Lịch trực tiếp vòng 8 Giải hạng nhất 2026-2027 - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Thái Nguyên vừa giành lại ngôi đầu nhờ chiến thắng 4-0 trên sân của Thép Cần Thơ ở vòng 7. Sau 7 trận, tân binh Thái Nguyên thắng 5, hòa 1, thua 1, có cùng 16 điểm với Becamex TP.HCM nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +8).

Chủ nhà TP.HCM đứng thứ tư với 13 điểm và có cơ hội bắt kịp Thái Nguyên ngay trong trận này. Đội bóng thành phố mang tên Bác đã thắng ba vòng liên tiếp, gần nhất là trận thắng Xuân Thiện Phú Thọ 3-0 cũng trên sân Bà Rịa.

Hàng thủ TP.HCM mới lọt lưới 6 bàn từ đầu mùa, trong khi Thái Nguyên đã ghi 17 bàn, chỉ kém Hưng Yên (20 bàn).

Kết quả trận mở màn được Becamex TP.HCM đặc biệt quan tâm. Nếu Thái Nguyên mất điểm, Becamex TP.HCM sẽ lên ngôi đầu nếu thắng Huế trên sân Bình Dương lúc 18h ngày 21-11. Trận đấu được phát trực tiếp trên FPT Play và ứng dụng HTV.

Cùng giờ, Xuân Thiện Phú Thọ gặp Long An tại Việt Trì. Trước đó, Lâm Đồng tiếp Bình Minh Sài Gòn lúc 15h30 trên sân Đà Lạt.

Ngày 22-11, đội xếp thứ ba Hưng Yên làm khách của Khatoco Khánh Hòa trên sân 19-8 Nha Trang lúc 17h. Cùng giờ, Đại học Văn Hiến gặp Quy Nhơn United tại Bà Rịa.

Trận đấu trễ nhất vòng 8 giữa Công An Nhân Dân và Thép Cần Thơ diễn ra lúc 18h trên sân PVF.