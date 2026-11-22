Đại Học Văn Hiến (phải) thất bại 1-2 trước Quy Nhơn United ngay trên sân nhà - Ảnh: QNU

Đại Học Văn Hiến nhập cuộc khá chủ động và sớm thể hiện ý đồ tấn công trên sân Bà Rịa. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhỉnh hơn, tổ chức được nhiều pha lên bóng và tạo sức ép lên phần sân đối phương. Trong khi đó, Quy Nhơn United lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, tập trung duy trì đội hình và chờ cơ hội phản công.

Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 28. Ilias Namli ghi bàn mở tỉ số, giúp Đại Học Văn Hiến vươn lên dẫn trước 1-0. Sau bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục duy trì lợi thế và bảo toàn cách biệt cho đến khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang hiệp 2, Quy Nhơn United đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách nhanh chóng tạo ra khác biệt khi Trung Hiếu Dương ghi bàn ở phút 48, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bàn gỡ giúp Quy Nhơn United có thêm sự tự tin trong việc triển khai thế trận, đồng thời khiến Đại Học Văn Hiến phải đối mặt với sức ép lớn hơn.

Đến phút 66, Alexander Jakobsen điền tên mình lên bảng tỉ số, giúp đội khách hoàn tất màn ngược dòng và vươn lên dẫn 2-1. Trong khoảng thời gian còn lại, Đại Học Văn Hiến nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương thêm lần nào.

Thống kê sau trận cho thấy Đại Học Văn Hiến vẫn nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng với 55%, đồng thời có 6 quả phạt góc, gấp đôi con số của đội khách. Tuy nhiên, Quy Nhơn United tận dụng tốt hơn những cơ hội có được để giành trọn 3 điểm.

Chung cuộc, Quy Nhơn United thắng 2-1 ngay trên sân Đại Học Văn Hiến. Chiến thắng này giúp đội khách tạm vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Giải hạng nhất 2026-2027.