của FC Seoul do bốn cầu thủ khác nhau ghi: Anderson Oliveira, Hwang Do-yun, Cho Young-wook và Leonardo Ruiz. 

Đáng chú ý, trước chuyến đi Hà Nội, đội bóng Hàn Quốc chưa có điểm nào tại bảng E.

Sau ba lượt trận, Thể Công - Viettel đứng cuối bảng với 1 điểm từ trận hòa Melbourne Victory 1-1 ngày ra quân. Hai thất bại liên tiếp trước Persib Bandung (0-1) và FC Seoul (0-5) khiến đại diện Việt Nam mới ghi 1 bàn nhưng đã thủng lưới 7 lần.

Persib Bandung dẫn đầu với 9 điểm, tiếp theo là Melbourne Victory (4 điểm) và FC Seoul (3 điểm). Với hai vé vào vòng 16 đội dành cho mỗi bảng, Thể Công - Viettel còn cách vị trí thứ hai 3 điểm.

Nếu thắng tại Seoul, đội bóng áo lính sẽ vượt qua chính đối thủ và có 4 điểm trước chuyến làm khách trên sân Melbourne Victory ngày 25-11.

Lịch trực tiếp AFC Champions League Two: Thể Công - Viettel gặp CLB Hàn Quốc - Ảnh 3.Thể Công - Viettel đưa HLV thủ môn lên tạm quyền thay ông Popov

Sau khi chia tay ông Velizar Popov, CLB Thể Công - Viettel bổ nhiệm trợ lý Guilherme Almeida (Almeida De Azevedo Silva), người đang phụ trách các thủ môn, làm tạm quyền HLV trưởng.

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THANH ĐỊNH
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