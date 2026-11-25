Châu Tuyết Vân (trái) và Châu Ngọc Tuyết Sang ăn mừng HCV và HCB tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: N.K

Chiều 25-11, môn taekwondo Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đã kết thúc cả 5 nội dung quyền trong ngày thi đấu đầu tiên, diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT Phường An Hội Đông.

Với đẳng cấp thế giới, Châu Tuyết Vân đã cùng đàn em Hồ Thanh Ân vượt qua Đặng Thành Long, Nguyễn Thùy Trâm (Hà Nội) để giành HCV cho TP.HCM nội dung quyền đôi nam nữ. Đây là thành tích mới của cô gái 36 tuổi sau khi ở kỳ Đại hội trước chỉ giành HCB và HCĐ vì ảnh hưởng chấn thương.

Châu Tuyết Vân chia sẻ: "Đây là kỳ Đại hội thứ năm của tôi. 20 năm rồi, được thi trên sân nhà nên tôi rất nỗ lực và tự tin. Ba kỳ Đại hội đầu, tôi đều giành HCV nhưng đến lần thứ 4 thì bị chấn thương nên thành tích không như mong đợi. Vì thế, tôi rất vui và hạnh phúc khi giành lại được HCV".

Đại hội lần này cũng mang nhiều ý nghĩa với chị em nhà Châu Tuyết Vân, khi cô em gái út Châu Ngọc Tuyết Sang cũng lần đầu tranh tài. Tuyết Sang vừa giành HCB nội dung Virtual taekwondo (taekwondo ảo) ở Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2026 tại Nhật Bản.

Chung cuộc Tuyết Sang chỉ giành HCB nội dung quyền cá nhân nữ sau Nguyễn Phan Khánh Hân (Vĩnh Long).

Nguyễn Xuân Thành (Hà Nội) giành HCV nội dung quyền cá nhân nam - Ảnh: N.K

"Tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Bên cạnh đó thì cũng có một chút tiếc nuối khi chưa thể giành được HCV. Nhưng mà không sao, đối với tôi thì tấm HCB này cũng vô cùng ý nghĩa vì đây là lần đầu tiên tôi tham dự Đại hội", Tuyết Sang nói.

Ở nội dung cá nhân nam, VĐV vừa dự Asiad 2026 Nguyễn Xuân Thành (Hà Nội) giành HCV. Bộ ba Hứa Văn Huy, Ngô Văn Thông, Võ Quang Vinh (An Giang) giành HCV nội dung quyền đồng đội nam.

Đáng chú ý là ở nội dung quyền đồng đội nữ, những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt 3 cô gái Đặng Thị Nguyệt, Lê Song Khang và Nguyễn Thị Y Bình (Quân Đội). Cả ba đã được trọng tài chấm điểm cao nhất, giành HCV trong niềm vui sướng và cả những giọt nước mắt.

Nhưng khi đoàn Lâm Đồng nộp đơn khiếu nại, các trọng tài đã xem lại video, xác định VĐV Quân Đội đã không tung chân đá (được cho điểm động tác khó) trong phần biểu diễn cuối nên đã tính lại điểm.

Kết quả, bộ ba Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Kim Hà và Trần Phương Nhung (Lâm Đồng) đã giành HCV ở nội dung này. Chỉ nhận HCB nên Đặng Thị Nguyệt, Lê Song Khang và Nguyễn Thị Y Bình lại khóc thêm một lần nữa.

Ngày mai (26-11), môn taekwondo sẽ bắt đầu thi đấu nội dung đối kháng ở 6 hạng cân 54 kg, 68 kg, trên 68 kg (nam), 46 kg, 57 kg và 73 kg (nữ).

Thầy trò đoàn Quân Đội ăn mừng giành HCV nội dung quyền đồng đội nữ khi trọng tài công bố điểm sau bài thi - Ảnh: N.K

Nhưng sau đó là nỗi buồn trên bục nhận HCB - Ảnh: N.K

Nỗi buồn của 3 cô gái Quân Đội và niềm vui của các cô gái Lâm Đồng trên bục cao nhất - Ảnh: N.K

Phần thi của ba cô gái Lâm Đồng giành HCV - Ảnh: N.K

Môn taekwondo thi đấu từ ngày 25 đến 29-11 tại Nhà thi đấu TDTT Phường An Hội Đông với 24 nội dung. Đối kháng có 16 nội dung, đối kháng đồng đội có 3 nội dung, quyền có 5 nội dung.

Châu Tuyết Vân cùng đồng đội bảo vệ thành công HCV taekwondo thế giới Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai đã bảo vệ thành công HCV quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ U50 tại Giải vô địch quyền taekwondo thế giới 2026 diễn ra ở Hàn Quốc.



