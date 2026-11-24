HLV Michael Skibbe của Vissel Kobe không vui sau trận thua Công An Hà Nội - Ảnh: MINH ĐỖ

Sau 4 trận thắng liên tiếp, Vissel Kobe bất ngờ bị CLB Công An Hà Nội chặn đứng ở lượt trận thứ 5 vòng bảng phía Đông AFC Champions League Elite 2026 - 2027, sau trận thua 1-3 trên sân Hàng Đẫy tối 24-11.

HLV trưởng Michael Skibbe của CLB Vissel Kobe chia sẻ ở họp báo sau trận: "Chúc mừng chiến thắng của Công An Hà Nội và HLV Alexandre Polking. Họ xứng đáng thắng trận này, khi đã chơi áp đảo ngay từ đầu trận, thể hiện lối đá giàu tốc độ và sáng tạo. Công An Hà Nội xứng đáng vì họ chơi hay hơn Vissel Kobe".

Sau hiệp một, khi Kobe đang thua 0-1, HLV Michael Skibbe tung nhiều trụ cột như Yuya Osaka hay các ngoại binh danh tiếng của CLB Vissel Kobe vào sân. Dù vậy, đại diện Nhật Bản vẫn bế tắc, thậm chí thua thêm 2 bàn.

"Công An Hà Nội đã được nghỉ trận cuối tuần vừa rồi ở V-League. Họ có đủ thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho trận đấu này. Trong khi đó Vissel Kobe đã mệt mỏi vì phải thi đấu và cũng bởi hành trình di chuyển từ Nhật Bản sang đây", HLV Michael Skibbe giải thích.

Trước trận, HLV Michael Skibbe nói ông không bị áp lực bởi thành tích không tốt. Ông vẫn tự tin vào chiếc ghế của mình sau trận thua một đội Đông Nam Á như Công An Hà Nội.

"Tôi cũng không cảm thấy áp lực gì về tương lai của mình sau trận này cả", ông Skibbe cho hay.

Dù thua Công An Hà Nội, Vissel Kobe vẫn đứng đầu bảng phía Đông. Trong khi đó, đoàn quân HLV Polking nhích lên 1 bậc, từ hạng 11 lên vị trí thứ 10 trong số 16 đội. Bảng đấu này lấy 8 đội đi tiếp, cơ hội cho Công An Hà Nội là tương đối sáng sủa sau trận thắng này.