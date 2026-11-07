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Khatoco Khánh Hòa vất vả cầm hòa Lâm Đồng ở Giải bóng đá hạng Nhất

tác giả
ANH HÀO
ANH HÀO
ANH HÀO

Bàn thắng muộn của hậu vệ Đoàn Công Thành giúp Khatoco Khánh Hòa thoát thua trước đội chủ nhà Lâm Đồng.

Khatoco Khánh Hòa vất vả cầm hòa Lâm Đồng ở Giải hạng Nhất - Ảnh 1.

Khatoco Khánh Hòa vất vả cầm hòa đội chủ nhà Lâm Đồng ở Giải hạng Nhất 2026-2027 - Ảnh: KKH

Chiều 7-11, Khatoco Khánh Hòa làm khách đến sân Đà Lạt để đối đầu với CLB Lâm Đồng trong khuôn khổ vòng 7 Giải hạng Nhất (V-League 2) 2026-2027. Sau tiếng còi khai cuộc, đội khách gặp rất nhiều khó khăn và phải thủng lưới sớm.

Ngay phút thứ 2, đội chủ sân Đà Lạt đã tìm được bàn thắng mở tỉ số, nhờ siêu phẩm của Trần Hoàng Phương. Ở khoảng cách gần 25 mét, tiền vệ mang áo số 11 này tung ra cú sút đầy táo bạo đưa bóng vào góc cao khung thành, đánh bại thủ môn Ngọc Cường và giúp Lâm Đồng vươn lên dẫn trước.

Siêu phẩm sút xa của Hoàng Phương không chỉ mang về bàn thắng mở tỉ số mà còn vô tình khiến thủ môn đội khách phải rời sân. Sau nỗ lực cản phá cú dứt điểm của tiền vệ số 11 bên phía đội chủ nhà, thủ thành Ngọc Cường đã bị đau và HLV Võ Đình Tân phải thay người bất đắc dĩ.

Bàn thua sớm buộc Khánh Hòa dồn đội hình lên chơi tấn công. Đội khách chủ đội khai thác hai hành lang biên cùng những quả treo bóng vào vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, hàng thủ chặt chẽ của Lâm Đồng đã khiến các chân sút Khatoco Khánh Hòa phải bất lực.

Trong lúc đó, những cú sút xa uy lực bên phía Lâm Đồng tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành đội khách. Phút 31, Hoàng Phương một lần nữa tung ra cú sút quyết đoán ở khoảng cách hơn 30 mét, nhưng lần này bóng lại trúng cột dọc và đi ra ngoài.

Bước sang hiệp hai, đội chủ sân Đà Lạt ưu tiên cho mặt trận phòng ngự nhằm bảo toàn lợi thế dẫn bàn. Trong khi đó, Khatoco Khánh Hòa không ngừng gia tăng sức ép, song các chân sút đội khách lại thiếu chính xác.

Tưởng chừng Lâm Đồng có thể giữ 3 điểm ở lại sân Đà Lạt thì Khánh Hòa bất ngờ có bàn gỡ hòa từ sai lầm nơi hàng thủ đội chủ nhà. Trong một tình huống phạt góc ở phút 82, thủ môn Trương Lâm Nhật (Lâm Đồng) đã lao ra đấm bóng hụt, tạo điều kiện để Đoàn Công Thành ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Khánh Hòa.

Những phút cuối, đội chủ nhà chủ động chơi tấn công với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Dù vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi và cả hai đội phải chấp nhận chia điểm với kết quả hòa 1-1.

Khatoco Khánh Hòa vất vả cầm hòa Lâm Đồng ở Giải hạng Nhất - Ảnh 3.Chơi thiếu người, Xuân Thiện Phú Thọ giữ lại 1 điểm trước Khatoco Khánh Hòa

Chơi thiếu người ngay ở đầu hiệp 2, CLB Xuân Thiện Phú Thọ vẫn có thể kết thúc 90 phút với tỉ số hòa 1-1 trước Khatoco tại vòng 1 Giải hạng nhất Quốc gia 2026-2027 vào tối 13-9.

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ANH HÀO
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    Chủ đề: Lâm Đồng Khatoco Khánh Hoà Trương Lâm Nhật Ngọc Cường Giải hạng Nhất Lâm Đồng

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