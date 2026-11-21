Ngày 4-11, cơ quan chức năng quy tập được 39 bộ hài cốt ở lớp đầu tiên tại khu đất khoảng 12m2 tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: BTL

Chính ủy Bộ Tư lệnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung xúc động khi chia sẻ trang sổ tay ghi lại việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng.

Mỗi trang có một sơ đồ vẽ bằng bút bi xanh, ghi lại vị trí, tư thế của từng liệt sĩ khi anh em Đội K74 tìm thấy. Trong đó ngày 4-11, anh em quy tập được 39 bộ hài cốt ở lớp đầu tiên. Ngày 5-11, ở lớp thứ hai là 17 bộ. Ngày 6-11, thêm 24 bộ ở lớp thứ ba. Đến lớp thứ tư, anh em tìm thấy 19 bộ hài cốt.

"Trong một hố chôn tập thể chỉ khoảng 12 mét vuông, 99 liệt sĩ đã nằm chồng lên nhau thành bốn lớp", Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung viết.

Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM viết thêm: "Có một chi tiết trong cuốn sổ khiến mọi người dừng lại rất lâu. Sau buổi sáng đưa được 19 bộ hài cốt lên, gương mặt anh em đã mệt nhoài. Vậy mà trước khi trở lại làm việc buổi chiều, các chiến sĩ vẫn nhắc nhau thắp hương cho các liệt sĩ. Ở lớp cuối cùng, khi những sợi dây trói lộ ra cùng hài cốt, anh em lặng đi".

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung bày tỏ hy vọng khi từng vị trí được ghi lại, từng bộ hài cốt được đánh số, lấy mẫu để giám định ADN sẽ có gia đình nhận được tin về người thân sau bao năm chờ đợi.

"Xin kính cẩn nghiêng mình trước các liệt sĩ. Xin cảm ơn anh em Đội K74 đã gìn giữ từng dấu vết nhỏ nhất trên hành trình tìm lại tên cho đồng đội", Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung bày tỏ.

Hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng Theo cơ quan chức năng, việc tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng được chia làm 2 đợt. Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Đợt 2 từ ngày 15-10 đến ngày 20-11 đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 330 bộ hài cốt liệt sĩ (có 75 bộ có di vật kèm theo). Như vậy, lũy kế tổng từ ngày 23-6 đến hết ngày 20-11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.061 hài cốt liệt sĩ (382 bộ có di vật) tại công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 1.028 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Ngày 5-11, ở lớp thứ hai là 17 bộ - Ảnh: BTL

Ngày 6-11, thêm 24 bộ ở lớp thứ ba - Ảnh: BTL

Dây trói ở lớp cuối cùng - Ảnh: BTL