



Trần Trọng Phúc dừng lại để chờ cho đồng đội Nguyễn Hướng (cùng đội Đồng Nai) cán đích trước - Ảnh: HUY PHẠM

Tình huống này xảy ra ở nội dung tính điểm cá nhân nam hôm 23-11. Đây cũng là nội dung thi đầu tiên của môn xe đạp tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra tại TP.HCM.

Ở nội dung tính điểm nam, 20 tay đua tranh tài qua 12 vòng, mỗi vòng dài 3,46km, với tổng cự ly 41,52km.

Trước vòng cuối, Lê Ngọc Sơn (An Giang) dẫn đầu với 29 điểm và đã chắc chắn có huy chương vàng. Xếp ngay sau là Trần Trọng Phúc (Đồng Nai) với 16 điểm và cũng cầm chắc huy chương bạc.

Vì vậy vòng cuối chỉ còn là cuộc cạnh tranh huy chương đồng giữa Nguyễn Văn Dương (Hà Nội, 12 điểm) và Nguyễn Hướng (Đồng Nai, 9 điểm).

Khi tiến về đích ở vòng cuối, Ngọc Sơn và Trọng Phúc bỏ xa nhóm bám đuổi. Tay đua của An Giang cán đích trước tiên, giành thêm 5 điểm để đạt tổng điểm là 34 điểm.

Ngay phía sau là Trọng Phúc, nhưng cuarơ này không vội vàng cán đích. Thay vào đó, anh giảm tốc độ dần và khi gần đến đích thì dừng lại hẳn. Lúc này, Trọng Phúc quay đầu ngoảnh lại phía sau để chứng kiến màn bứt tốc của đồng đội Nguyễn Hướng, trong khi Nguyễn Văn Dương cũng bám đuổi rất sát.

Như đã nêu, Trọng Phúc đã chắc chắn có huy chương bạc dù có cán đích ở vị trí thứ 4 tại vòng cuối. Trong khi đó nếu về nhì, Nguyễn Hướng sẽ nhận thêm đáng kể số điểm cộng để có hy vọng giành huy chương đồng.

Nguyễn Hướng tung cú nước rút để về trước Nguyễn Văn Dương - Ảnh: HUY PHẠM

Và thực tế, Nguyễn Hướng về đích trước, Nguyễn Văn Dương theo sau. Lúc này thì Trọng Phúc mới tiếp tục cho xe của mình di chuyển qua vạch đích. Có lẽ đây cũng là một tính toán chiến thuật đến từ ban huấn luyện của đội xe đạp Đồng Nai.

Tuy nhiên, kế hoạch này lại bất thành vì một lý do không ngờ. Dù Trọng Phúc đã cố tình dừng xe, các trọng tài vẫn kịp xác định bánh xe của tay đua này đã cán đích nên anh mới là người về trước Nguyễn Hướng. Chính vì thế Trọng Phúc vẫn về nhì, được cộng thêm 3 điểm để giành tổng điểm là 19.

Nguyễn Hướng cán đích thứ ba, chỉ được cộng thêm 2 điểm và có tổng điểm là 11. Cuarơ của Hà Nội là Nguyễn Văn Dương với 12 điểm trở thành người giành huy chương đồng.

Dù vụ việc đã diễn ra được nhiều ngày, trên mạng xã hội vẫn nổ ra những cuộc tranh luận sôi nổi. Một người dùng Facebook nêu quan điểm rằng: "Một hình ảnh không nên có ở môn xe đạp khi tay đua Trần Trọng Phúc sau khi biết mình đã giành huy chương bạc đã không về đích, thậm chí đứng ở vạch đích để nhường vị trí thứ 2 cho Nguyễn Hướng nhằm tích điểm để cạnh tranh huy chương đồng với Nguyễn Văn Dương".

Một người dùng khác thì bình luận: "Hành vi dừng đứng đợi như thế này là không có tinh thần thể thao chính nghĩa và là sự xem thường khán giả, người yêu thích môn xe đạp".

Dù vậy, vẫn có một số bình luận bảo vệ hành động của Trần Trọng Phúc cũng như đội xe đạp Đồng Nai. Một CĐV đưa ra nhận xét rằng: "Chiến thắng là cuối cùng mọi người ơi! Thể thao mà, môn nào cũng có".

Với đội xe đạp Đồng Nai, sau tính toán chiến thuật bất thành này, họ đã được hưởng niềm vui ở những ngày thi đấu tiếp theo. Cụ thể, tại nội dung tính giờ đồng đội nam cự ly 80km hôm 25-11, các cuarơ Nguyễn Văn Nhã, Trần Trọng Phúc, Nguyễn Hướng, Lý Tấn Phát xuất sắc vượt qua Hà Nội để giành tấm huy chương vàng lịch sử.