Bảng xếp hạng huy chương môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Tối 25-11, môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức khép lại sau các trận chung kết của 5 nội dung cá nhân.

Tâm điểm của đoàn chủ nhà TP.HCM là màn so tài nội bộ giữa Nguyễn Hải Đăng và Phan Phúc Thịnh ở chung kết đơn nam. Việc cả hai tay vợt cùng góp mặt ở trận đấu cuối cùng giúp TP.HCM sớm cầm chắc tấm huy chương vàng.

Chung cuộc, Nguyễn Hải Đăng khẳng định đẳng cấp khi đánh bại người đồng đội với tỉ số 2-1, mang về tấm huy chương vàng thứ 3 cho cầu lông TP.HCM.

Trước đó, đội chủ nhà đã thâu tóm cả hai tấm huy chương vàng ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Với tổng cộng 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, cầu lông TP.HCM đã có một kỳ đại hội thành công khi vượt chỉ tiêu 2 huy chương vàng đề ra ban đầu.

Nguyễn Hải Đăng (giữa) và Phan Phúc Thịnh (trái) của đơn vị TP.HCM trên bục nhận huy chương - Ảnh: QUANG LIÊM

Đứng thứ nhì toàn đoàn là Lâm Đồng với 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đơn vị này tiếp tục khẳng định thế mạnh ở các nội dung đánh đôi, với dấu ấn đậm nét của tay vợt Trần Đình Mạnh.

Ở chung kết đôi nam, bộ đôi số 1 Việt Nam Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh chỉ cần hai ván để đánh bại Nguyễn Văn Mai/Phạm Hồng Nam của Hà Nội.

Trần Đình Mạnh còn có thêm một tấm huy chương vàng khi cùng Lương Nguyễn Khánh Ngọc vượt qua Phạm Văn Hải/Thân Văn Anh (Bắc Ninh) ở chung kết đôi nam nữ.

Vị trí thứ ba toàn đoàn thuộc về Hưng Yên với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Tấm huy chương vàng duy nhất của đơn vị này đến từ nội dung đôi nữ, với chiến thắng của cặp Phạm Thị Diệu Ly/Phạm Thị Khánh.

Trong khi đó, Đồng Nai xếp thứ tư với 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng. Không nằm ngoài dự đoán, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh là người mang về tấm huy chương vàng cho đơn vị này khi thể hiện sức mạnh vượt trội ở nội dung đơn nữ.

Không giành được huy chương vàng, Hà Nội và Bắc Ninh lần lượt xếp thứ năm và thứ sáu. Bốn đơn vị Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hải Phòng và Quân Đội cùng đứng hạng bảy với 1 huy chương đồng.

Như vậy, có tổng cộng 10 đơn vị giành huy chương tại môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, trong đó có 4 đơn vị sở hữu huy chương vàng.