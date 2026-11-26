Khán giả xếp hàng dài vào sân Vinh xem trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Công An Hà Nội hôm 31-10 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 26-11, ghi nhận của Tuổi Trẻ tại sân vận động Vinh, CLB Sông Lam Nghệ An tổ chức đổi vé, hoàn vé và tặng vé cho những khán giả từng mua vé nhưng không thể vào sân theo dõi trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội chiều 31-10.

Có vé nhưng không được vào sân

Theo đó, người hâm mộ còn giữ cuống vé hoặc mã QR vé điện tử của trận đấu nói trên sẽ được đổi vé và tặng thêm một vé cùng khán đài tương đương để xem trận Sông Lam Nghệ An gặp Ninh Bình ở vòng 9 V-League 2026-2027, diễn ra chiều 27-11.

Có mặt từ sớm để làm thủ tục đổi vé, ông Nguyễn Văn Tài (42 tuổi, ngụ xã Vạn An, Nghệ An) cho biết ở trận đấu với Công An Hà Nội, ông đã mua 15 vé khán đài B10 nhưng cuối cùng không thể vào sân.

"Lần trước tôi mua vé đầy đủ, đến sân nhưng không được vào xem trận đấu, rất tiếc nuối. Hôm nay được ban tổ chức đổi thành 30 vé ở khán đài tương đương, tôi thấy rất vui và ghi nhận cách giải quyết của câu lạc bộ", ông Tài chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Tài - ngụ xã Vạn An, Nghệ An - được đổi, bù 15 vé trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An - Công An Hà Nội thành 30 vé tương đương ở trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An - Ninh Bình chiều 27-11 - Ảnh: DOÃN HÒA

Tương tự, anh Nguyễn Văn Vũ (32 tuổi, ngụ xã Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết ở trận Sông Lam Nghệ An gặp Công An Hà Nội, anh mua hai vé khán đài A3.

Dù có mặt tại sân từ 16h, anh Vũ vẫn không thể vào bên trong do lượng khán giả đổ về quá đông. Sau khi được lực lượng an ninh thông báo không thể tiếp tục vào sân, anh đành ra về.

"Hôm đó tôi rất tiếc vì đã mua vé mà không được xem trận đấu. Hôm nay tôi được đổi thành bốn vé để xem trận Sông Lam Nghệ An gặp Ninh Bình chiều 27-11", anh Vũ nói.

Theo CLB Sông Lam Nghệ An, chỉ trong buổi sáng 26-11 đã có hơn 300 người hâm mộ được giải quyết đổi vé và nhận vé tặng bù. Đối với trận tiếp đón Ninh Bình, CLB dự kiến phát hành khoảng 11.000 vé. Đến sáng cùng ngày, vé tại hai khán đài A1 và A2 đã được bán hết.

Sân Vinh nóng lên, người hâm mộ mong tổ chức tốt hơn

Ban tổ chức rà soát các vé cũ để đổi, bù vé cho khán giả sáng 26-11 - Ảnh: DOÃN HÒA

Với người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, sân Vinh không đơn thuần là nơi diễn ra các trận đấu của Sông Lam Nghệ An mà còn là một phần ký ức của nhiều thế hệ cổ động viên.

Được xây dựng trong giai đoạn 1973-1974, sân Vinh đã trải qua những đợt nâng cấp lớn vào các năm 2003 và 2016. Sân hiện có sức chứa khoảng 18.000-20.000 chỗ ngồi. Trong đó khán đài A có mái che với khoảng 5.000 chỗ, khán đài B khoảng 6.000 chỗ; các khán đài C, D cũng được cải tạo, bổ sung ghế ngồi.

Sức hút của sân Vinh từng được thể hiện rõ ở trận Sông Lam Nghệ An tiếp Hoàng Anh Gia Lai ngày 12-4-2015. Khi lượng khán giả đổ về quá đông, nhiều người đã tìm cách leo qua bức tường cao hơn 5m để vào sân theo dõi trận đấu.

Sự cố ở trận Sông Lam Nghệ An - Công An Hà Nội vừa qua một lần nữa đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn, kiểm soát lượng vé phát hành và tổ chức phân luồng khán giả, nhất là với những trận cầu có sức hút lớn.

Ông Nguyễn Văn Tài cho biết sau sự cố lần trước, ông hy vọng ban tổ chức sẽ có phương án kiểm soát lượng khán giả, bố trí lực lượng hướng dẫn và phân luồng hợp lý để không xảy ra tình trạng người có vé nhưng phải đứng ngoài sân.

"Chúng tôi mua vé là để được vào sân cổ vũ đội bóng. Hy vọng trận gặp Ninh Bình, công tác an ninh, kiểm soát vé được tổ chức tốt hơn để người hâm mộ có thể yên tâm đến sân", ông Tài nói.

Người hâm mộ Sông Lam Nghệ An kỳ vọng công tác tổ chức an ninh, kiểm soát vé vào sân Vinh tốt hơn - Ảnh: XUÂN THỦY

Chiều 27-11, sân Vinh tiếp tục được dự báo nóng lên khi Sông Lam Nghệ An tiếp đón Ninh Bình ở vòng 9 V-League 2026-2027.

Sau trận hòa 0-0 trước Thể Công Viettel ở vòng 8, đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn đang có 14 điểm sau 8 vòng, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng và duy trì thành tích bất bại. Trong khi đó, Ninh Bình xếp thứ 2 với 16 điểm.

Đáng chú ý, ở mùa giải trước, Sông Lam Nghệ An từng thất bại trong cả hai lần đối đầu Ninh Bình. Trong đó trận thua 1-2 ngay trên sân Vinh để lại nhiều tiếc nuối, khi đội bóng xứ Nghệ có bàn dẫn trước nhưng không thể bảo vệ lợi thế.

Với sự trở lại của nhiều trụ cột và lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm, vừa cải thiện thành tích đối đầu, vừa tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.