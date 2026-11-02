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'Nối vòng tay lớn' mở màn concert Tự hào là người Việt Nam với 30.000 khán giả ở Thái Nguyên

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ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Sân vận động Thái Nguyên phủ kín sắc đỏ cờ Tổ quốc và hòa nhịp Nối vòng tay lớn, tiếp nối chuỗi chương trình Tự hào là người Việt Nam.

Khoảng 30.000 khán giả làm nên điều hiếm có tại sân vận động Thái Nguyên - Ảnh: HOÀNG HƯNG

Tối 1-11, concert quốc gia Tự hào là người Việt Nam với chủ đề Ni vòng tay ln - do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung; Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên phối hợp các đơn vị tổ chức - chính thức sáng đèn tại sân vận động Thái Nguyên.

Dự chương trình có Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương - Ảnh: HOÀNG HƯNG

Ni vòng tay ln m màn concert quc gia T hào là người Vit Nam

Đây là lần đầu có một concert quy mô quốc gia tổ chức tại Thái Nguyên, nên nhận được sự quan tâm rất lớn của nhiều tầng lớp nhân dân ở đây.

Một khung cảnh chưa từng có tại sân vận động Thái Nguyên: 30.000 khán giả nhuộm kín các khán đài bằng sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Tất cả trong một không khí hân hoan chờ đợi và hồ hởi.

Để đúng 20h10, Hồng Phi - cây vocal của ban nhạc rock Ngũ Cung và ca sĩ Phạm Anh Khoa cất cao bài Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mở màn bùng nổ cho concert quốc gia lần đầu tổ chức tại căn cứ địa cách mạng năm xưa.

"Mặt đất bao la, anh em ta về/ Gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng/ Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam".

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - kể với Tui Tr, tối 1-11, cả gia đình ai cũng ngồi trước tivi theo dõi chương trình T hào là người Vit Nam và cảm thấy rất vui, tự hào khi bài hát Ni vòng tay ln không chỉ được chọn làm bài hát chủ đề, mà còn vang lên mở màn cho một vòng Việt Nam được tạo ra trên sân vận động Thái Nguyên.

Chương trình hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18-11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến nên thông điệp "bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam" càng trở nên đặc biệt.

"Gia đình rất ấn tượng với tấm vé in đậm dòng chữ Ni vòng tay ln được phát cho mỗi khán giả. Và cũng thật bất ngờ, ngoài Ni vòng tay ln, còn có Huế - Sài Gòn - Hà Ni… Những bài hát anh tôi viết ngày xưa nay thực sự là bài hát của tất cả mọi người dân Việt Nam", bà nói.

Bà Trinh chia sẻ thêm, Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, gắn liền với những năm tháng đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Còn Ni vòng tay ln là khát vọng về một đất nước hòa bình, thống nhất, nơi những người Việt Nam có thể nắm tay nhau, vượt qua mọi chia cắt.

"Tôi nghĩ hai giá trị đó gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp, đó là tình yêu đất nước và khát vọng đoàn tụ của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, khi ca khúc được cất lên trên mảnh đất lịch sử này, với sự tham gia của nhiều thế hệ khán giả, tôi tin rằng ý nghĩa của bài hát sẽ càng lan tỏa", chị nói.

Hồng Phi (Ngũ Cung) và Phạm Anh Khoa hát mở màn với Nối vòng tay lớn - Ảnh: HOÀNG HƯNG

Sân vận động Thái Nguyên phủ kín sắc đỏ - Ảnh: HOÀNG HƯNG

"Nếu được chng kiến, anh Sơn s rt hnh phúc"

Theo ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, nếu còn sống và được chứng kiến những vòng tay nối dài tại Thái Nguyên, "anh Sơn sẽ rất hạnh phúc vì những điều mình gửi gắm trong âm nhạc vẫn được các thế hệ tiếp nối".

"Điều khiến anh xúc động nhất có lẽ không phải là một sân khấu lớn hay hàng nghìn khán giả, mà là hình ảnh những người trẻ đứng bên nhau, cùng hát một ca khúc được viết từ hơn nửa thế kỷ trước. Anh Sơn luôn dành nhiều tình cảm cho con người, nhất là những người trẻ. Anh tin vào tình thương và luôn mong con người biết xích lại gần nhau", bà trải lòng.

Với chủ đề Nối vòng tay lớn, chương trình hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào về một dân tộc đã nhiều lần vượt qua thử thách bằng sức mạnh của sự đồng lòng - Ảnh: HOÀNG HƯNG

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết Ni vòng tay ln trong những năm tháng đất nước còn chiến tranh, khi khát vọng hòa bình và thống nhất luôn đau đáu trong lòng người Việt. Qua ca khúc này, nhạc sĩ mong một ngày đất nước không còn chia cắt, con người có thể trở về bên nhau trong tình thương và sự hòa hợp.

Bà Trinh nói "với anh Sơn, tình yêu quê hương, đất nước luôn gắn liền với tình yêu con người. Sức sống của Ni vòng tay ln nằm ở chính thông điệp giản dị mà sâu sắc đó. Bài hát ra đời trong một hoàn cảnh lịch sử cụ thể nhưng không bị giới hạn bởi thời gian".

Sự kiện thu hút khoảng 30.000 khán giả - Ảnh: HOÀNG HƯNG

Concert Tự hào là người Việt Nam với chủ đề Nối vòng tay lớn tái hiện câu chuyện đoàn kết của người Việt theo dòng chảy của lịch sử.

Chương trình quy tụ loạt nghệ sĩ: Đăng Dương, Tùng Dương, Hoàng Tùng, Viết Danh, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol, Viết Thu, Bùi Lê Mận, Quách Mai Thy, Nhật Huyền, Hợp xướng Đoàn văn công Quân khu 1, ban nhạc Ngũ Cung, ban nhạc Symphony, nhóm bè Du Ca, các hoa hậu Việt Nam, các học viên Trường quân sự Quân khu 1 và nhiều diễn viên cùng tham gia đồng diễn.

Trong chương trình, nhiều ca khúc đi cùng năm tháng được hòa âm phối khí mới, kết hợp giữa âm nhạc đương đại, giao hưởng (với sự hỗ trợ của ban nhạc Symphony và nhạc trưởng Đồng Quang Vinh) cùng nét bùng nổ của rock và các đại cảnh nghệ thuật công phu.

'Nối vòng tay lớn' mở màn concert 30.000 người ở Thái Nguyên: 'Nếu chứng kiến, anh Sơn sẽ rất hạnh phúc' - Ảnh 8.Đăng Dương, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm và Hòa Minzy hát ở căn cứ Việt Bắc trong concert 30.000 người

Sẽ có một concert lớn tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc mang chủ đề 'Nối vòng tay lớn' ở Thái Nguyên vào đầu tháng sau.

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    Chủ đề: Nối vòng tay lớn Thái Nguyên Trịnh Công Sơn Tự hào là người Việt Nam

    Dòng sự kiện: Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

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