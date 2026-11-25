HCV Asiad 19 Phạm Quang Huy thể hiện phong độ ấn tượng ở Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: THANH ĐỊNH

Tại trường bắn Đại học Thể dục thể thao TP.HCM, Phạm Quang Huy (Hải Phòng) chỉ có một phát trúng đích ở loạt mở màn. Sau hai loạt, anh có 4 điểm, kém Trần Công Hiếu 2 điểm.

Cục diện đảo chiều ở loạt thứ ba khi Quang Huy trúng cả 5 phát, còn Công Hiếu chỉ ghi thêm 1 điểm.

Khi chung kết còn ba xạ thủ, Quang Huy dẫn đầu với 16 điểm. Hai đối thủ của anh đều thuộc đoàn TP.HCM và cùng có 15 điểm. Ở loạt áp chót, Phan Xuân Chuyên không ghi thêm điểm nào và nhận HCĐ. Công Hiếu còn cơ hội tranh HCV, nhưng bị Quang Huy dẫn 19-17.

Kịch tính đến ở loạt cuối khi Quang Huy trượt cả 5 phát. Công Hiếu tận dụng cơ hội, ghi 2 điểm để buộc đối thủ bước vào loạt bắn phân định HCV. Lần này, xạ thủ Hải Phòng trúng 2 phát, hơn Công Hiếu đúng một phát.

Đây cũng là nội dung Quang Huy từng đứng thứ tư tại Asiad 20 ở Nhật Bản hồi tháng 10. Khi ấy, anh đạt 20 điểm, chỉ cách vị trí giành HCĐ 2 điểm.

Một ngày trước đó, Quang Huy giành HCV 50m súng ngắn nam. Anh còn cùng Trần Quốc Cường và Nguyễn Tuấn Hải giành HCB đồng đội với 1.608 điểm.

Ở nội dung 10m súng trường hơi nam, Phạm Trần Thiên Phúc (TP.HCM) giành HCV với 248,5 điểm, hơn Phùng Việt Dũng (Hà Nội) 0,4 điểm. Nguyễn Tâm Quang (TP.HCM) nhận HCĐ. Ở nội dung 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ, Trương Thị Nga (Đà Nẵng) thắng Nguyễn Diệu Ly (Quân đội) 6-2 để giành HCV. Nguyễn Thị Lệ Quyên (Hải Phòng) đoạt HCĐ sau khi thắng Nguyễn Thị Mai Chi (Hà Nội) 6-1.