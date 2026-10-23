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Chân chạy danh tiếng của Úc bị bắt vì quấy rối tình dục trẻ em

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Từng được xem là một trong những chân chạy nhanh nhất nước Úc, Jake Doran đang đối mặt cáo buộc liên quan hành vi quấy rối tình dục trẻ em. Vụ việc khiến vận động viên 26 tuổi bị đình chỉ hoạt động điền kinh, đồng thời mất công việc hiện tại.

Nhà vô địch điền kinh Jake Doran bị bắt vì quấy rối tình dục trẻ em - Ảnh 1.

Jake Doran bị bắt vì cáo buộc quấy rối tình dục trẻ em - Ảnh: TOWNSVILLE

Ngày 22-10, truyền thông Úc đồng loạt đưa tin cựu vô địch chạy 100m quốc gia Jake Doran bị truy tố về hành vi "đối xử khiếm nhã mang tính tình dục đối với trẻ em dưới 16 tuổi", liên quan đến hình ảnh hoặc video có nội dung không đứng đắn.

Theo báo The Guardian, cảnh sát bang Queensland tạm giữ Doran tại thành phố Townsville ngày 13-10, sau quá trình điều tra những hành vi bị cáo buộc xảy ra từ tháng 1-2025 đến tháng 9-2026.

Doran bị truy tố một tội danh và được tại ngoại. Phải đến ngày 22-10, vụ việc mới được công khai trước truyền thông.

Chân chạy người Úc dự kiến tiếp tục hầu tòa tại Tòa sơ thẩm Townsville ngày 5-11. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Vụ việc gây chấn động làng điền kinh Úc bởi Doran là gương mặt nổi bật trên đường chạy tốc độ, đồng thời tham gia huấn luyện các vận động viên trẻ tại Townsville.

Ngay sau khi thông tin được công bố, Liên đoàn Điền kinh Úc (Australian Athletics) áp dụng lệnh đình chỉ tạm thời đối với Doran. Theo đó, anh không được tham dự các sự kiện do liên đoàn, hiệp hội thành viên hoặc câu lạc bộ tổ chức, cũng như không được tham gia các hoạt động tập luyện điền kinh.

Liên đoàn khẳng định đặt sự an toàn và quyền lợi của những người tham gia thể thao lên hàng đầu, đồng thời xem xét nghiêm túc mọi cáo buộc có tính chất tương tự.

Ngoài thể thao, Doran làm việc trong lĩnh vực phát triển kinh doanh tại TAFE Queensland, một tổ chức giáo dục nghề nghiệp của Úc.

Đơn vị này xác nhận đã đình chỉ công tác đối với Doran trong thời gian chờ giải quyết vụ án. Tuy nhiên, TAFE Queensland nhấn mạnh hiện không có dấu hiệu cho thấy các cáo buộc liên quan đến học viên, nhân viên hay hoạt động đào tạo của tổ chức.

Tài khoản Instagram của Doran đã bị vô hiệu hóa, trong khi hồ sơ của anh không còn xuất hiện trên trang web Liên đoàn Điền kinh Úc.

Sinh năm 2000, Jake Doran trưởng thành từ đảo Magnetic thuộc bang Queensland. Anh sớm bộc lộ tài năng chạy nước rút, từng lập kỷ lục trẻ U20 của Úc và châu Đại Dương ở cự ly 100m với thành tích 10,15 giây vào năm 2018.

Đỉnh cao sự nghiệp của Doran đến vào năm 2022. Anh vô địch 100m quốc gia với thành tích 10,05 giây, vượt qua Eddie Nketia. Tuy nhiên, kết quả này được ghi nhận trong điều kiện gió thuận vượt mức cho phép nên không được công nhận là kỷ lục cá nhân hợp lệ.

Cùng năm, Doran giành HCV 100m tại Giải vô địch điền kinh châu Đại Dương, tham dự Giải vô địch thế giới ở Eugene (Mỹ) và lọt vào bán kết Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung tại Birmingham (Anh).

Dù vậy, phong độ của Doran sa sút trong những năm gần đây. Theo The Guardian, từ sau năm 2023, anh chưa từng chạy 100m nhanh hơn 10,39 giây.

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    Chủ đề: cưỡng hiếp điền kinh xâm hại trẻ em Úc

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