Bảng xếp hạng V-League sau vòng 8: Thành phố Đồng Nai nằm cuối bảng - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Trận thua ngược Hà Nội 1-3 ngay trên sân nhà khiến Thành phố Đồng Nai chỉ có 4 điểm sau 8 trận ở V-League 2026-2027.

Đây là thất bại thứ 6 của Thành phố Đồng Nai từ đầu mùa. Đáng lo hơn cả là sau 8 trận, đội bóng mới có 2 bàn thắng và một trong số đó đến từ pha phản lưới của đối phương.

Bàn còn lại giúp Thành phố Đồng Nai thắng SHB Đà Nẵng 1-0 ở vòng 7, cũng là chiến thắng duy nhất của họ đến lúc này. Với 14 lần thủng lưới, Thành phố Đồng Nai có hiệu số thấp nhất giải (-12).

Khoảng cách giữa Thành phố Đồng Nai với hai đội xếp ngay trên là 2 điểm. Hoàng Anh Gia Lai đứng áp chót sau trận thua Thanh Hóa 1-2.

Thể Công - Viettel hòa Sông Lam Nghệ An 0-0, cùng có 6 điểm như đội bóng phố núi nhưng xếp thứ 12.

Ở đầu bảng, Thép Xanh Nam Định thắng Hải Phòng 2-1 để giữ ngôi đầu với 19 điểm. Ninh Bình bám đuổi với 16 điểm sau chiến thắng 1-0 trên sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng.

Sông Lam Nghệ An, Công An Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lần lượt xếp từ thứ ba đến thứ năm với cùng 14 điểm, nhưng Công An Hà Nội mới đá 7 trận.