Trận Công An Hà Nội thắng Vissel Kobe 3-1 là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng ngành công an thắng một đội J1 League ở giải châu Á. Trước đó, Công An Hà Nội chỉ mới thắng Bắc Kinh Quốc An ở vòng bảng AFC Champions League Two 2025 - 2026, và Cảng Thượng Hải ở vòng bảng AFC Champions League Elite 2026 - 2027.

Mùa giải năm nay, Công An Hà Nội đã thua 2 đội Nhật Bản là Gamba Osaka, Kashima Antlers và hòa Kyoto Sanga ở cúp châu Á. Chiến thắng trước Vissel Kobe càng gây sốc, khi đội bóng này đang toàn thắng và đứng đầu bảng phía Đông, còn đoàn quân HLV Polking chỉ ở nhóm dưới.

Trước Công An Hà Nội, CLB Hà Nội là đội Việt Nam đầu tiên thắng một đội J1 League ở cúp C1 châu Á, khi hạ Urawa Red Diamonds 2-1 ở mùa giải 2023 - 2024.