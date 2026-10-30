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Concert ở Thái Nguyên ‘sốt’ vé, tỉnh ban hành cảnh báo ‘nóng’

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Không mua bán, chuyển nhượng trái quy định vé concert Tự hào là người Việt Nam với chủ đề Nối vòng tay lớn diễn ra tại Thái Nguyên ngày 1-11 này.

Concert ở Thái Nguyên ‘sốt’ vé, tỉnh ban hành cảnh báo ‘nóng’ - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng - Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên

Đó là một trong những nội dung được đề cập trong công văn số 13687 do Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng ký và ban hành trước tình trạng concert Tự hào là người Việt Nam đang "sốt vé".

Nghiêm cấm sử dụng vé concert sai mục đích

Theo công văn này, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ số lượng vé được phân bổ, chủ động rà soát, lựa chọn và phân bổ vé đúng đối tượng, bảo đảm công khai, hợp lý, ưu tiên công nhân, người lao động tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất; đảng viên, học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện và các đối tượng khác phù hợp.

"Việc phân bổ phải bảo đảm đúng thành phần, mục đích, ý nghĩa của chương trình, tránh hình thức, lãng phí hoặc sử dụng vé không đúng đối tượng", tỉnh lưu ý.

Tỉnh cũng "nghiêm cấm lợi dụng việc được phân bổ vé để mua bán, trao đổi, chuyển nhượng trái quy định hoặc sử dụng vé sai mục đích; không tự ý đăng tải, phát tán hình ảnh vé, thông tin vé hoặc chia sẻ vé trên mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến và các kênh không chính thức gây nguy cơ thất thoát, mua bán vé hoặc ảnh hưởng đến công tác tổ chức chương trình".

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức phân bổ vé.

Đồng thời giao Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, trao đổi, chuyển nhượng vé trái quy định/sai mục đích.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng mua bán vé, phân bổ sai đối tượng, thất thoát hoặc sử dụng vé sai mục đích thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm.

Concert ở Thái Nguyên ‘sốt’ vé, tỉnh ban hành cảnh báo ‘nóng’ - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh thị sát toàn bộ sân vận động Thái Nguyên và nghe báo cáo về phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho 30.000 khán giả - Ảnh: Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cung cấp

Lần đầu Thái Nguyên làm concert khủng, người dân xếp hàng nhận vé từ 6h sáng

Đây là lần đầu tiên tỉnh Thái Nguyên tổ chức một concert dự kiến quy mô lên tới 30.000 khán giả nên thu hút sự chú ý và quan tâm của nhân dân.

Đáng nói, trong tổng số vé nói trên, ban tổ chức dành khoảng 8.000 vé miễn phí cho khán giả; số còn lại về các cơ quan, ban ngành ở Trung ương và địa phương nên vé "hot" càng thêm "hot".

Theo kế hoạch, trong 8.000 vé nói trên, có 3.000 vé được phát trực tiếp từ 8h30 - 11h30 ngày hôm nay (30-10) tại sân vận động Thái Nguyên. Tuy nhiên từ 6h sáng, thậm chí từ tối qua, nhiều khán giả đã có mặt để "giữ chỗ". Khung cảnh người dân Thái Nguyên "lót dép" để nhận vé ngay sau đó cũng viral trên mạng.

Concert ở Thái Nguyên ‘sốt’ vé, tỉnh ban hành cảnh báo ‘nóng’ - Ảnh 3.

Chương trình có thời lượng 150 phút, gồm hai phần: phần 1 khoảng 90 phút, truyền hình trực tiếp trên VTV1; phần 2 khoảng 60 phút, là đại nhạc hội phục vụ nhân dân - Ảnh: FBNV

Concert Tự hào là người Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung, Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì thực hiện nhân dịp 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, đồng thời hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Chương trình quy tụ loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Đăng Dương, Tùng Dương, Hoàng Tùng, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, Võ Hạ Trâm, Viết Danh, Viết Thu, Hồng Phi (Ngũ Cung), Bùi Lê Mận, Lâm Bảo Ngọc, Nhật Huyền, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol…

Còn có ban nhạc Symphony, nhóm bè Du Ca, các hoa hậu Việt Nam và các diễn viên cùng tham gia đồng diễn.

Concert ở Thái Nguyên ‘sốt’ vé, tỉnh ban hành cảnh báo ‘nóng’ - Ảnh 4.Phát miễn phí 8.000 vé concert Tự hào là người Việt Nam

Concert Tự hào là người Việt Nam dự kiến thu hút 30.000 khán giả; trong đó 8.000 vé xem chương trình sẽ được phát miễn phí cho khán giả, gồm 5.000 vé đăng ký trực tuyến và 3.000 vé phát trực tiếp. Số còn lại về các cơ quan, ban ngành ở Trung ương và địa phương.

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    Chủ đề: Concert nối vòng tay lớn Thái Nguyên Concert Tự hào là người Việt Nam

    Dòng sự kiện: Phát triển công nghiệp văn hóa

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