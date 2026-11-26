Ông Trần Anh Tú phát biểu tại cuộc họp báo "Quả bóng vàng Việt Nam 2026" - Ảnh: BTC

Sáng 26-11, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã họp báo công bố giải thưởng "Quả bóng vàng Việt Nam 2026".

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Anh Tú chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam đang trong quá trình chuyển giao lực lượng. Trong đó, đội trưởng Nguyễn Quang Hải đang có nguyện vọng chia tay đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik muốn tổ chức 1 trận đấu tri ân cho đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ý định này chưa thể thực hiện được do Quang Hải gặp chấn thương".

Trao đổi với Tuổi Trẻ sau cuộc họp báo, ông Trần Anh Tú cho biết đây chỉ mới là ý định của Quang Hải chứ chưa phải là thông tin chính thức.

Ông nói: "Việc Quang Hải xin giã từ đội tuyển Việt Nam chỉ mới là đang có nguyện vọng thôi chứ chưa phải thông tin chính thức. Anh ấy muốn chia tay đội tuyển Việt Nam để tập trung thi đấu cho CLB Công An Hà Nội.

Quang Hải trong màu áo đội tuyển Việt Nam - Ảnh: ANH KHOA

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik chưa đồng ý. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng nếu Quang Hải chính thức nghỉ thì sẽ tổ chức một trận đấu chia tay đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Mọi người nghe không rõ lại bảo đây là tin chính thức".

Ông Trần Anh Tú cho biết thêm là vừa rồi HLV Kim Sang Sik định gọi Quang Hải lên tập trung đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11, nhưng tiền vệ 29 tuổi này chấn thương nên không gọi được .

Về phần mình, CLB Công An Hà Nội cũng lập tức cập nhật thông tin chính thức trên fanpage của CLB.

"Đội trưởng Nguyễn Quang Hải vẫn đang nỗ lực cống hiến và tập trung thi đấu trong màu áo CLB Công An Hà Nội, góp phần vào thành tích chung của bóng đá Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam khi được giao nhiệm vụ.

Mọi thông tin chính thức (nếu có) sẽ chỉ được xác thực khi công bố bởi cá nhân cầu thủ, CLB Công An Hà Nội hoặc các kênh thông tin chính thức của VFF.

Quang Hải nắm kỷ lục ở đội tuyển Việt Nam Quang Hải hiện đang nắm giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam (88 trận), ghi được 16 bàn thắng. Anh cũng là cầu thủ duy nhất của Việt Nam sở hữu 3 danh hiệu vô địch Đông Nam Á (2018, 2024 và 2026).