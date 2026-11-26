Đoàn thể thao chủ nhà TP.HCM tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 74 HCV ở ngày thi đấu 25-11 - Đồ họa: ANH HÀO

Tính đến 22h ngày 25-11, đoàn thể thao TP.HCM đang dẫn đầu bảng tổng sắp Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với 74 HCV, 58 huy chương bạc (HCB) và 80 huy chương đồng (HCĐ). Tổng cộng, các vận động viên chủ nhà đã mang về 212 huy chương sau những ngày tranh tài.

So với thời điểm kết thúc ngày 24-11, TP.HCM giành thêm 8 HCV, nâng thành tích từ 66 lên 74. Đoàn chủ nhà tiếp tục duy trì khoảng cách đáng kể với Hà Nội, khi đội xếp thứ hai hiện có 58 HCV, kém 16 HCV so với TP.HCM.

Hà Nội cũng có một ngày thi đấu tích cực khi nâng tổng số HCV từ 53 lên 58. Đoàn thủ đô hiện sở hữu 47 HCB và 57 HCĐ, đạt tổng cộng 162 huy chương, tiếp tục giữ vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp.

Ở vị trí thứ ba, Quân Đội có 35 HCV, 31 HCB và 47 HCĐ, tổng cộng 113 huy chương. Đoàn này giành thêm 4 HCV so với ngày trước đó, qua đó tiếp tục giữ khoảng cách với Công An Nhân Dân ở phía sau.

Công An Nhân Dân hiện đứng thứ tư với 28 HCV, 17 HCB và 31 HCĐ. Đoàn Hải Phòng xếp ngay sau với 21 HCV, 13 HCB và 19 HCĐ, trong khi Cần Thơ đứng thứ sáu với 20 HCV, 12 HCB và 24 HCĐ.

Ở nhóm các đoàn xếp tiếp theo, Bắc Ninh giữ vị trí thứ bảy với 13 HCV, 10 HCB và 12 HCĐ. Đà Nẵng đứng thứ tám với 12 HCV, 19 HCB và 30 HCĐ, xếp trên Vĩnh Long dù hai đoàn cùng có 12 HCV nhờ sở hữu nhiều hơn 4 HCB.

An Giang khép lại top 10 với 11 HCV, 5 HCB và 21 HCĐ. Như vậy, sau ngày thi đấu 25-11, TP.HCM vẫn giữ vững ngôi đầu, trong khi cuộc cạnh tranh ở các vị trí phía sau tiếp tục diễn ra với sự bám đuổi của nhiều đoàn thể thao.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc toàn đại hội đã diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.