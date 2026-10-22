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Lịch trực tiếp vòng 4 Giải hạng nhất: Becamex TP.HCM gặp Thái Nguyên

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Tâm điểm vòng 4 Giải hạng nhất 2026-2027 là cuộc đối đầu giữa Becamex TP.HCM và Thái Nguyên lúc 18h ngày 23-10.

Lịch trực tiếp vòng 4 Giải hạng nhất: Becamex TP.HCM gặp Thái Nguyên - Ảnh 1.

Lịch trực tiếp vòng 4 Giải hạng nhất: Becamex TP.HCM gặp Thái Nguyên - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Thái Nguyên đang dẫn đầu Giải hạng nhất 2026-2027 với 9 điểm, là đội duy nhất toàn thắng sau 3 vòng. Tân binh của giải vừa đánh bại Huế 4-1, qua đó tạo khoảng cách hai điểm với nhóm bám đuổi.

Chuyến làm khách trước Becamex TP.HCM sẽ là phép thử đủ nặng cho khả năng duy trì vị trí của đội bóng xứ chè.

Becamex TP.HCM cũng bất bại với 2 thắng, 1 hòa. Sau trận hòa Đại học Văn Hiến 0-0 ngày ra quân, đội bóng đất Thủ lần lượt thắng Lâm Đồng 3-1 và TP.HCM 2-1. 

Năm bàn trong 2 vòng gần nhất cho thấy hàng công đang cải thiện hiệu quả.

Ở vòng trước, Becamex TP.HCM phải ngược dòng và chờ đến phút 90 mới giành trọn ba điểm trước TP.HCM. Với 7 điểm hiện có, đội chủ nhà sẽ vượt Thái Nguyên nếu thắng cuộc đối đầu trực tiếp này. Ngược lại, chiến thắng sẽ giúp đội khách nới khoảng cách với Becamex TP.HCM lên 5 điểm.

Vòng 4 mở màn ngày 22-10 với hai trận: Đại học Văn Hiến gặp Bình Minh Sài Gòn lúc 17h, Xuân Thiện Phú Thọ tiếp Công An Nhân Dân lúc 18h.

Ngày 23-10, Khatoco Khánh Hòa gặp Thép Cần Thơ lúc 17h; Quy Nhơn United gặp Lâm Đồng lúc 18h.

Hai trận cuối diễn ra ngày 24-10: Huế tiếp TP.HCM lúc 15h30, Hưng Yên gặp Long An lúc 18h. Toàn bộ 7 trận được phát trực tiếp trên FPT Play và TV360.

Lịch trực tiếp vòng 4 Giải hạng nhất: Becamex TP.HCM gặp Thái Nguyên - Ảnh 2.Ngoại binh tỏa sáng, Khánh Hòa có chiến thắng thứ 2

Bàn thắng của ngoại binh Oleksandr Kurakin giúp Khatoco Khánh Hòa đánh bại chủ nhà Long An 1-0 ở vòng 3 Giải hạng nhất quốc gia 2026-2027 vào chiều 18-10.

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THANH ĐỊNH
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