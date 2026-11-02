Thái Nguyên có Giám đốc Sở Y tế, Sở Công Thương mới

Trao quyết định, tặng hoa các cán bộ được điều động, bổ nhiệm - Ảnh: CỔNG TTĐT UBND THÁI NGUYÊN

Theo cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Thái Nguyên, hội nghị đã công bố các quyết định điều động, phân công chỉ định đối với 4 cán bộ.

Theo đó, ông Phạm Duy Hùng, Bí thư phường Sông Công được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế.

Ông Nguyễn Bá Chính, Phó giám đốc Sở Công Thương, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương.

Ông Lường Đức Thắng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên, được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư phường Sông Công, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Văn Thọ, Giám đốc Sở Công Thương, được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1-11-2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - chúc mừng các cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh tin tưởng giao trọng trách mới.

Đồng thời nhấn mạnh, mỗi quyết định về công tác cán bộ đều xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, gắn với trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Ông Trịnh Xuân Trường đề nghị các cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình địa phương, ngành, lĩnh vực phụ trách; bám sát thực tiễn, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chủ động đổi mới tư duy và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết, đề cao trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm, tạo chuyển biến rõ nét, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương, đơn vị và toàn tỉnh.