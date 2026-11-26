Công Vinh ở buổi họp báo giải thưởng "Quả bóng vàng Việt Nam 2026" - Ảnh: BTC

Sáng 26-11, ban tổ chức giải thưởng "Quả bóng vàng Việt Nam 2026" đã họp báo khởi động chương trình.

Giải thưởng "Quả bóng vàng Việt Nam" do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức từ năm 1995 tiếp tục hành trình tôn vinh tài năng, ghi nhận những cống hiến nổi bật và đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Bước sang mùa giải thứ 31, "Quả bóng vàng Việt Nam 2026" có những đổi mới đáng chú ý về cơ cấu giải thưởng, giá trị tiền thưởng và thời gian xét chọn, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam trải qua một năm sôi động với nhiều dấu ấn tại các đấu trường quốc tế.

Nổi bật là việc đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận chung kết, qua đó có lần thứ tư đăng quang khu vực.

Ở cấp độ trẻ, đội tuyển U23 Việt Nam đứng hạng ba Giải U23 châu Á 2026 sau chiến thắng đầy bản lĩnh trước U23 Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu. Ngoài ra, U23 Việt Nam còn vào đến tứ kết Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2026 ở Nhật Bản.

Đặc biệt, đội tuyển U17 Việt Nam còn làm nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự U17 World Cup 2026 tại Qatar.

Đình Bắc là ứng viên sáng giá cho giải thưởng "Quả bóng vàng Việt Nam 2026" - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đình Bắc sáng giá

Chơi nổi bật ở cả đội tuyển U23, đội tuyển Việt Nam lẫn CLB Công An Hà Nội, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho thấy là ứng viên sáng giá cho giải thưởng "Quả bóng vàng Việt Nam 2026".

Cụ thể, Đình Bắc cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành hạng 3 Giải U23 châu Á 2026 và danh hiệu "Vua phá lưới" với 4 bàn thắng. Anh cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026, giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" và "Vua phá lưới" (cùng chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son với 5 bàn thắng).

Ở cấp độ CLB, chân sút 22 tuổi này ghi 10 bàn, góp công giúp Công An Hà Nội vô địch V-League 2025-2026, giành giải "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" và lọt vào đội hình tiêu biểu của giải. Đình Bắc còn cùng CLB Công An Hà Nội vô địch Siêu cúp quốc gia 2026.

Có mặt tại buổi họp báo, cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Việt Nam Lê Công Vinh cũng đánh giá cao tiền đạo đồng hương.

Công Vinh nói: "Với đánh giá của cá nhân tôi, không ai xứng đáng hơn Đình Bắc cho "Quả bóng vàng Việt Nam 2026". CLB Công An Hà Nội có nhiều ngoại binh, nhưng Đình Bắc vẫn giành suất đá chính và chơi nổi bật.

Đội tuyển quốc gia có chân sút nhập tịch Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc, Đình Bắc vẫn chơi nổi bật và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của HLV Kim Sang Sik. Vì thế, tôi cho rằng không ai xứng đáng hơn Đình Bắc cho giải thưởng năm nay".

Ban tổ chức giới thiệu Quả bóng vàng, bạc và đồng - Ảnh: N.K.

Nhiều nét mới ở giải thưởng năm nay

Điểm mới nổi bật của "Quả bóng vàng Việt Nam 2026" là bổ sung giải thưởng Fair Play, nhằm tôn vinh những hành động đẹp, nghĩa cử cao thượng và tinh thần thể thao văn minh.

Giải thưởng dành chung cho cá nhân và tập thể tham gia hệ thống bóng đá chính thức do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quản lý, tổ chức hoặc giao đơn vị có thẩm quyền tổ chức, không xét các hoạt động bóng đá phong trào.

Một đổi mới quan trọng khác là tăng mức tiền thưởng dành cho các danh hiệu Quả bóng vàng, Quả bóng bạc và Quả bóng đồng, thể hiện sự trân trọng đối với thành tích và nỗ lực cống hiến của các cầu thủ, đồng thời nâng cao giá trị, sức hấp dẫn của giải thưởng.

Giải thưởng năm 2026 dự kiến gồm 14 hạng mục: Quả bóng vàng, bạc, đồng nam; Quả bóng vàng, bạc, đồng nữ; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal nam; Cầu thủ nước ngoài xuất sắc; Cầu thủ trẻ nam xuất sắc; Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc; giải Cống hiến và giải thưởng Fair Play.

Ban tổ chức sẽ gửi thư mời bầu chọn và danh sách ứng cử viên đến các chuyên gia, HLV, đội trưởng các CLB cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình trên cả nước.

Lễ trao giải dự kiến tổ chức tại TP.HCM vào tháng 2-2027, sau khi ban tổ chức hoàn tất quá trình xét chọn.

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