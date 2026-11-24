Trận Công An Hà Nội thắng 3-1 Vissel Kobe là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng ngành công an thắng một đội J1 League ở giải châu Á. Trước đó, Công An Hà Nội chỉ mới thắng Bắc Kinh Quốc An ở vòng bảng AFC Champions League Two 2025 - 2026, và Cảng Thượng Hải ở vòng bảng AFC Champions League Elite 2026 - 2027.

Mùa giải năm nay, Công An Hà Nội đã thua 2 đội Nhật Bản là Gamba Osaka, Kashima Antlers và hòa Kyoto Sanga ở cúp châu Á.