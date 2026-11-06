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CLB Huế có thắng lợi đầu tiên sau 7 vòng

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Bàn thắng phút 90 của Lê Xuân Đăng giúp CLB bóng đá Huế hạ Đại học Văn Hiến 1-0 trên sân khách, giành chiến thắng đầu tiên tại Giải hạng nhất 2026-2027.

CLB Huế có thắng lợi đầu tiên sau 7 vòng - Ảnh 1.

CLB Huế có chiến thắng đầu tiên - Ảnh: VPF

Tối 6-11, CLB Huế đến sân Bà Rịa gặp Đại học Văn Hiến trong trận đấu sớm vòng 7 Giải hạng nhất. Đội bóng cố đô bước vào cuộc so tài với 2 điểm sau 6 trận, đứng áp chót bảng xếp hạng và chịu sức ép tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.

Với lợi thế sân nhà, Đại học Văn Hiến nhập cuộc chủ động. Phút 25, Trương Văn Thái Quý xử lý kỹ thuật trước vòng cấm rồi dứt điểm, nhưng không thắng được thủ môn Võ Đức Bảo. Sáu phút sau, anh tiếp tục sút vọt xà.

Huế có ít cơ hội trong hiệp đầu. Tình huống đáng kể nhất đến ở phút 39, khi Hoàng Công Hậu sút xa từ hơn 20m nhưng thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn ôm gọn bóng.

Sang hiệp 2, Đại học Văn Hiến vẫn kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Tuy nhiên bước ngoặt xuất hiện ở phút 64. 

Từ đường chuyền dài của Vi Đình Thượng, Nguyễn Mạnh Lâm Sơn thoát xuống và bị Trần Anh Thi kéo người ngăn cản. Trọng tài Trần Văn Trọng lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp với cầu thủ chủ nhà.

Chơi hơn người, Huế đẩy cao đội hình tìm bàn thắng. Nhưng mãi đến phút 90 thì đội khách mới ghi được bàn.

Quả đá phạt của Nguyễn Bá Đức tạo ra tình huống nguy hiểm trong vòng cấm Đại học Văn Hiến. Lê Xuân Đăng tận dụng cơ hội dứt điểm cận thành, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Thắng trận đầu tiên sau 7 vòng, thầy trò HLV Lê Chí Nguyện nâng tổng điểm lên 5, tạm vươn lên vị trí thứ 11. Đại học Văn Hiến vẫn có 11 điểm, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng.

CLB Huế có thắng lợi đầu tiên sau 7 vòng - Ảnh 3.CLB Huế rớt hạng sau 12 năm

CLB Bóng đá Huế giành chiến thắng 1-0 trước CLB Trẻ TP.HCM nhưng không tránh khỏi vị trí chót bảng ở Giải hạng nhất quốc gia 2024-2025 (V-League 2).

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    Chủ đề: Giải hạng Nhất đại học Văn Hiến Huế Bóng đá Việt Nam CLB Huế

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