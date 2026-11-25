Trong ngày 25-11, các lực lượng đã tìm thấy thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: BTL TP.HCM

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM ngày 25-11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, tính đến hết ngày 25-11, công tác tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt.

Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Riêng trong ngày 25-11 đã phát hiện, quy tập thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ.

Lũy kế các ngày thực hiện đợt 2 (từ ngày 15-10 đến 25-11) đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 401 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 76 bộ có di vật kèm theo).

Như vậy, lũy kế tổng từ ngày 23-6 đến hết ngày 25-11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.132 hài cốt liệt sĩ (383 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 1.099 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Tính đến nay, đã có 1.132 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng được tìm kiếm, quy tập - Ảnh: BTL TP.HCM

