HLV Polking sau trận Công An Hà Nội thắng Vissel Kobe - Ảnh: MINH ĐỖ

Tối 24-11, CLB Công An Hà Nội đánh bại Vissel Kobe 3-1 trên sân Hàng Đẫy, thuộc lượt 5 vòng bảng phía Đông AFC Champions League Elite 2026 - 2027.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Công An Hà Nội thắng được một đội Nhật Bản ở sân chơi châu Á. Đoàn quân HLV Alexandre Polking cũng là đội đầu tiên đánh bại được Kobe ở giải châu lục năm nay, ngắt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của đại diện J1 League ở đấu trường này.

HLV Polking chia sẻ sau trận: "Tôi tự hào về các cầu thủ. Họ đã trình diễn thứ bóng đá tuyệt vời, thắng được một đội nhóm đầu châu Á. Cuối cùng thì Công An Hà Nội có kết quả xứng đáng. Các trận trước, chúng tôi cũng đã chơi tốt trong thời gian đầu trận, nhưng không duy trì được đến cuối.

Tôi cũng tự hào về khả năng phối hợp nhuần nhuyễn, tương trợ lẫn nhau của các cầu thủ. Tôi không thể tìm ra lối chơi nào tốt hơn thế này, cũng không biết làm cách nào để huấn luyện những cầu thủ khác ngoài những cầu thủ này".

Đến đây, HLV Polking bồi hồi kể lại kỷ niệm đáng nhớ với HLV Michael Skibbe của Vissel Kobe.

"Lần đầu tôi đến Đức là vào năm 1998. Khi đó tôi là cầu thủ mới 22 tuổi, đầy mộng mơ về sự nghiệp bóng đá. Michael Skibbe khi ấy là HLV trưởng Borussia Dortmund, là chiến lược gia trẻ nhất lịch sử Bundesliga. Tôi đã thấy ông ấy huấn luyện. Hôm nay tôi đã đối đầu với ông ấy trên cương vị HLV trưởng.

Thật tuyệt vời, không có gì đẹp hơn thế. Tôi không chỉ thắng, mà còn được gặp gỡ, chào hỏi, lắng nghe ông ấy khen ngợi tôi và Công An Hà Nội. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ và xứng đáng được ghi nhận", HLV Polking nói.

Dù rất vui sau khi đánh bại đội từng vô địch Nhật Bản và đang dẫn đầu bảng xếp hạng cúp C1 châu Á, Công An Hà Nội không có nhiều thời gian để ăn mừng.

"Hôm nay chúng tôi thắng lớn, nhưng sẽ chỉ có vài giờ vui thôi. Chúng tôi không ăn mừng quá đà, ngủ quên trên chiến thắng, để nghỉ ngơi và nhanh chóng chuẩn bị cho trận quan trọng tiếp theo ở V-League. Chúng tôi vẫn cần tiếp tục giành chiến thắng để bảo vệ chức vô địch giải quốc nội", ông Polking trả lời Tuổi Trẻ.