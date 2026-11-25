Điền kinh được xem là môn thể thao "nữ hoàng" - Ảnh: ASIAD

Vì sao điền kinh là môn thể thao "nữ hoàng"?

Nếu bóng đá được gọi là môn thể thao "vua" vì số lượng người theo dõi đông áp đảo, thì danh hiệu "nữ hoàng" thuộc về điền kinh. Tại các sự kiện thể thao lớn như Olympic, Asiad, đây là môn thể thao thu hút rất đông khán giả lẫn người xem từ xa.

Vì thế mà có một nhận định rằng, tại các đại hội thể thao, "nữ hoàng" mới là người nắm quyền lực.

Ngoài yếu tố có đông người xem, việc điền kinh mang danh hiệu này còn đến từ bản chất của môn thể thao. Đây là môn thi đấu đòi hỏi kỹ năng cơ bản nhất của con người là chạy, nhảy, ném. Đây là những nội dung đã xuất hiện từ thời Hy Lạp cổ đại, nơi khai sinh ra Olympic.

Ngoài ra, các động tác chạy, nhảy, ném còn được áp dụng thường xuyên trong hầu hết các môn thể thao khác.

Trang Summer Olympic Game đưa ra nhận xét: "Điền kinh được mệnh danh là 'nữ hoàng của các môn thể thao' bởi được thực hiện chủ yếu ngoài trời, giúp tăng cường sức khỏe, rèn luyện thể chất thông qua các bài tập với cường độ vừa phải. Đây cũng được xem là môn thể thao an toàn nhất".

Trong chương trình giáo dục thể chất tại các trường học, hầu hết các bài tập cơ bản thuộc nhóm này đều được đưa vào giảng dạy. Điều này càng khẳng định rằng "nữ hoàng" của các môn thể thao chính là bộ môn hữu ích nhất trong đời sống.

Kỳ vọng gì từ Đại hội Thể thao toàn quốc?

Những ngôi sao như Nguyễn Thị Oanh mang đến sức hút cho Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: TTO

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện được ví như "Olympic của Việt Nam". Do đó, điền kinh chắc chắn cũng là một trong những môn thể thao thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Giải năm nay quy tụ nhiều ngôi sao đã thành danh lâu năm như: Nguyễn Thị Oanh (Bắc Ninh), Quách Thị Lan (Thanh Hóa), Hoàng Nguyên Thanh (Đồng Nai), Nguyễn Thị Thanh Phúc (Đà Nẵng)…

Bên cạnh đó là những ngôi sao trẻ đang vươn lên với sự khát khao thể hiện như Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ), Nguyễn Thị Ngọc (Hà Tĩnh), Lê Ngọc Phúc (Công An Nhân Dân)…

Trước ngày khởi tranh môn điền kinh, ông Trịnh Đức Thanh - thành viên ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 TP.HCM - đã có cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ. Ông cho biết bên cạnh yếu tố thành tích, thì có 3 điều để ban tổ chức kỳ vọng ở sự kiện lần này.

Đầu tiên là tổ chức thành công giải đấu, mang đến trải nghiệm đặc biệt, đáng nhớ cho các vận động viên, cổ động viên giống với tinh thần chung mà TP.HCM hướng đến khi đăng cai Đại hội.

Tiếp theo là phát triển phong trào, thu hút thêm nhiều người tham gia các môn thể thao của điền kinh. Cuối cùng là phát hiện ra những nhân tố mới, những tài năng trẻ để đầu tư dài hạn, hướng đến các đấu trường quốc tế lớn hơn trong đó có Olympic, Asiad.

"Chúng tôi hy vọng khán đài sân Thống Nhất sẽ có đông khán giả đến theo dõi môn điền kinh. Mọi công tác tổ chức đều đã hoàn tất cho sự kiện thể thao lớn nhất nước" - ông Thanh chia sẻ.

Sân Thống Nhất sẵn sàng Sân Thống Nhất trước giờ khởi tranh môn điền kinh - Ảnh: LĐĐKVN Sau thời gian được cải tạo, nâng cấp để phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, sân Thống Nhất đã sẵn sàng để tổ chức môn điền kinh. Trước thềm giải đấu, Liên đoàn Điền kinh châu Á đã sang kiểm tra và chứng nhận mặt sân đạt điều kiện. Ông Trịnh Đức Thanh cho biết thêm, ngoài sân bãi thì các phòng chức năng, khán đài cũng đã ở trạng thái sẵn sàng để chào đón vận động viên, người hâm mộ. Trong ngày mở màn 25-11, môn điền kinh chỉ diễn ra 2 sự kiện là vòng loại 100m nam và 400m nam, bắt đầu từ 17h.