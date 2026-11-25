Văn Hậu trong một tình huống thu hồi bóng trước Vissel Kobe - Ảnh: MINH ĐỖ

CLB Công An Hà Nội vừa làm nên kỳ tích tại AFC Champions League Elite 2026 - 2027, khi thắng 3-1 trước đội đầu bảng Vissel Kobe tại lượt 5 vòng bảng phía Đông, diễn ra tối 24-11 trên sân Hàng Đẫy.

Nếu hàng công chứng kiến sự xuất sắc của các ngoại binh (ở cả 3 bàn thắng) thì ở hàng thủ, Đoàn Văn Hậu là điểm sáng lớn nhất.

Ở vị trí trung tâm hàng thủ (trung vệ giữa), Văn Hậu vừa làm tốt vai trò đánh chặn, bọc lót và cả chỉ huy đồng đội xung quanh. Chơi trọn vẹn 90 phút trước đội bóng đẳng cấp hàng đầu châu Á, Hậu thực hiện 37 đường chuyền, tham gia 8 pha tranh chấp, có 1 pha tắc bóng thành công, kết thúc trận đấu mà không phải nhận tấm thẻ phạt nào.

Trang Sofascore chấm Văn Hậu 7,1 điểm, cao thứ ba CLB Công An Hà Nội. Nhưng thực tế con số chưa phản ánh đúng hết sự xuất sắc của Hậu trận này.

Không những duy trì sự tập trung cao độ, không mắc sai lầm nghiêm trọng nào khiến đội nhà trả giá, Văn Hậu còn để lại dấu ấn ở những khoảnh khắc lui về bọc lót, cứu thua những quả quyết định, hoặc chủ động dâng cao đánh chặn, cắt đứt cơ hội phản công của đối phương từ giữa sân.

Sự cơ động của Văn Hậu khiến những ngoại binh đẳng cấp, ngôi sao danh tiếng của Vissel Kobe (như Anderson Lopezs hay Yuya Osako) hết đất diễn. Đặt trong bối cảnh Công An Hà Nội đang chịu ảnh hưởng bởi cơn "bão" chấn thương, không có đội hình tốt do lịch thi đấu dày đặc, Văn Hậu xứng đáng được khen khi chơi xung quanh anh là những cầu thủ ít danh tiếng bằng.

Tính cả đội hình, việc Đình Bắc, Việt Anh, Đình Trọng vắng mặt, Quang Hải ngồi dự bị vào sân sau, còn thủ môn Nguyễn Filip bị thay sớm, khiến Văn Hậu trở thành cầu thủ thuần nội thi đấu nổi bật nhất trong chiến thắng trước gã khổng lồ Nhật Bản.

Văn Hậu làm chủ không gian khiến đối phương bế tắc cả bóng sệt lẫn bóng bổng - Ảnh: MINH ĐỖ

Không phải tự nhiên sau trận, đông đảo người hâm mộ vào khen Văn Hậu, thay vì khen các ngoại binh trên hàng công CLB Công An Hà Nội.

"Đẳng cấp Văn Hậu trong trận hôm qua là không phải bàn cãi", CĐV Thiên Vương bình luận.

"Một trong những hậu vệ đẳng cấp của bóng đá Việt Nam. Chấn thương và đại dịch đã cướp mất đi tương lai đáng lẽ còn sáng hơn nữa của Văn Hậu, dù hiện tại đang đá rất hay", tài khoản Đạt Béo phân tích.

"Văn Hậu đá trung vệ nhìn cứ như Van Dijk", bạn đọc Vũ Hải đưa ra so sánh với hậu vệ người Hà Lan đang thi đấu cho Liverpool.

"Văn Hậu là hậu vệ thuần nội hay nhất Việt Nam và tốp đầu Đông Nam Á", tài khoản Jerry Vũ viết.

Từng gặt hái nhiều vinh quang châu lục ở các đội tuyển Việt Nam, nhưng trận thắng Vissel Kobe có lẽ là chiến thắng oanh liệt nhất sự nghiệp CLB của Đoàn Văn Hậu.

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chỉ có 3 CLB thắng được các đội bóng đến từ Nhật Bản tại các giải chính thức châu Á là Becamex Bình Dương (2015), CLB Hà Nội (2023) và giờ là Công An Hà Nội. Chiến thắng 3-1 của Công An Hà Nội trước Vissel Kobe gây địa chấn châu Á, bởi đối thủ đang toàn thắng và đứng đầu bảng tại AFC Champions League Elite 2026 - 2027, giải đấu có độ khó cao nhất châu lục. Ở giải quốc nội, Vissel Kobe từng vô địch J1 League, là một trong những đội giàu truyền thống của Nhật Bản.