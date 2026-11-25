VĐV Đặng Thanh Tiến thực hiện phần thi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: HTV

Đến với Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, võ sĩ Đặng Thanh Tiến (VĐV đoàn TP.HCM) không chỉ là một VĐV của đội tuyển võ cổ truyền TP.HCM mà còn là một tu sĩ Phật giáo.

Mang pháp danh Thích Toàn Tĩnh, ông xuất sắc đoạt HCB nội dung Phong Hoa Đao, đánh dấu lần đầu góp mặt tại sân chơi thể thao lớn nhất cả nước.

Với nhà sư 32 tuổi, tấm huy chương là kết quả đáng quý sau nhiều năm theo đuổi võ thuật. Ông cho biết không khí thi đấu tại Đại hội khá căng thẳng, nhưng cũng mang đến cảm giác vinh dự khi được đại diện đơn vị tranh tài.

“Tôi biết bản thân vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng đây là cơ hội để thử thách chính mình và đóng góp một phần sức lực cho đơn vị”, ông chia sẻ.

Cơ duyên đưa Đặng Thanh Tiến đến với võ thuật bắt đầu từ năm 2012, khi ấy ông 18 tuổi và bước chân vào chùa Phật Quang (Thiền Tôn Phật Quang).

Trước đó, ông không có điều kiện tham gia các hoạt động thể thao. Chỉ đến khi xuất gia, ông mới được tiếp cận với võ học và tìm thấy niềm đam mê để theo đuổi đến hôm nay.

Người trực tiếp hướng dẫn ông từ những ngày đầu là sư huynh Thích Nghiêm Giám, đồng thời cũng là thầy dạy võ.

Trong sinh hoạt Phật giáo, hai người là sư huynh - sư đệ, nhưng trên sàn tập, sư thầy Thích Nghiêm Giám giữ vai trò người thầy đồng hành cùng học trò suốt 14 năm.

Theo ông Thích Nghiêm Giám, Đặng Thanh Tiến là người có niềm đam mê lớn với võ cổ truyền và luôn nỗ lực trong tập luyện.

Ông Thích Nghiêm Giám (trái) vừa là sư huynh, vừa là thầy dạy võ của VĐV Đặng Thanh Tiến (phải) - Ảnh: ANH HÀO

Dù phải đảm đương những trách nhiệm của một tu sĩ, ông vẫn cố gắng sắp xếp để vừa hoàn thành thời khóa tu học, vừa duy trì vai trò VĐV của đội tuyển võ cổ truyền TP.HCM.

Một ngày của nhà sư vì thế cũng có lịch trình khá đặc biệt. Ông thức dậy từ khoảng 4h sáng để tham gia thời khóa thiền, sau đó tập thể dục cùng đại chúng.

Sau đó, VĐV 32 tuổi này dành thời gian tập võ dưới sự hướng dẫn của ban chuyên môn tại chùa. Buổi chiều, ông tiếp tục tập luyện, xen kẽ với các hoạt động tu học, tụng kinh và lễ Phật.

Không chỉ tập luyện, Đặng Thanh Tiến còn tham gia giảng dạy võ thuật cho các môn sinh tại TP.HCM. Khác với nhiều VĐV có thể tập trung cùng đội tuyển mỗi ngày, phần lớn thời gian ông tự rèn luyện tại chùa. Dù vậy, nhà sư vẫn duy trì thành tích đáng chú ý ở các giải đấu.

Trước khi chuyển sang nội dung Phong Hoa Đao tại Đại hội năm nay, ông từng giành HCV quốc gia Song Tích Kiếm trong 3 năm liên tiếp. Tại Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM, ông cũng đoạt HCV nội dung Thanh Long Độc Kiếm và quyền tự chọn binh khí dài.

Với đặc thù của một tu sĩ, Đặng Thanh Tiến chỉ tham gia các nội dung biểu diễn quyền, không thi đấu đối kháng. Nhưng điều đó không làm giảm đi sự nghiêm túc và nhiệt huyết của ông trên sàn tập.

Lần đầu làm quen với võ thuật ở Thiền Tôn Phật Quang năm 2012, Đặng Thanh Tiến đã có 14 năm gắn bó với Phật Quang Quyền.

Tấm HCB tại Đại hội lần này mang về cho võ cổ truyền TP.HCM là dấu mốc trên hành trình giữ gìn niềm đam mê võ học song hành cùng con đường tu tập của VĐV đặc biệt này.